Xe tay ga Honda sản xuất tại Trung Quốc: Dáng cổ điển, công nghệ hiện đại

Trong khi Honda Việt Nam (HVN) không ngừng làm mới các mẫu mã xe máy xăng và phát triển xe điện, Wuyang Honda - Liên doanh Honda cùng đối tác tại Trung Quốc liên tục tung ra thị trường những mẫu xe mới, một trong số đó là dòng xe tay ga Honda NWF150.

Đây là dòng xe tay ga cao cấp 150 phân khối, được Wuyang Honda lấy cảm hứng thiết kế từ loài ngựa, tung ra thị trường dịp năm mới Bính Ngọ 2026, đồng thời để mở rộng danh mục xe cũng như nhóm khách hàng. Honda NWF150 sở hữu phong cách thiết kế khác biệt so với các dòng xe tay ga thể thao thông thường. Cụ thể, về tổng thể thân xe được tạo dáng cổ điển, chú trọng vào những đường cong… tạo nên vẻ ngoài sang trọng, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại.

Honda NWF150 thiết kế phong cách khác biệt so với các dòng xe tay ga thể thao thông thường

Ảnh: Wuyang Honda

Wuyang Honda trang bị cho Honda NWF150 cụm đèn pha LED dạng tròn thiết kế theo phong cách cổ điển. Các chi tiết mạ crôm bao bọc quanh xe tạo cảm giác cao cấp. Đáng chú ý, phần yên xe bọc da thiết kế phân tầng, lấy cảm hứng từ giống yên ngựa. Do đó, thiết kế tổng thể của không nhấn mạnh sự mạnh mẽ như một chiếc xe thể thao, thay vào đó là phong cách cá tính, cùng sự sang trọng, cao cấp.

NWF150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng nước, dung tích 150 phân khối kết hợp hệ thống phun xăng điện tử. Thông số kỹ thuật chưa được công bố nhưng theo Wuyang Honda động cơ này cung cấp hiệu năng phù hợp để vận hành trong thành phố cũng như những chuyến đi đường dài. Động cơ này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, không bị giật cục.

NWF150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng nước, dung tích 150 phân khối kết hợp hệ thống phun xăng điện tử Ảnh: Wuyang Honda

Khác với vẻ ngoài đậm chất cổ điển, Honda NWF150 tích hợp nhiều công nghệ, tính năng hiện đại theo phong cách của những dòng xe tay ga cao cấp. Cụ thể, mẫu xe này có sẵn màn hình kỹ thuật số TFT, tích hợp chức năng kết nối điện thoại thông minh. Ngoài ra còn có hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey, hệ thống chống bó cứng phanh ABS…

Hiện tại, Honda NWF150 chỉ được sản xuất, phân phối tại Trung Quốc. Chưa có thông tin nào về việc xuất khẩu sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu nhận được phản hồi tích cực, nhiều khả năng Wuyang Honda sẽ xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường khác, đặc biệt là ở những quốc gia vốn ưa chuộng dòng xe tay ga cao cấp.