Subaru Forester 2025 nhập Nhật, chốt giá từ 1,299 tỉ tại Việt Nam

Sau thời gian giảm giá "xả hàng" bản cũ, ngày 12.11.2025, Subaru chính thức trình làng Forester mới tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ thứ 6, mẫu Cossover chủ lực của thương hiệu Nhật Bản được "lột xác" gần như toàn diện; từ thiết kế, động cơ đến trang bị an toàn. Tuy nhiên, giá bán xe cũng cao hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm do thay đổi nguồn gốc nhập khẩu.

Ở thế hệ thứ 6, Subaru Forester sẽ chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì từ Thái Lan như thế hệ thứ 5 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, tại Việt Nam, Subaru Forester 2025 phân phối hai phiên bản, gồm Forester iL ES và Forester iS ES (thay vì ba phiên bản như thế hệ trước đây). Trong đó, bản Forester iL ES có giá 1,299 tỉ đồng, còn bản cao cấp iS ES giá 1,399 tỉ đồng. So với thế hệ trước đây (từ 969 triệu - 1,199 tỉ đồng), niêm yết của Forester mới tăng khoảng 200 - 330 triệu đồng, tùy phiên bản.

Nguyên nhân chính khiến mẫu xe Nhật đội giá chủ yếu đến từ việc nhà phân phối Tan Chong International Limited (TCIL) chuyển đổi nguồn cung xe sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì Thái Lan như trước đây. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi Subaru đã chính thức dừng sản xuất xe ở nhà máy tại Đông Nam Á từ cuối năm 2024. Trong khi đó, Nhật Bản lại không nằm trong khối ASEAN, vì vậy Forester không còn được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Với việc chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, không bất ngờ khi niêm yết giá mới của Subaru Forester cao hơn bản cũ khá nhiều ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Với mức niêm yết từ 1,299 - 1,399 tỉ đồng, nếu xét thuần về giá, Forester 2025 cao hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV). Kể cả mẫu xe "đồng hương" vốn dĩ cũng định giá khá cao như Honda CR-V (từ 1,029 - 1,259 tỉ đồng) hay mẫu xe châu Âu - Peugeot 3008 (949 triệu đến 1,129 tỉ đồng).

Đồng thời xếp "chung mâm" với những mẫu SUV, crossover có kích thước lớn hơn (nhóm D hoặc D-), như Hyundai Santa Fe (từ 1,069 - 1,365 tỉ đồng), KIA Sorento (từ 1,249 - 1,469 tỉ đồng), Toyota Fortuner (từ 1,055 - 1,350 tỉ đồng) hay Ford Everest (từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng). Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho mẫu xe của Subaru.

Dù vậy, so với thế hệ trước, Forester 2025 bù lại được thay đổi gần như toàn diện thiết kế. Xe sở hữu diện mạo mới mẻ, dễ nhìn hơn. Phần đầ u nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới, cụm đèn pha LED mảnh liền mạch cùng dải đèn định vị. Phía sau, đèn hậu LED và cản sau cũng cơ bắp giúp tổng thể xe trông khỏe khoắn hơn.

Bên cạnh kiểu dáng ngoại thất, nội thất trên Subaru Forester mới cũng cải tiến đáng kể so với thế hệ cũ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên trong ca-bin, Forester vẫn giữ phong cách thiết kế thực dụng quen thuộc, nhưng được nâng cấp với màn hình trung tâm cảm ứng đặt dọc 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Cụm đồng hồ sau vô-lăng vẫn là dạng analog truyền thống, song được điều chỉnh, cho khả năng hiển thị trực quan hơn.

Hãng xe Nhật cũng chú trọng hơn đến tiện nghi cho người dùng khi nâng cao bệ tì tay bên cửa giúp tài xế có tư thể để tay thoải mái hơn, nới rộng thêm khoảng cách giữa hai hàng ghế. Ngoài ra, xe cũng trang bị hệ thống trợ lực điện trục kép cho vô-lăng; bổ sung vật liệu cách âm ở khu vực gầm xe và tăng độ dày kính cửa nhằm hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài. Trên cả 2 phiên bản đều có sạc không dây.

Ở khả năng vận hành, Subaru Forester 2025 trang bị động cơ xăng Boxer đặc trưng, nhưng dung tích 2.5 lít, tương tự tại các thị trường Indonesia và Thái Lan. Động cơ này sản sinh công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm; mạnh hơn hẳn so với bản cũ sử dụng động cơ 2.0 lít ở bản cũ (cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm). Động cơ này đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Về công nghệ an toàn, EyeSight 4.0 kết hợp hệ thống camera giám sát với các thuật toán hỗ trợ lái chủ động tiếp tục là điểm nhấn trên Forester thế hệ mới. Nhờ hệ thống này, xe có khả năng tự phanh trong các tình huống nguy hiểm cả khi tiến và lùi, tự động điều chỉnh đèn pha theo hướng đánh lái để tăng tầm nhìn ban đêm, theo dõi làn đường và hỗ trợ giữ làn. Các công nghệ hỗ trợ khác trong gói an toàn gồm camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng…

Subaru Forester 2025 sẽ là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình, ưu tiên tính thực dụng, cảm giác lái và độ tin cậy ẢNH: ĐÌNH TUYÊN