Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mazda CX-5 sắp có thêm phiên bản off-road?

Đình Tuyên
23/03/2026 20:08 GMT+7

Việc "rục rịch" bổ sung phiên bản off-road cho mẫu crossover cỡ trung - Mazda CX-5 cho thấy hãng xe Nhật đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm, nhằm thích ứng với xu hướng xe gầm cao đa dụng ngày càng phổ biến trên thị trường toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở vai trò xe gia đình đô thị thuần túy, Mazda CX-5 có thể sắp bổ sung một phiên bản mới, hướng tới nhu cầu off-road. Thông tin này đang thu hút sự chú ý, khi mẫu xe gia đình vốn quen thuộc với đô thị được kỳ vọng sẽ đa dụng hơn trong tương lai.

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, Mazda hiện đang cân nhắc phát triển biến thể CX-5 theo hướng tăng cường khả năng vận hành trên địa hình phức tạp. Dù hãng xe Nhật chưa chính thức xác nhận về kế hoạch sản xuất hay thời điểm ra mắt, nhưng việc đưa ý tưởng này vào quá trình nghiên cứu cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận sản phẩm của Mazda thời gian tới.

Mazda đang "rục rịch" lên kế hoạch bổ sung phiên bản off-road cho mẫu crossover chủ lực Mazda CX-5

ẢNH: CARSALES

Trong nhiều năm qua, CX-5 được định vị là mẫu crossover cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi và khả năng vận hành trong đô thị. Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc xe gầm cao: không chỉ dừng lại ở việc "đi phố êm ái", mà còn phải sẵn sàng cho các hành trình xa, thậm chí là những cung đường địa hình nhẹ.

Thực tế, xu hướng này không phải mới xuất hiện, khi một số đối thủ trực tiếp của CX-5 đã sớm đi trước một bước. Ví dụ, Subaru Forester từ lâu đã xây dựng hình ảnh gắn với khả năng off-road vượt trội. Gần đây, mẫu xe này tiếp tục có thêm biến thể Wilderness tập trung nâng cấp hệ dẫn động, tăng khoảng sáng gầm và bổ sung chế độ lái chuyên dụng.

Tương tự, Honda CR-V tại một số thị trường cũng đã có phiên bản TrailSport, hướng đến nhóm khách hàng thích khám phá với các thay đổi về thiết kế và khả năng vận hành trên địa hình khó. Những động thái này cho thấy, các hãng xe đang từng bước mở rộng giới hạn của dòng crossover truyền thống, biến chúng trở nên linh hoạt và đa dụng hơn.

So với các phiên bản thường, CX-5 bản off-road dự kiến sẽ cải thiện về khả năng vận hành, đồng thời tinh chỉnh thiết kế thể thao hơn

ẢNH: CARSCOOPS

Trong bối cảnh đó, việc Mazda cân nhắc phát triển thêm phiên bản mới cho CX-5, hướng tới cải thiện khả năng off-road có thể xem là bước đi mang tính thích nghi. Trước đó, hãng xe Nhật cũng đã có kinh nghiệm với mẫu xe "đàn anh" Mazda CX-50 (mẫu xe được phát triển thiên về dã ngoại, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ). Tuy nhiên, CX-5 vẫn là sản phẩm chủ lực mang tính toàn cầu, do đó mọi thay đổi đều cần được tính toán kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng đến tập khách hàng vốn đã rất ổn định.

Nếu được triển khai, phiên bản off-road của CX-5 nhiều khả năng sẽ không đi theo hướng "hardcore" như SUV địa hình truyền thống, mà tập trung vào nâng cấp vừa đủ để cải thiện khả năng vượt địa hình nhẹ. Các trang bị có thể bao gồm hệ dẫn động bốn bánh được tinh chỉnh, hệ thống treo nâng cao khoảng sáng gầm, chế độ lái dành cho đường xấu, cùng với bộ lốp đa địa hình.

Ngoại hình xe cũng có thể được điều chỉnh theo hướng khỏe khoắn hơn, với các chi tiết như ốp nhựa thân xe, mâm thiết kế riêng hoặc cản trước/sau mang phong cách hầm hố. Tuy vậy, nhiều khả năng Mazda vẫn giữ lại ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng, nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng, vốn là triết lý xuyên suốt của hãng.

Động thái tung thêm phiên bản mới của hãng xe Nhật được đánh giá là bước đi hợp lý, trong bối cảnh phân khúc crossover gia đình đang ngày càng cạnh tranh

ẢNH: CARSALES

Một điểm đáng chú ý là việc bổ sung phiên bản off-road không chỉ đơn thuần là thay đổi sản phẩm, mà còn liên quan đến chiến lược định vị. CX-5 lâu nay được xem là mẫu xe "dễ tiếp cận", phù hợp với số đông người dùng đô thị và gia đình. Nếu chuyển hướng quá mạnh sang off-road, mẫu xe này có thể đánh mất lợi thế vốn có.

Do đó, kịch bản hợp lý hơn là Mazda sẽ phát triển một biến thể bổ sung, tăng "gia vị" và tùy chọn cho khách hàng, tương tự cách nhiều hãng xe bổ sung các phiên bản Adventure hay Sport. Điều này giúp mở rộng tệp khách hàng mà không làm xáo trộn nền tảng sản phẩm.

Bên cạnh yếu tố cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng cũng là động lực quan trọng. Sau đại dịch, nhu cầu du lịch tự lái, cắm trại và khám phá thiên nhiên gia tăng tại nhiều thị trường. Điều này thúc đẩy các hãng xe phát triển những mẫu crossover "đa năng hơn", dù không chuyên off-road nhưng vẫn đủ đáp ứng các hành trình ngoài đường nhựa.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 đang được THACO AUTO phân phối với 7 phiên bản; mẫu xe này nhiều năm liền thống lĩnh phân khúc crossover cỡ trung

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc crossover cỡ trung (C-SUV). Mẫu xe này đang được THACO AUTO phân phối với tổng cộng 7 phiên bản (đều thuộc thế hệ cũ), trải dài nhiều cấu hình động cơ và trang bị. Giá bán niêm yết dao động từ 749 - 979 triệu đồng.

Năm 2025 vừa qua, CX-5 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc về doanh số với gần 17.300 xe đến tay người dùng, thường xuyên góp mặt trong nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường Việt. Kết quả này phần nào phản ánh sức hút ổn định của mẫu xe Nhật, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ cùng phân khúc.

THACO AUTO đưa Mazda CX-5 thế hệ mới và loạt SUV 'lạ mặt' về Việt Nam

Bên cạnh CX-5 thế hệ mới, Trường Hải (THACO AUTO) còn đưa về đại lý loạt mẫu xe mới. Trong đó có bộ đôi SUV lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, gồm Mazda CX-60 và Mazda CX-90.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận