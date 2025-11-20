Má phanh ô tô bị mòn, vì sao nên thay cả cặp cùng trục bánh?

Bên cạnh các bộ phận như dầu nhớt, lốp hay nước làm mát… má phanh ô tô cũng có tuổi thọ nhất định. Sau một thời gian sử dụng xe, má phanh thường bị hao mòn, xuống cấp làm giảm tác dụng phanh gây mất an toàn, do đó cần được kiểm tra, thay thế.

Thực tế, tùy vào điều kiện sử dụng ô tô, má phanh trên mỗi bánh xe thường mòn không đều. Do đó, không ít chủ xe thắc mắc về việc, khi phát hiện má phanh ô tô bị mòn, các kỹ thuật viên sửa chữa ô tô thường đưa ra lời khuyên thay thế toàn bộ má phanh trên bốn bánh xe cùng lúc hoặc ít nhất hai má phanh ở hai bánh cùng trục để đảm bảo an toàn. Thậm chí, một số người dùng ô tô khi được tư vấn thay toàn má phanh hay hai má phanh ở hai bánh cùng trục thường cho rằng xưởng dịch vụ đang "vẽ hươu vẽ vượn".

Các kỹ thuật viên sửa chữa ô tô thường đưa ra lời khuyên thay thế toàn bộ má phanh trên bốn bánh xe cùng lúc hoặc ít nhất hai má phanh ở hai bánh cùng trục Ảnh: B.H

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các kỹ thuật viên, việc thay má phanh không đồng bộ giữa hai bánh trên cùng một trục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và an toàn khi phanh. Anh Nguyễn Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM: "Rất nhiều chủ xe nghĩ rằng chỉ cần thay má phanh ở bên mòn là đủ, nhưng thực tế đó là sai lầm. Khi má phanh hai bên không đều, lực hãm khác nhau dẫn đến tình trạng lệch hướng phanh. Trong trường hợp phanh gấp, người lái rất khó kiểm soát xe. Vì vậy, nguyên tắc an toàn là phải thay má phanh theo cặp trên cùng một trục, dù chỉ một bên có dấu hiệu mòn rõ."

Thực tế, khi một trong các má phanh trên ô tô bị mòn, có nhiều lý do liên quan đến an toàn, kỹ thuật để các kỹ thuật viên hay garage chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô đưa ra lời khuyên chủ xe nên thay cả bốn má phanh hoặc ít nhất hai má phanh ở hai bánh cùng trục.

Có nhiều lý do liên quan đến an toàn, kỹ thuật chủ xe nên thay cả bốn má phanh hoặc ít nhất hai má phanh ở hai bánh cùng trục

Lực phanh không đều dễ khiến xe bị lệch hướng

Hệ thống phanh trên ô tô được thiết kế để phân bổ lực hãm đều giữa hai bánh trước hoặc hai bánh sau. Nếu chỉ thay má phanh ở một bên, bánh được thay mới sẽ có ma sát lớn hơn trong khi bánh còn lại đã mòn sẽ có ma sát thấp hơn. Điều này khiến lực phanh hai bên không cân bằng, dẫn đến hiện tượng xe bị lệch sang một phía khi phanh gấp, thậm chí mất ổn định tay lái, đặc biệt nguy hiểm khi xe chạy tốc độ cao.

Má phanh ô tô mòn không đều ảnh hưởng đến hệ thống chống bó cứng phanh ABS và độ ổn định của xe

Khi má phanh hai bên không đồng đều, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) có thể hoạt động sai lệch, khiến việc kiểm soát lực phanh ở từng bánh không còn chính xác. Trong tình huống phanh khẩn cấp, xe có thể trượt ngang hoặc văng đuôi, làm tăng nguy cơ tai nạn, nhất là trên đường trơn trượt.

Khi má phanh hai bên không đồng đều, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) có thể hoạt động sai lệch Ảnh: Chí Tâm

Thenh anh Đạt, các dòng ô tô hiện nay, đặc biệt là xe có hệ thống phanh điện tử hoặc phanh đĩa cả bốn bánh, càng đòi hỏi sự đồng bộ cao trong hệ thống phanh. Thay đồng thời cả 4 má phanh giúp lực phanh phân bổ đều, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống cân bằng điện tử ESP hoạt động chính xác, đảm bảo độ ổn định khi xe giảm tốc đặc biệt trên các đoạn đường trơn trượt.

Gây mòn không đều cho đĩa phanh

Bên cạnh yếu tố an toàn, việc thay má phanh lệch còn khiến đĩa phanh bị mài mòn không đồng nhất. Bánh được thay má phanh mới thường tạo áp lực lớn hơn lên đĩa, làm đĩa phanh bị biến dạng, phát ra tiếng kêu hoặc rung khi phanh. Về lâu dài, người dùng có thể phải thay đĩa phanh sớm hơn dự kiến, làm tăng chi phí bảo dưỡng.

Khi má phanh bị mòn nên thay đồng thời cả bốn má phanh hay ít nhất là hai má trên cùng một trục bánh (trước hoặc sau) Ảnh: B.H

Chính vì vậy, khi má phanh bị mòn nên thay đồng thời cả bốn má phanh hay ít nhất là hai má trên cùng một trục bánh (trước hoặc sau). Cách này không chỉ giúp phanh hoạt động cân bằng, ổn định, mà còn kéo dài tuổi thọ cho cả má và đĩa phanh, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.