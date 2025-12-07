Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Subaru Forester mới vượt loạt đối thủ, trở thành xe của năm tại Nhật Bản

Đình Tuyên
Đình Tuyên
07/12/2025 14:22 GMT+7

Việc bổ sung phiên bản hybrid, cải tiến công nghệ an toàn EyeSight giúp Subaru Forester thế hệ mới vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký như Honda Prelude hay Toyota Crown Estate... trở thành mẫu xe của năm tại Nhật Bản.

Lễ trao giải Japan Car of the Year vừa diễn ra tại Yokohama, Nhật Bản chứng kiến kết quả gây chú ý, khi Subaru Forester thế hệ mới đã vượt mặt nhiều ứng cử viên mạnh đến từ các thương hiệu xe Nhật Bản và châu Âu, chính thức giành danh hiệu "Xe của năm 2025 - 2026".

Cụ thể, theo kết quả công bố, Forester đạt tổng cộng 1.149 điểm bình chọn, cao hơn mẫu xe xếp thứ hai Honda Prelude (1.076 điểm). Kết quả tuy sát sao nhưng cho thấy sự đánh giá cao từ ban giám khảo giải thưởng dành cho mẫu xe SUV, crossover nhà Subaru.

Subaru Forester mới vượt loạt đối thủ ‘nặng ký’, trở thành xe của năm tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Subaru Forester vượt nhiều đối thủ giành danh hiệu "Xe của năm 2025 - 2026" tại Nhật Bản

ẢNH: FORBES

Đáng chú ý, theo một số chuyên gia tham gia chấm giải, điểm cộng lớn của Forester nằm ở sự "đa năng". Ở thế hệ mới, mẫu xe này vừa dung hòa giữa hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng - những yếu tố vốn được xem là trọng tâm khi ngành xe Nhật Bản chuyển sang giai đoạn "xanh hóa" toàn diện.

Trong đó, yếu tố quan trọng nhất nằm khả năng vận hành. Subaru vốn nổi tiếng với động cơ Boxer và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian; nhưng ở thế hệ mới, hãng vừa bổ sung hệ truyền động hybrid cho Forester. Điều này giúp xe vận hành mạnh mẽ, linh hoạt hơn; đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kể.

Subaru Forester mới vượt loạt đối thủ ‘nặng ký’, trở thành xe của năm tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Những thay đổi về kiểu dáng và vận hành với hệ truyền động hybrid được xem là điểm cộng giúp Forster nhận đánh giá cao từ giám khảo và người dùng

ẢNH: FORBES

Ngoài ra, thiết kế mẫu SUV Nhật cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại, thực dụng hơn. Ngoại thất vuông vức, cứng cáp giúp xe dễ nhận diện và tạo cảm giác chắc chắn khi vận hành. Bên trong ca-bin, ưu điểm về không gian rộng rãi của Forester tiếp tục được phát huy với tầm nhìn bao quát. Các tính năng an toàn trong gói EyeSight phiên bản mới tiếp tục được đánh giá cao, góp phần giúp mẫu xe này chiếm ưu thế trong vòng chấm điểm cuối.

Với chiến thắng tại Japan Car of the Year lần này, Subaru đã đánh dấu lần thứ tư được vinh danh trong lịch sử giải thưởng. Trước đó, hãng từng được vinh danh với các mẫu Subaru Legacy (năm 2003 - 2004), Subaru Impreza ( năm 2016 - 2017) và Subaru Levorg (năm 2020 - 2021).

Subaru Forester mới vượt loạt đối thủ ‘nặng ký’, trở thành xe của năm tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Subaru Forester thế hệ mới phân phối tại Việt Nam hai phiên bản, giá từ 1,299 tỉ đồng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester thế hệ mới vừa chính thức mở bán vào đầu tháng 11 vừa qua. Bên cạnh những thay đổi toàn diện từ kiểu dáng đến trang bị, vận hành; mẫu xe này còn gây chú ý khi được chuyển đổi nguồn gốc từ nhập Thái Lan sang nhập từ Nhật Bản.

Mặc dù giá bán cho hai phiên bản ở mức 1,299 - 1,399 tỉ đồng, tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, Forester nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia và khách hàng ở khả năng vận hành, cảm giác yên tâm khi cầm lái và giá trị sử dụng theo thời gian.

Tin liên quan

Subaru Forester 2025 nhập Nhật, chốt giá từ 1,299 tỉ tại Việt Nam

Subaru Forester 2025 nhập Nhật, chốt giá từ 1,299 tỉ tại Việt Nam

Mẫu SUV, crossover cỡ trung Subaru Forester thế hệ thứ 6 phân phối tại thị trường Việt Nam hai phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá từ 1,299 tỉ đồng.

Subaru Forester 2025 sắp trình làng Việt Nam nhập từ Nhật Bản

Chạy đua với Mazda CX-5, giá xe Subaru Forester và Hyundai Tucson lập 'đáy' mới

Khám phá thêm chủ đề

Subaru Forester Forester Subaru Xe của năm xe Nhật Bản SUV crossover thị trường ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận