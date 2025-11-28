Đĩa phanh ô tô bị gỉ sét liệu có nguy hiểm, cách khắc phục và ngăn ngừa?

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít người dùng hoang mang, lo lắng khi phát hiện một số chi tiết trên ô tô xuất hiện lớp gỉ sét, một trong số đó là đĩa phanh ô tô. Mua lại chiếc Hyundai Accent đời 2023 và sử dụng được hơn 3 tháng nay, anh N.M.H ngụ phường Dĩ An, TP.HCM chia sẻ: "Không biết đĩa phanh có vấn đề hay không mà thường thấy xuất hiện gỉ sét, nhất là những lúc đi mưa về và để xe ngoài trời, sau 1 - 2 ngày khi kiểm tra sử dụng lại thì phát hiện bề mặt đĩa phanh có những chấm gỉ sét màu nâu đỏ".

Đĩa phanh ô tô xuất hiện lớp gỉ, sét Ảnh: N.M.H

Không chỉ anh H., nhiều người dùng ô tô cũng cho biết thường phát hiện hiện tượng gỉ sét về mặt đĩa phanh. Ngay cả khi xe đã rửa sạch, xịt khô nếu để vài ngày không sử dụng đĩa phanh vẫn có những vết gỉ sét. Thậm chí, không ít người dùng ô tô đặc biệt là các tài mới còn lo ngại hư hỏng, mang xe đến garage để kiểm tra.

Đĩa phanh ô tô bị thường bị gỉ sét liệu có nguy hiểm?

Thực tế với điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều như ở Việt Nam, việc đĩa phanh ô tô thường xuất hiện gỉ sét nhẹ ở bề mặt mà điều hết sức bình thường.

Anh Nguyễn Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM: "Đĩa phanh ô tô là chi tiết thường được làm từ thép hoặc gang hợp kim, trong quá trình sử dụng đĩa phanh thường bị mài mòn, nóng lên... do đó dễ bị oxy hóa khi gặp nước hoặc độ ẩm cao. Lớp gỉ sét thường xuất hiện trên đĩa phanh sau khi rửa xe hoặc lái xe qua vùng nước lũ, đặc biệt khi xe đỗ lâu ngày ở những khu vực có độ ẩm cao".

Đĩa phanh ô tô là chi tiết thường được làm từ thép hoặc gang hợp kim, do đó dễ bị oxy hóa khi gặp nước hoặc độ ẩm cao Ảnh: B.H

Thực tế quan sát cho thấy, lớp gỉ xuất hiện trên bề mặt đĩa phanh ở mức độ mỏng thường không gây nguy hiểm ngay lập tức, bởi chỉ cần vài lần đạp phanh, ma sát với má phanh sẽ làm sạch lớp gỉ sét này. Dù vậy, nếu đĩa phanh bị gỉ sét, khi sử dụng lái xe người dùng sẽ cảm nhận được tiếng "kẹt" nhẹ trong những lần hãm phanh đầu. Âm thanh này thường do má phanh cọ xát gỉ sét lên bề mặt đĩa phanh tạo ra. Nhưng sau đó, tiếng ồn này sẽ biến mất sau khi lớp gỉ sét được loại bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, nếu gỉ sét dày, lan rộng hoặc xuất hiện các rãnh sâu trên bề mặt đĩa do ô tô đỗ quá lâu không sử dụng, hệ thống phanh có thể bị giảm hiệu quả. Với những trường hợp này, chủ xe không nên chủ quan, thay vào đó nên đưa xe đến các xưởng dịch vụ, garage để kiểm tra, khắc phục, bởi phanh là hệ thống cực kỳ quan trọng góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Cách khắc phục, phòng ngừa đĩa phanh ô tô bị gỉ sét

Với những trường hợp đĩa phanh bị gỉ sét nhẹ, lớp rỉ mỏng… tuyệt đối không nên xịt bất kỳ chất bôi trơn hoặc chất tẩy rửa nào lên đĩa phanh để loại bỏ hoặc ngăn ngừa gỉ sét. Thay vào đó, người lái chỉ cần lái xe bình thường và đạp phanh vài lần, má phanh sẽ làm sạch bề mặt đĩa phanh. Cụ thể, sau khi khởi động, chỉ cần chạy xe 5 - 10 phút, rà phanh nhẹ vài lần, bề mặt đĩa sẽ sạch và hoạt động bình thường.

Nên chú ý vệ sinh bảo dưỡng hệ thống phanh định kỳ Ảnh: B.H

Để ngăn ngừa tình trạng đĩa phanh bị gỉ sét, theo anh Đạt, sau khi rửa xe hoặc sử dụng xe dưới trời mưa lớn, trước khi đỗ nên chạy xe chậm và phanh vài lần để đĩa khô tự nhiên, hạn chế tích tụ ẩm. Ngay cả khi ít sử dụng cũng không nên đỗ xe lâu quá 1 - 2 tuần. Nếu buộc phải đỗ dài ngày, hạn chế đỗ ngoài trời. Nếu có điều kiện, gửi xe trong hầm hoặc garage có mái che. Đặc biệt, nên chú ý vệ sinh bảo dưỡng hệ thống phanh định kỳ.

Như vậy, đĩa phanh ô tô bị gỉ sét điều bình thường nhất là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Tuy không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nếu để lâu hoặc không xử lý đúng cách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phanh và an toàn khi lái xe. Chủ xe cần quan sát thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ để tránh những rủi ro không đáng có.