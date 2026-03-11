10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026: VinFast chiếm 6 vị trí

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà lao dốc trong tháng 2.2026 cùng với hoạt động kinh doanh bị gián đoạn… khiến doanh số nhiều mẫu ô tô sụt giảm mạnh. Ngoại trừ Toyota Hilux bất ngờ đạt mức tăng trưởng dương, các cái tên còn lại trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026 đều giảm doanh số so với tháng trước đó.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026 Nguồn: VAMA, VinFast

VinFast tiếp tục cho thấy sự áp đảo khi có tới 6 cái tên góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026, trong đó có tới 5 mẫu xe xếp ở các vị trí dẫn đầu. Ford Ranger và Everest bị đẩy xuống nửa cuối bảng xếp hạng.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026:

1. VinFast VF 3: 2.274 xe

VinFast VF 3 được chọn mua nhiều nhất tháng 2.2026. Doanh số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này đạt 2.274 xe bán ra, giảm 911 xe so với tháng liền trước đó. Kiểu dáng thiết kế xe bắt mắt, cá tính, giá bán dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng… giúp VF 3 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường. Sau hai tháng đã qua của năm 2026, doanh số cộng dồn mẫu xe này đạt 5.459 xe. VinFast VF 3 hiện có giá 302 triệu đồng Ảnh: B.H

2. VinFast Limo Green: 1.808 xe

VinFast Limo Green bước sang tháng thứ hai của năm 2026 với doanh số bán giảm còn 1.808 xe, ít hơn 2.060 xe so với tháng 1.2026. Mang phong cách thiết kế của một chiếc MPV thuần điện 7 chỗ, phù hợp với nhóm khách mua xe sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ… giúp Limo Green tạo được sức hút với khách hàng. Sau hai tháng đầu năm 2026, doanh số cộng dồn của VinFast Limo Green đạt 5.676 xe. Mẫu xe này hiện chỉ có 1 phiên bản đi kèm mức giá 749 triệu đồng Ảnh: VinFast

3. VinFast VF 5: 1.601 xe

VinFast VF 5 đạt doanh số bán 1.601 xe trong tháng 2.2026, giảm 1.136 xe so với tháng 1.2026. Khác với VF 3, VF 5 là mẫu Crossover 5 chỗ phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Doanh số cộng dồn mẫu xe này tính đến hết tháng 2.2026 đạt 4.338 xe. Xe điện này hiện đang phân khối với giá 529 triệu đồng Ảnh: VinFast

4. VinFast MPV 7: 1.165 xe

Trong tháng đầu tiên bàn giao đến tay người dùng, mẫu ô tô điện 7 chỗ VinFast MPV 7 lập tức cho thấy sức hút với 1.165 xe bán ra. Kết quả ấn tượng này cho thấy nhu cầu về một mẫu xe điện 7 chỗ đa dụng trên thị trường đang rất cao và có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa khi sản lượng của dòng xe mới VinFast MPV 7 ổn định hơn trong thời gian tới. VinFast MPV 7 được phát triển từ mẫu xe Limo Green nhưng có bổ sung nhiều trang bị, tính năng công nghệ. Xe có giá bán 819 triệu đồng (gồm pin)

Ảnh: VinFast

5. VinFast VF 6: 1.042 xe

Lượng xe VinFast VF 6 bàn giao đến tay người dùng trong tháng 2.2026 đạt 1.042 xe, giảm 1.443 xe so với tháng 1.2026. Mẫu xe này định vị ở phân khúc Crossover hạng B, được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành, phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, có giá 694 - 759 triệu đồng. Doanh số cộng dồn sau 2 tháng đầu năm 2026 của VinFast VF 6 đạt 3.527 xe Ảnh: B.H

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

6. Mazda CX-5: 1.008 xe

Bất chấp doanh số giảm mạnh, Mazda CX-5 vẫn là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam đồng thời góp mặt ở vị trí thứ 6 trong danh sách này. Các đại lý Mazda đã bàn giao 1.008 xe CX-5 đến tay người dùng trong tháng 2.2026, giảm 1.096 xe so với tháng 1.2026. Tất cả phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

7. Toyota Hilux: 871 xe

Lần đầu tiên trong những năm gần đây Toyota Hilux góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Trái với sự sụt giảm doanh số của hầu hết mẫu xe trên thị trường, trong tháng 2.2026 lượng tiêu thụ Toyota Hilux đạt 871 xe, tăng gần 750 xe so với tháng trước đó. Sự thay đổi mang tính cách mạng về kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng… được xem là lý do giúp Hilux tìm lại sức hút với khách mua xe bán tải tại Việt Nam. Xe bán tải này hiện đang phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, có giá 632 - 903 triệu đồng Ảnh: T.T.C

8. Ford Ranger: 809 xe

Ford Ranger xếp thứ 8 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 2.2026 với doanh số đạt 809 xe, giảm 1.045 xe so với tháng đầu năm. Dù vậy, cộng dồn lượng xe bán ra trong 2 tháng đã qua của năm 2026, Ford Ranger vẫn xếp trên Toyota Hilux. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: Ford

9. VinFast VF 7: 807 xe

Mẫu xe thứ 6 của VinFast góp mặt trong danh sách này. VF 7 đạt doanh số bán 807 xe trong tháng 2.2026, chỉ kém Ford Ranger 2 xe. So với tháng trước đó, lượng xe VF 7 bàn giao đến tay người dùng cũng như các đại lý giảm khoảng 168 xe. VinFast VF 7 tạo ấn tượng với vẻ ngoài thể thao, cân đối, hài hòa đồng thời tích hợp nhiều công nghệ, tính năng, vận hành mạnh mẽ. Xe hiện có 3 phiên bản, đi kèm mức giá 799 - 969 triệu đồng Ảnh: B.H

10. Ford Everest: 747 xe

Vẫn góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026 nhưng tương tự Ranger, doanh số Ford Everest trong tháng 2.2026 đã sụt giảm mạnh, về mức 747 xe bán ra, thấp hơn 643 xe so với tháng trước đó. Sau 2 tháng đầu năm 2026, Ford Everest vẫn đang là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam với tổng doanh số đạt 2.137 xe. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam 5 phiên bản, có giá 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: Ford



