Subaru Forester 2025 nhập từ Nhật Bản: Đắt có ‘xắt ra miếng’?

Sau hơn 6 năm phân phối tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Subaru Forester thế hệ mới chính thức chuyển nguồn cung, quay lại nhập từ Nhật Bản như giai đoạn trước năm 2019. Đáng chú ý, việc không còn được ưu đãi thuế nhập khẩu nội khối ASEAN khiến giá bán mẫu SUV, crossover cỡ trung này tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Hai phiên bản Forester thế hệ mới được nhà phân phối niêm yết giá từ 1,299 - 1,399 tỉ đồng.

Subaru Forester thế hệ mới phân phối tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu từ Nhật Bản ẢNH: N.D

Thực tế, mức giá này tạo nên ít nhiều tranh luận tại thời điểm ra mắt. Bởi nếu so với các mẫu mã cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Ford Territory, số tiền phải bỏ ra để sở hữu Subaru Forester cao hơn hàng trăm triệu đồng, nhưng mẫu xe Nhật liệu có thực sự đắt?

Subaru đã "chịu" thay đổi

Trước hết, để trả lời câu hỏi trên cần phải xem Subaru Forester thế hệ mới có gì để cạnh tranh?

Xét một cách tổng thể, so với thế hệ tiền nhiệm, Forester 2025 đã "lột xác" hoàn toàn về diện mạo. Dù vẫn chưa thể dứt bỏ hẳn phong cách "đứng đắn" vốn có; nhưng mẫu SUV, crossover cỡ trung thế hệ thứ 6 được đánh giá đã "ổn" và hợp gu với số đông hơn, nhờ hàng loạt thay đổi táo bạo ở thiết kế. Trong đó, tổng thể xe thể thao và bề thế hơn. Đặc biệt ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt to bản, nối liền cụm đèn hai bên. Đuôi xe cũng cứng cáp và bắt mắt hơn.

Mặc dù vậy, không gian ca-bin mới là tâm điểm thay đổi trên Forester thế hệ mới. Xét về thẩm mỹ, có thể thấy Subaru ít nhiều đã cởi mở hơn trong phong cách thiết kế nội thất. Điều này thể hiện rõ trong việc bố trí các chi tiết ở khu vực táp-lô trung tâm: khoa học và dễ nhìn hơn.

Không thể phủ nhận, Subaru Forester 2025 đã thay đổi hoàn toàn so với thế hệ cũ, cả thiết kế lẫn trang bị ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hãng xe Nhật cũng chú trọng cải tiến, bổ sung nhiều tiện ích, hướng đến đáp ứng nhu cầu của người dùng. Điển hình như việc nâng cao bệ tì tay cửa sổ giúp tài xế đỡ mỏi khi lái xe liên tục, di chuyển trên các cung đường dài. Hay việc bổ sung vật liệu cách âm, tăng độ dày kính giúp Forester thế hệ mới cải thiện rõ rệt khả năng cách âm. Thực tế trải nghiệm cho thấy, khi di chuyển trên cao tốc, không gian ca-bin trên xe đã yên tĩnh hơn nhiều so với thế hệ cũ. Tiếng máy, tiếng lốp, đặc biệt là tiếng gió vọng từ kính cửa đều đã được triệt tiêu đáng kể.

Ngoài ra, Subaru Forester mới đã tích hợp tính năng "đá cốp", đồng thời tăng chiều cao mở cốp thêm 30 mm. Hàng ghế sau cũng nới thêm khoảng cách, tăng không gian cho người ngồi. Tất cả những điều chỉnh này giúp việc sử dụng xe trở nên tiện lợi hơn nhiều so với đời cũ.

Lái 'hay' vẫn là lợi thế lớn nhất

Không chỉ thay đổi kiểu dáng, Subaru Forester thế hệ thứ 6 cũng sử dụng động cơ Boxer dung tích 2.5 lít hoàn toàn mới, thay thế động cơ 2.0 lít vốn vẫn ít nhiều bị chê "yếu" trên bản tiền nhiệm. Theo thông số nhà sản xuất công bố, động cơ này sản sinh công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm; mạnh hơn gần 30 mã lực.

