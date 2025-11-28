Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Đĩa phanh ô tô bị gỉ sét liệu có nguy hiểm, cách khắc phục và ngăn ngừa?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/11/2025 10:54 GMT+7

Không ít người dùng ô tô đặc biệt là các tài mới lo ngại khi phát hiện đĩa phanh ô tô bị gỉ sét màu nâu đỏ, đặc biệt sau khi để xe ngoài trời hoặc vài ngày không sử dụng.

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít người dùng hoang mang, lo lắng khi phát hiện một số chi tiết trên ô tô xuất hiện lớp gỉ sét, một trong số đó là đĩa phanh ô tô. Mua lại chiếc Hyundai Accent đời 2023 và sử dụng được hơn 3 tháng nay, anh N.M.H ngụ phường Dĩ An, TP.HCM chia sẻ: "Không biết đĩa phanh có vấn đề hay không mà thường thấy xuất hiện gỉ sét, nhất là những lúc đi mưa về và để xe ngoài trời, sau 1 - 2 ngày khi kiểm tra sử dụng lại thì phát hiện bề mặt đĩa phanh có những chấm gỉ sét màu nâu đỏ".

Đĩa phanh ô tô bị gỉ sét liệu có nguy hiểm, cách khắc phục và ngăn ngừa? - Ảnh 1.

Đĩa phanh ô tô xuất hiện lớp gỉ, sét

Ảnh: N.M.H

Không chỉ anh H., nhiều người dùng ô tô cũng cho biết thường phát hiện hiện tượng gỉ sét về mặt đĩa phanh. Ngay cả khi xe đã rửa sạch, xịt khô nếu để vài ngày không sử dụng đĩa phanh vẫn có những vết gỉ sét. Thậm chí, không ít người dùng ô tô đặc biệt là các tài mới còn lo ngại hư hỏng, mang xe đến garage để kiểm tra.

Đĩa phanh ô tô bị thường bị gỉ sét liệu có nguy hiểm?

Thực tế với điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều như ở Việt Nam, việc đĩa phanh ô tô thường xuất hiện gỉ sét nhẹ ở bề mặt mà điều hết sức bình thường.

Anh Nguyễn Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM: "Đĩa phanh ô tô là chi tiết thường được làm từ thép hoặc gang hợp kim, trong quá trình sử dụng đĩa phanh thường bị mài mòn, nóng lên... do đó dễ bị oxy hóa khi gặp nước hoặc độ ẩm cao. Lớp gỉ sét thường xuất hiện trên đĩa phanh sau khi rửa xe hoặc lái xe qua vùng nước lũ, đặc biệt khi xe đỗ lâu ngày ở những khu vực có độ ẩm cao".

Đĩa phanh ô tô bị gỉ sét liệu có nguy hiểm, cách khắc phục và ngăn ngừa? - Ảnh 2.

Đĩa phanh ô tô là chi tiết thường được làm từ thép hoặc gang hợp kim, do đó dễ bị oxy hóa khi gặp nước hoặc độ ẩm cao

Ảnh: B.H

Thực tế quan sát cho thấy, lớp gỉ xuất hiện trên bề mặt đĩa phanh ở mức độ mỏng thường không gây nguy hiểm ngay lập tức, bởi chỉ cần vài lần đạp phanh, ma sát với má phanh sẽ làm sạch lớp gỉ sét này. Dù vậy, nếu đĩa phanh bị gỉ sét, khi sử dụng lái xe người dùng sẽ cảm nhận được tiếng "kẹt" nhẹ trong những lần hãm phanh đầu. Âm thanh này thường do má phanh cọ xát gỉ sét lên bề mặt đĩa phanh tạo ra. Nhưng sau đó, tiếng ồn này sẽ biến mất sau khi lớp gỉ sét được loại bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, nếu gỉ sét dày, lan rộng hoặc xuất hiện các rãnh sâu trên bề mặt đĩa do ô tô đỗ quá lâu không sử dụng, hệ thống phanh có thể bị giảm hiệu quả. Với những trường hợp này, chủ xe không nên chủ quan, thay vào đó nên đưa xe đến các xưởng dịch vụ, garage để kiểm tra, khắc phục, bởi phanh là hệ thống cực kỳ quan trọng góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Cách khắc phục, phòng ngừa đĩa phanh ô tô bị gỉ sét

Với những trường hợp đĩa phanh bị gỉ sét nhẹ, lớp rỉ mỏng… tuyệt đối không nên xịt bất kỳ chất bôi trơn hoặc chất tẩy rửa nào lên đĩa phanh để loại bỏ hoặc ngăn ngừa gỉ sét. Thay vào đó, người lái chỉ cần lái xe bình thường và đạp phanh vài lần, má phanh sẽ làm sạch bề mặt đĩa phanh. Cụ thể, sau khi khởi động, chỉ cần chạy xe 5 - 10 phút, rà phanh nhẹ vài lần, bề mặt đĩa sẽ sạch và hoạt động bình thường.

Đĩa phanh ô tô bị gỉ sét liệu có nguy hiểm, cách khắc phục và ngăn ngừa? - Ảnh 3.

Nên chú ý vệ sinh bảo dưỡng hệ thống phanh định kỳ

Ảnh: B.H

Để ngăn ngừa tình trạng đĩa phanh bị gỉ sét, theo anh Đạt, sau khi rửa xe hoặc sử dụng xe dưới trời mưa lớn, trước khi đỗ nên chạy xe chậm và phanh vài lần để đĩa khô tự nhiên, hạn chế tích tụ ẩm. Ngay cả khi ít sử dụng cũng không nên đỗ xe lâu quá 1 - 2 tuần. Nếu buộc phải đỗ dài ngày, hạn chế đỗ ngoài trời. Nếu có điều kiện, gửi xe trong hầm hoặc garage có mái che. Đặc biệt, nên chú ý vệ sinh bảo dưỡng hệ thống phanh định kỳ.

Như vậy, đĩa phanh ô tô bị gỉ sét điều bình thường nhất là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Tuy không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nếu để lâu hoặc không xử lý đúng cách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phanh và an toàn khi lái xe. Chủ xe cần quan sát thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ để tránh những rủi ro không đáng có.

Tin liên quan

Má phanh ô tô bị mòn, vì sao nên thay cả cặp cùng trục bánh?

Má phanh ô tô bị mòn, vì sao nên thay cả cặp cùng trục bánh?

Má phanh ô tô sau một thời gian sử dụng sẽ bị mòn, tuy nhiên thay vì chỉ thay má phanh ở vị trí bánh xe bị mòn nhiều hơn, hầu hết các kỹ thuật viên, garage sửa chữa ô tô thường khuyên chủ xe thay cả bốn má phanh hoặc ít nhất hai má phanh ở hai bánh cùng trục.

Vì sao không nên kéo phanh tay ô tô ngay sau khi rửa xe?

Lái xe số tự động dừng giữa dốc, dùng phanh tay hay phanh chân an toàn hơn?

Khám phá thêm chủ đề

phanh ô tô hệ thống phanh ô tô đĩa phanh ô tô bị gỉ cách xử lý đĩa phanh ô tô bị gỉ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận