Mitsubishi Xforce giảm giá hơn 100 triệu, bản cao về dưới 600 triệu đồng

Giữa làn sóng kích cầu ồ ạt trên thị trường Việt Nam trong tháng 4.2026, Mitsubishi Xforce trở thành tâm điểm khi bất ngờ được các đại lý áp dụng chính sách giảm giá sâu. Một số nơi, mức cao nhất lên đến 110 triệu đồng.

Cụ thể, theo thông tin chào bán từ tư vấn viên của một đại lý Mitsubishi khu vực TP.Hà Nội, trong tháng 4.2026, phía đại lý này đang áp dụng ưu đãi lớn cho phiên bản Mitsubishi Xforce Ultimate. Tổng giá trị lên đến 110 triệu đồng. Tại một đại lý Mitsubishi khác ở khu vực miền trung, nhân viên bán hàng cũng rao bán chiếc Xforce bản cao nhất với chính sách ưu đãi tương tự.

Cụ thể, sau khi trừ các ưu đãi, giá thực tế của Mitsubishi Xforce bản cao chỉ còn quanh ngưỡng 600 triệu đồng. Nếu tính cả chi phí lăn bánh, vẫn rẻ hơn cả giá niêm yết cho xe mới cùng phiên bản.

Chính sách ưu đãi lên đến 110 triệu đồng chỉ áp dụng ở một vài đại lý và chủ yếu nhằm "xả hàng" với xe đời cũ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Điểm chung của những trường hợp được áp dụng giảm giá, ưu đãi sâu là các xe đều sản xuất vào năm 2025 (VIN cũ). Sở dĩ phía đại lý mạnh tay khuyến mãi vì muốn đẩy nhanh tiến độ thanh lý hàng tồn kho nhằm tối ưu dòng tiền và chuẩn bị cho các lô xe mới. Mặc dù vậy, các nhân viên tư vấn bán hàng cũng nhấn mạnh, hiện số lượng xe khuyến mãi không nhiều. Chỉ một vài đại lý còn hàng, số lượng cũng rất hiếm.

Trong khi đó, ở phần lớn các đại lý Mitsubishi trên cả nước, khách mua các phiên bản Xforce mới hiện cũng nhận được nhiều ưu đãi, nhưng giá trị dao động vài chục triệu đồng. Chủ yếu thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, với mức 50% hoặc 100%, tùy đại lý. Đây là kiểu khuyến mãi phổ biến, góp phần giảm chi phí lăn bánh nhưng không tạo ra mức "phá giá" mạnh như các chương trình giảm tiền mặt trực tiếp. Ngoài ra, khách mua còn được tặng kèm các món quà tặng.

Việc Mitsubishi Xforce được giảm giá sâu trong thời gian ngắn phản ánh rõ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc SUV đô thị. Một trong những nhóm xe thu hút đông đảo người dùng nhờ tính đa dụng, phù hợp nhu cầu gia đình và điều kiện giao thông đô thị.

Không chỉ Mitsubishi Xforce, hàng loạt mẫu SUV đô thị hiện cũng được hãng và đại lý áp dụng ưu đãi mạnh tay để tăng sức cạnh tranh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, chính sự góp mặt của nhiều mẫu mã đang khiến cuộc đua tranh doanh số ở phân khúc này ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh đó, việc các đại lý chủ động "hy sinh" một phần lợi nhuận để triển khai các chương trình ưu đãi là động thái dễ hiểu nhằm kích cầu, duy trì sức mua.

Thực tế, không riêng Mitsubishi Xforce, nhiều mẫu xe khác ở nhóm SUV đô thị cũng đang được các hãng áp dụng đa dạng chính sách khuyến mãi; từ giảm tiền mặt, tặng quà phụ kiện đến hỗ trợ lệ phí trước bạ hay tặng phiếu nhiên liệu… giá trị quy đổi lên đến vài chục triệu đồng. Thực tế này càng khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm xe này trở nên gay gắt hơn, nhất là trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam chưa thực sự ổn định sau giai đoạn đầu năm.