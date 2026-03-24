3 mẫu xe tay ga nhập khẩu số lượng giới hạn rục rịch về Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường xe máy xăng tại Việt Nam đang rơi vào cảnh trầm lắng sau Tết Nguyên đán 2026, áp lực cạnh tranh từ xe máy điện ngày càng gia tăng… các cửa hàng kinh doanh xe máy độc lạ đang chuyển hướng sang các dòng xe tay ga cá tính, sản xuất giới hạn để nhắm vào thị trường ngách với nhóm khách hàng đam xe, thích sở hữu xe "độc, lạ" để sưu tập. Theo đó, bên cạnh các dòng xe tay ga phổ thông, một số mẫu mã xe tay ga nhập khẩu sản xuất số lượng giới hạn hay những dòng xe dáng lạ, cá tính đang được một số cửa hàng "lên lịch" để đưa về Việt Nam.

Dưới đây là 3 mẫu xe tay ga nhập khẩu số lượng giới hạn rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026:

1. Phiên bản phong cách đường đua Honda SH Special Edition HRC

Gần đây, giới mộ điệu xe máy trong nước lại tiếp tục dậy khi một cửa hàng xe máy tại TP.HCM xác nhận thông tin phiên bản Honda SH150i Special Edition HRC 2026 sản xuất giới hạn chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam. Honda SH Special Edition HRC 2026 vừa ra mắt tại sự kiện Rome Motodays 2026 diễn ra tại Ý. Đây là phiên bản đặc biệt được các nhà thiết kế của Honda lấy cảm hứng từ các "chiến mã" đường đua của đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

Honda SH Special Edition HRC cũng được sản xuất tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc. Trong đó, gồm 250 chiếc thuộc phiên bản Honda SH150i Special Edition HRC và 250 chiếc thuộc bản SH125i Special Edition HRC. Mỗi chiếc xuất xưởng đều được đánh số thứ tự xxx/500. Theo thông tin từ đơn vị nhập khẩu, sẽ chỉ có khoảng 50 chiếc Honda SH Special Edition HRC dự kiến được đưa về Việt Nam nhanh nhất vào tháng 6 tới đây. Điểm nhấn của phiên bản này chính là "dàn áo" kết hợp bộ tem "Tricolour" phối giữa ba màu trắng, đỏ, xanh lam - gam màu vốn là dấu ấn đặc trưng của đội đua Honda Racing Corporation khi xuất hiện tại các giải đua mô tô thế giới.

2. Honda Square X125

Bân cạnh SH150i Special Edition HRC, mẫu xe tay ga sở hữu kiểu dáng hình hộp phá cách Honda Square X125 sản xuất tại Trung Quốc, trang bị phanh ABS, động cơ xăng 125 phân khối cùng nhiều tính năng công nghệ đang rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam. Honda Square X125 là mẫu xe tay ga do Sundiro Honda (Liên doanh giữa Honda và đối tác tại Trung Quốc sản xuất). Square X125 được liên doanh này trình làng hồi tháng 9.2025 tại Triển lãm CIMA Motor 2025 (China International Motorcycle Trade Exhibition) diễn ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc).

So với hầu hết các mẫu xe tay ga khác của Honda, Square X125 sở hữu thiết kế vuông vức hình hộp phá cách, được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Honda PS250 và Ruckus, kết hợp với động cơ 125cc tương tự từng được sử dụng trên mẫu Zoomer X. Honda Square X125 sử dụng động cơ eSP 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa đạt 9,5 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Những con số này không quá lớn, nhưng đủ để di chuyển trên đường phố đô thị cũng như trên các địa hình nhẹ. Mẫu xe này dự kiến về Việt Nam vào cuối quý 1/2026. Trước đó, tại Trung Quốc Honda Square X125 được phân phối với giá 12.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 41,3 triệu đồng.

3. Italjet Dragster 300 Gresini Racing Limited Edition

Sau phiên bản Italjet Dragster 300 được trình làng vào cuối năm 2024, bản giới hạn Italjet Dragster 300 Gresini Racing Limited Edition cũng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Thông tin này vừa được một cửa hàng chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM xác nhận. So với bản tiêu chuẩn, Italjet Dragster 300 Gresini Racing Limited Edition được sản xuất giới hạn chỉ 75 chiếc, phân phối trên toàn cầu. Phiên bản này mang đậm phong cách MotoGP, thừa hưởng trực tiếp từ đội đua Gresini Racing.

Ngoài việc được bổ sung một số trang bị, tính năng cao cấp, Italjet Dragster 300 Gresini Racing Limited Edition còn sở hữu diện mạo cá tính với bộ tem và màu sơn đặc trưng của Gresini, kèm theo các chi tiết khí động học lấy cảm hứng từ xe đua MotoGP như cánh gió trước và cánh đuôi sau kiểu giúp tăng tính khí động học cũng như tăng lực ép và tính ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Italjet Dragster 300 Gresini Racing Limited Edition dùng động cơ xăng DOHC, xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 300cc, làm mát bằng chất lỏng kết hợp hệ thống phun xăng điện tử Magneti Marelli, cho công suất 23,8 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Với số kiểu dáng cá tính, số lượng sản xuất giới hạn Italjet Dragster 300 Gresini Racing Limited Edition được xếp vào nhóm những dòng xe tay ga "hàng hiếm" khi gia nhập thị trường Việt Nam.