Trải nghiệm thực tế sau 2 ngày cầm lái cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Trên cả đường trường, cao tốc hay địa hình đèo dốc, Forester mới đều mang đến cảm giác tăng tốc nhanh nhờ nước ga đầu khá nhạy, sức mạnh tức thì. Điều này giúp người lái hoàn toàn tự tin trong những tình huống cần vượt xe khác, nhất là trên các cung đường đèo cần tăng tốc dứt khoát.

Subaru Forester thế hệ mới vẫn sở hữu lợi thế lớn về cảm giác lái cũng như khả năng vận hành ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Những yếu tố khác như cảm giác lái, độ ổn định hay sự êm ái (vốn dĩ là lợi thế đặc trưng của Subaru Forester) vẫn được giữ nguyên trên thế hệ thứ 6. Đặc biệt dễ cảm nhận khi lái xe trên các cung đường đèo lên Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Khung gầm chắc chắn, khả năng cân bằng thân xe cùng trọng tâm thấp giúp Forester 2025 vượt qua những khúc cua một cách dễ dàng, kể cả những đoạn cua tay áo.

Thực sự, sẽ không quá lời khi nhận định mẫu crossover nhập Nhật này vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho nhóm khách hàng ưu tiên cảm giác lái.

EyeSight tiếp tục hoàn thiện

Cùng với khả năng vận hành, an toàn cũng là một trong những ưu điểm "có tiếng" của Subaru. Trong đó, "mắt thần" EyeSight (thực chất là hệ thống hỗ trợ lái ADAS) đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, khác với đa số các hãng sử dụng radar hoặc một camera, EyeSight của Subaru sử dụng mộ t cụm camera kép (stereo camera) đặt sau kính lái. Cụm camera này mô phỏng tầm nhìn của mắt người và có khả năng nhận diện vật thể (xe cộ, người đi bộ, vạch kẻ đường) với độ chính xác cao.

Trên Forester thế hệ mới, công nghệ này được hãng xe Nhật tiếp tục cải tiến bằng việc bổ sung một camera có góc quét lên đến 130 độ; đồng thời bổ sung một số tính năng như định tâm làn đường và kiểm soát lái thích ứng, tự động phòng tránh va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phanh tự động khi lùi (RAB). Đặc biệt còn có thêm tính năng hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS) và hệ thống giám sát người lái (Driver Focus).

Hệ thống EyeSight tiếp tục được cải tiến với nhiều tính năng mới ẢNH: N.D

Hành trình trải nghiệm thực tế cho thấy, đây là hai bổ sung rất đáng giá trên mẫu SUV, crossover đến từ Nhật Bản. Driver Focus như một trợ lý, theo dõi sát sao tình trạng, sự tập trung của người lái. Tính năng này nhạy đến mức tài xế chỉ cần quay mặt sang hai bên, không nhìn thẳng hướng lái là hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh. Trong khi, EDSS thậm chí còn có khả năng phát hiện tình trạng bất thường của người lái, phát ra cảnh báo sau đó tự động bật đèn tín hiệu, tự động đánh lái chuyển làn và dừng xe an toàn. Tính năng này thực sự là cứu tinh trong trường hợp tài xế gặp vấn đề đột xuất về sức khỏe khi lái xe.

Giá 1,399 tỉ đồng có đắt không?

Trở lại với câu hỏi Subaru Forester thế hệ mới có đắt? Thực tế nếu nhìn và so sánh một cách trực quan, mức giá niêm yết từ 1,299 - 1,399 tỉ đồng cao hơn hẳn so với mặt bằng phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam. Nhưng khi đã trực tiếp cầm lái mẫu xe này đủ lâu để cảm nhận được hết những giá trị cốt lõi, chắc chắn giá bán không còn là mối bận tâm lớn nhất.