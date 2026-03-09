Xe số Honda CT125 chạy 'lướt' bán lại cả trăm triệu đồng, cao hơn giá xe mới

Trong số các dòng xe máy Honda tại Việt Nam, Honda CT125 được xem là mẫu xe máy địa hình sở hữu phong cách cá tính đậm chất chơi, đồng thời được xếp vào hàng xe máy số có giá bán đắt đỏ nhất thị trường.

6 điểm nhấn thị trường xe máy Việt Nam năm 2025

Honda CT125 chạy 'lướt' rao giá bán lại hơn 100 triệu đồng

Honda CT125 thực tế đã xuất hiện tại Việt Nam từ 2 đến 4 năm trước thông qua một số cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy, nhập khẩu từ Thái Lan, hướng đến nhóm khách hàng cá tính, thích khác biệt và phong cách riêng. Đến tháng 10.2025, mẫu xe này chính thức được Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối chính hãng, chỉ một tháng sau đó CT125 bắt đầu mở bán với giá 85,8 triệu đồng. Nếu tính cả chi phí ra biển số, giá lăn bánh Honda CT125 mới chính hãng vào khoảng 90,5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá bán của cửa hàng không chính hãng.

Honda CT125 được Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối chính hãng với giá 85,8 triệu đồng Ảnh: H.V.N

Sau một thời gian có mặt tại thị trường Việt Nam, những chiếc Honda CT125 đã qua sử dụng bắt đầu được một số cửa hàng xe cũ cũng như những chủ sở hữu đầu tiên rao bán lại. Phần lớn xe rao bán thuộc đời 2023 - 2025 với giá 105 - 120 triệu đồng, tùy tình trạng và màu sắc của xe. Đáng chú ý, phần lớn xe chào bán lại là "xe lướt", độ mới 90 - 95% và đã lăn bánh 300 - 2.000 km, nhưng giá bán lại thậm chí cao hơn giá niêm yết của xe mới do HVN phân phối chính hãng.

Đơn cử như một cửa hàng chuyên kinh doanh xe cũ tại TP.HCM chào giá chiếc Honda CT125 2025 màu xanh lục, đăng ký lần đầu tiên vào tháng 2.2025, đã lăn bánh hơn 400 km và có lắp thêm một số phụ kiện với giá 125 triệu đồng, bao gồm chi phí sang tên.

Vì sao Honda CT125 chạy "lướt" chào giá bán lại cao hơn xe mới?

Việc Honda CT125 chạy lướt được một số cửa hàng cũng như chủ sở hữu đầu tiên chào giá bán lại cả trăm triệu đồng, thậm chí còn cao hơn xe mới do HVN phân phối chính hãng xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

Mặt bằng giá bán Honda CT125 khá cao, một số chủ xe đầu tiên cho biết từng bỏ ra gần 150 triệu đồng để sở hữu mẫu xe này Ảnh: B.H

Đầu tiên, phần lớn xe Honda CT125 chạy lướt chào bán lại đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được cửa hàng kinh doanh xe không chính hãng phân phối đến tay người dùng trước khi HVN bán chính hãng. Chính vì vậy, mặt bằng giá bán Honda CT125 khá cao, một số chủ xe đầu tiên cho biết từng chi trả gần 150 triệu đồng để sở hữu mẫu xe này.

Thứ hai, Honda CT125 được đơn vị kinh doanh xe không chính hãng nhập về Việt Nam thường cung cấp lựa chọn đa dạng về màu sắc. Cụ thể, mẫu xe này được một số cửa hàng cung cấp lựa chọn màu vàng, xanh lục, đỏ… Trong khi đó, Honda CT125 do HVN phân phối chính hãng chỉ có 1 lựa chọn duy nhất về màu sắc (xám - đen). Với xe máy nhập khẩu, việc chênh lệch giá bán đôi khi còn đến từ lựa chọn màu sắc, đặc biệt với những màu sắc khá hiếm và được ưa chuộng như xanh lục, đỏ…

Một chiếc Honda CT125 màu đỏ được chủ sở hữu lắp thêm khá nhiều phụ kiện để cá nhân hóa Ảnh: B.H

Thứ ba, Honda CT125 do HVN phân phối là bản tiêu chuẩn. Trong khi xe Honda CT125 chạy lướt chào bán lại thường đã được chủ sở hữu đầu tiên lắp thêm khá nhiều phụ kiện để cá nhân hóa như baga chở đồ, yên sau, khung bảo vệ… Do đó, khi bán lại, chủ xe thường tính toán giá bán đã bao gồm linh phụ kiện lắp thêm trên xe.

Thứ tư, khác với các dòng xe máy số phổ thông khác, Honda CT125 là mẫu xe khá đặc thù về thiết kế, giá trị… Chính vì vậy, mẫu xe này không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn để sưu tập, trải nghiệm. Trong khi đó, nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích xe phong cách cổ điển, xe đi phượt lại khá lớn. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều xe "chạy lướt" rao bán với giá cao, thậm chí cao hơn xe mới phân phối chính hãng.