Ford Territory giảm giá còn 739 triệu, cuộc đua ở phân khúc crossover cỡ trung càng 'nóng'

Ford Territory hạ giá niêm yết, thấp hơn cả Mazda CX-5

Trên trang thông tin chính thức, Ford Việt Nam mới đây vừa điều chỉnh giá bán niêm yết dành cho mẫu xe chủ lực Ford Territory. Theo đó, từ đầu tháng 4.2026, giá niêm yết của mẫu SUV, crossover cỡ trung này sẽ giảm 21 - 23 triệu đồng so với trước đây. Cụ thể, bản Territory Trend giảm 23 triệu đồng, trong khi hai phiên bản Titanium và Titanium X cùng giảm 21 triệu đồng. Sau điều chỉnh, giá bán mới của các phiên bản Territory lần lượt ở mức 739 triệu, 819 triệu và 875 triệu đồng.

Với mức niêm yết khởi điểm chỉ từ 739 triệu đồng, Ford Territory trở thành một trong những mẫu SUV, crossover cỡ trung phổ thông thấp nhất thị trường Ảnh: N.D

Đáng chú ý, đây không phải ưu đãi hay chương trình giảm giá ngắn hạn tại đại lý, mà là động thái hạ trực tiếp giá niêm yết. Như vậy, với mức giá này, Ford Territory đang trở thành một trong những mẫu xe có niêm yết khởi điểm thấp nhất phân khúc. Bởi Mazda CX-5 hiện có giá công bố từ 749 - 979 triệu đồng, tùy phiên bản. Hyundai Tucson dao động từ 769 - 989 triệu đồng. Trong khi, KIA Sportage thậm chí niêm yết cao hơn, từ 859 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng với các phiên bản cao.

So với mặt bằng chung này, mức giá khởi điểm 739 triệu đồng sẽ giúp Territory tạo lợi thế rõ rệt khi tiếp cận nhóm khách hàng đề cao yếu tố chi phí, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng cân nhắc kỹ về tài chính khi mua ô tô.

Mức giá mới kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe Mỹ tăng sức cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Mazda CX-5 Ảnh: N.D

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang khá ì ạch do sức mua chưa hồi phục, theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, việc điều chỉnh giá niêm yết được xem là giải pháp mạnh, nhằm kích cầu bền vững hơn. Đồng thời, động thái này cũng góp phần định vị lại sản phẩm trong phân khúc.

Trước đó, Ford Territory tại Việt Nam cũng vừa được nâng cấp giữa vòng đời từ tháng 8.2025. Ở lần cập nhật này, mẫu xe Mỹ tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, bổ sung hệ thống đèn LED hiện đại, đồng thời duy trì động cơ EcoBoost 1.5L và gói công nghệ an toàn với các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Cuộc đua ở nhóm crossover cỡ trung "nóng" lên từng ngày

Đáng chú ý, Ford Territory không phải mẫu xe duy nhất trong phân khúc crossover cỡ trung được áp dụng các chương trình giảm giá để kích cầu. Thực tế, thời gian gần đây, nhiều đối thủ cũng đồng loạt gia tăng ưu đãi. Trong đó có nhóm xe quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay KIA Sportage... Mức giảm dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Thậm chí, với những mẫu xe còn hàng tồn kho hoặc các phiên bản đời cũ như Subaru Forester (bản cũ nhập khẩu từ Thái Lan), mức giảm lên đến vài trăm triệu đồng. Điều này cho thấy áp lực bán hàng ở phân khúc này đang ngày càng lớn.

Phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh gay gắt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung cũng đang phản ánh rõ mức độ khốc liệt. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, TC Motor và VinFast; trong tháng 2.2026 vừa qua, quy mô toàn phân khúc này tiếp tục thu hẹp đáng kể. Tổng lượng xe mới bàn giao chỉ đạt khoảng 5.800 chiếc, giảm hơn 50% so với tháng đầu năm. Mức giảm sâu và đều ở hầu hết mẫu mã cho thấy nhu cầu thị trường vẫn rất thấp.

Trong bối cảnh đó, để kích cầu, các hãng buộc phải tìm các giải pháp mạnh để thu hút khách hàng. Và khi các yếu tố về thiết kế, trang bị hay công nghệ giữa các mẫu mã đã ngày càng tiệm cận; chính giá bán mới là yếu tố đóng vai trò then chốt. Việc hạ giá niêm yết sẽ giúp các mẫu mã cải thiện khả năng cạnh tranh, đặc biệt với nhóm khách hàng nhạy cảm về chi phí.