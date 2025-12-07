Subaru Forester mới vượt loạt đối thủ, trở thành xe của năm tại Nhật Bản

Lễ trao giải Japan Car of the Year vừa diễn ra tại Yokohama, Nhật Bản chứng kiến kết quả gây chú ý, khi Subaru Forester thế hệ mới đã vượt mặt nhiều ứng cử viên mạnh đến từ các thương hiệu xe Nhật Bản và châu Âu, chính thức giành danh hiệu "Xe của năm 2025 - 2026".

Cụ thể, theo kết quả công bố, Forester đạt tổng cộng 1.149 điểm bình chọn, cao hơn mẫu xe xếp thứ hai Honda Prelude (1.076 điểm). Kết quả tuy sát sao nhưng cho thấy sự đánh giá cao từ ban giám khảo giải thưởng dành cho mẫu xe SUV, crossover nhà Subaru.

Subaru Forester vượt nhiều đối thủ giành danh hiệu "Xe của năm 2025 - 2026" tại Nhật Bản ẢNH: FORBES

Đáng chú ý, theo một số chuyên gia tham gia chấm giải, điểm cộng lớn của Forester nằm ở sự "đa năng". Ở thế hệ mới, mẫu xe này vừa dung hòa giữa hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng - những yếu tố vốn được xem là trọng tâm khi ngành xe Nhật Bản chuyển sang giai đoạn "xanh hóa" toàn diện.

Trong đó, yếu tố quan trọng nhất nằm khả năng vận hành. Subaru vốn nổi tiếng với động cơ Boxer và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian; nhưng ở thế hệ mới, hãng vừa bổ sung hệ truyền động hybrid cho Forester. Điều này giúp xe vận hành mạnh mẽ, linh hoạt hơn; đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kể.

Những thay đổi về kiểu dáng và vận hành với hệ truyền động hybrid được xem là điểm cộng giúp Forster nhận đánh giá cao từ giám khảo và người dùng ẢNH: FORBES

Ngoài ra, thiết kế mẫu SUV Nhật cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại, thực dụng hơn. Ngoại thất vuông vức, cứng cáp giúp xe dễ nhận diện và tạo cảm giác chắc chắn khi vận hành. Bên trong ca-bin, ưu điểm về không gian rộng rãi của Forester tiếp tục được phát huy với tầm nhìn bao quát. Các tính năng an toàn trong gói EyeSight phiên bản mới tiếp tục được đánh giá cao, góp phần giúp mẫu xe này chiếm ưu thế trong vòng chấm điểm cuối.

Với chiến thắng tại Japan Car of the Year lần này, Subaru đã đánh dấu lần thứ tư được vinh danh trong lịch sử giải thưởng. Trước đó, hãng từng được vinh danh với các mẫu Subaru Legacy (năm 2003 - 2004), Subaru Impreza ( năm 2016 - 2017) và Subaru Levorg (năm 2020 - 2021).

Subaru Forester thế hệ mới phân phối tại Việt Nam hai phiên bản, giá từ 1,299 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester thế hệ mới vừa chính thức mở bán vào đầu tháng 11 vừa qua. Bên cạnh những thay đổi toàn diện từ kiểu dáng đến trang bị, vận hành; mẫu xe này còn gây chú ý khi được chuyển đổi nguồn gốc từ nhập Thái Lan sang nhập từ Nhật Bản.

Mặc dù giá bán cho hai phiên bản ở mức 1,299 - 1,399 tỉ đồng, tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, Forester nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia và khách hàng ở khả năng vận hành, cảm giác yên tâm khi cầm lái và giá trị sử dụng theo thời gian.