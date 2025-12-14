Nhiều tài xế nhầm giữa phanh tay điện tử và Auto Hold, dùng sao cho đúng?

Trên những mẫu xe đời mới, phanh tay điện tử (EPB) và chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold) gần như đã trở thành trang bị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn cho rằng hai hệ thống này có vai trò tương tự nhau, thậm chí sử dụng thay thế mà không hiểu rõ chức năng riêng biệt. Việc nhầm lẫn không chỉ gây bất tiện khi vận hành mà còn tiềm ẩn rủi ro trong một số tình huống giao thông phức tạp.

Phanh tay điện tử và Auto Hold khác nhau thế nào?

Về cơ bản, có thể hiểu phanh tay điện tử là phiên bản nâng cấp của phanh tay cơ khí truyền thống, chỉ thay thế cần kéo bằng một nút bấm nhỏ gọn. Khi kích hoạt, hệ thống sử dụng mô-tơ điện để siết chặt phanh, giúp xe đứng yên khi dừng đỗ. Về nguyên lý, đây là dạng phanh giữ cố định, không tự động nhả cho đến khi người lái có thao tác ra lệnh. Trên đa số mẫu xe, phanh tay điện tử hiện nay sẽ tự nhả khi người lái vào số và đạp ga, giúp thao tác thuận tiện hơn.

Hiện nay nhiều dòng xe đã trang bị tiêu chuẩn phanh tay điện tử và cả tính năng giữ phanh tự động ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Auto Hold là chức năng hỗ trợ dừng tạm thời chứ không phải phanh đỗ. Khi người lái dừng xe và đạp phanh đến ngưỡng đủ để giữ xe đứng yên, Auto Hold được kích hoạt sẽ tự động duy trì lực phanh đang có. Lúc này, đèn báo Auto Hold sẽ sáng lên, xác nhận xe đã được giữ và người lái có thể bỏ chân khỏi bàn đạp phanh. Khi muốn tiếp tục di chuyển, tài xế chỉ cần nhấn ga, hệ thống lập tức nhả phanh.

Auto Hold đặc biệt hữu ích trong đô thị đông đúc, khi xe phải dừng, chạy liên tục vì dừng chờ đèn đỏ hoặc kẹt xe. Những trường hợp này, thay vì giữ chân phanh nhiều lần, tài xế có thể thoải mái buông bàn đạp phanh mà xe vẫn đứng yên. Chính sự tiện lợi này, nhiều người lầm tưởng Auto Hold chính là một dạng phanh tay hiện đại.

Sử dụng thế nào cho đúng?

Cách sử dụng đúng hai hệ thống nói trên tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn gây nhầm lẫn cho không ít người lái, nhất là các lái mới.

Với phanh tay điện tử, tài xế cần kích hoạt mỗi khi dừng và rời khỏi xe, đỗ xe trên đường dốc hoặc khi muốn đảm bảo xe được cố định trong thời gian dài. Ngược lại, Auto Hold chỉ nên được bật khi di chuyển trong thành phố, đặc biệt là những tuyến đường có mật độ xe cao hoặc địa hình dốc nhẹ. Khi dừng đèn đỏ, Auto Hold giúp người lái giảm mệt mỏi, hạn chế giật cục khi chuyển từ phanh sang ga.

Nhiều tài xế vẫn chưa phân biệt được phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, người dùng cần hiểu rằng Auto Hold không thay thế hoàn toàn thao tác phanh chân và càng không phải phương pháp đỗ xe an toàn. Một số tài xế quá phụ thuộc vào Auto Hold và chủ quan trong các tình huống như dừng sát đuôi xe phía trước, dễ dẫn đến va chạm nhẹ nếu nhấn ga đột ngột.

Ngoài ra, việc bật/tắt Auto Hold đúng thời điểm cũng quan trọng. Trong môi trường địa hình xấu, đường trơn trượt hoặc khi cần di chuyển thật mượt ở tốc độ thấp, Auto Hold đôi khi tạo cảm giác xe hơi "hẫng" khi nhả phanh, dễ gây khó chịu. Vì vậy, hiểu rõ tình huống vận hành để lựa chọn bật hoặc tắt hệ thống sẽ giúp xe hoạt động linh hoạt hơn.

Sử dụng phanh tay điện tử và Auto Hold không đúng có thể dẫn đến những rắc rối, thậm chí rủi ro an toàn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một yếu tố quan trọng khác là ý thức an toàn. Dù xe hiện đại đến đâu, tài xế vẫn nên chủ động sử dụng phanh tay điện tử đúng cách trong các tình huống cần thiết. Tương tự, khi dùng Auto Hold, người lái vẫn phải giữ thói quen quan sát, phán đoán khoảng cách và điều chỉnh ga, phanh hợp lý, tránh phụ thuộc quá mức vào công nghệ.

Nhìn chung, phanh tay điện tử và Auto Hold là hai hệ thống bổ trợ nhưng hoàn toàn khác nhau về chức năng. Một bên đảm nhiệm vai trò giữ xe cố định khi đỗ, còn bên kia hoạt động như trợ lý thông minh giúp việc dừng, chạy trong đô thị trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi hiểu đúng và sử dụng đúng, công nghệ sẽ phát huy tối đa hiệu quả, mang lại sự an toàn và thoải mái cho tài xế trong mọi hành trình.