Vì sao lái ô tô hybrid không nên về số N khi dừng đèn đỏ?

Trong quá trình sử dụng xe hybrid, nhiều tài xế có thói quen về số N mỗi khi dừng chờ đèn đỏ với suy nghĩ giúp xe "nhàn" và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật và hướng dẫn từ nhiều nhà sản xuất, thao tác tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống truyền động và khiến khả năng vận hành của xe hybrid bị ảnh hưởng theo thời gian. Đây cũng là lý do các hãng xe liên tục khuyến cáo tài xế chỉ nên để xe ở chế độ D kết hợp phanh chân khi dừng ngắn, thay vì chuyển sang số trung gian.

Khác với xe xăng truyền thống, hệ thống truyền động hybrid vận hành thông qua sự phối hợp của động cơ đốt trong, mô-tơ điện và bộ biến thiên vô cấp e-CVT. Khi xe dừng tạm thời dưới vài chục giây, máy xăng thường ngắt để tiết kiệm nhiên liệu, trong khi mô-tơ điện và bộ điều khiển vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để tái khởi động tức thì khi người lái nhả phanh. Ở chế độ D, toàn bộ cơ chế này được duy trì chính xác theo lập trình của nhà sản xuất. Việc chuyển sang số N khiến quá trình đồng bộ giữa các thành phần bị gián đoạn, khiến xe không thể tái khởi động mượt mà như thiết kế, thậm chí có thể gây ra tiếng giật hoặc tạo độ trễ khi bắt đầu di chuyển trở lại.

Việc về số N khi lái xe hybrid dừng chờ đèn đỏ vừa khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hỏng hóc các chi tiết cơ khí ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là ở chế độ số N, bộ pin trên xe hybrid không thể tự sạc thông qua hệ thống tái tạo năng lượng. Điều này đồng nghĩa trong thời gian tài xế để xe ở số N, xe không thể tự khởi động động cơ xăng để sạc pin, nếu mức điện xuống thấp hoặc khi điều hòa cần thêm năng lượng. Với những mẫu hybrid có dung lượng pin nhỏ, việc để xe thiếu điện trong các tình huống giao thông đô thị có thể khiến động cơ xăng phải hoạt động nhiều hơn sau đó, vô tình làm tăng lượng tiêu thụ nhiên liệu và giảm hiệu quả vận hành mà người lái mong muốn.

Ngoài ra, hệ thống làm mát của mô-tơ điện và biến mô thường được thiết kế để hoạt động đúng chuẩn khi xe giữ ở số D. Khi về số N, dầu hộp số và một số thành phần bôi trơn giảm lưu thông, làm khả năng tản nhiệt bị hạn chế. Nếu di chuyển trong điều kiện đô thị kẹt xe, đông đúc và lặp đi lặp lại thao tác về N, có thể khiến hộp số chịu sức ép nhiệt lớn hơn mức bình thường. Dù không gây hỏng hóc ngay lập tức, thói quen này về lâu dài sẽ tác động xấu đến tuổi thọ hộp số e-CVT và các chi tiết cơ khí bên trong.

Cuối cùng là yếu tố an toàn. Khi xe hybrid đang ở số N, hệ thống điều khiển lực kéo và một số chức năng hỗ trợ bị giảm hiệu quả vì xe không còn ở trạng thái sẵn sàng truyền động. Trong tình huống cần phản ứng nhanh như tránh một xe phía sau lao đến hoặc cần rẽ gấp để tránh chướng ngại vật, việc phải chuyển từ N sang D khiến tài xế mất thêm thời gian và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đây là lý do nhiều hãng xe nhấn mạnh rằng trong đô thị đông đúc, xe nên luôn sẵn sàng để di chuyển ngay khi cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi lái xe hybrid dừng đèn đỏ tốt nhất tài xế nên giữ số D ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, tâm lý muốn "nghỉ tay" khi dừng đèn đỏ là điều phổ biến, đặc biệt với những người từng sử dụng xe số sàn. Tuy nhiên, trên xe hybrid, việc giữ chân phanh hoặc sử dụng phanh tay điện tử đã đủ để đảm bảo xe đứng yên mà không gây căng thẳng cho hộp số. Hệ thống hybrid vốn được thiết kế để tối ưu theo từng tình huống vận hành, vì vậy can thiệp bằng cách về số N không giúp giảm tải mà còn khiến cơ chế tối ưu của xe bị cản trở.

Nhiều kỹ thuật viên tại các đại lý cũng xác nhận rằng hầu hết lỗi nhẹ của hộp số e-CVT trên xe hybrid đều thuộc về thói quen sử dụng không đúng, trong đó có việc lạm dụng số N khi dừng chờ. Với xu hướng xe hybrid ngày càng phổ biến tại Việt Nam, việc hiểu đúng cách vận hành và tuân thủ hướng dẫn sẽ giúp chủ xe tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, duy trì hiệu quả tiêu hao nhiên liệu và đảm bảo độ bền cho hệ thống truyền động. Đơn giản nhất, khi dừng đèn đỏ hoặc dừng ngắn dưới một phút, hãy để xe ở số D, giữ phanh và để hệ thống tự quản lý. Đây là cách vận hành đúng chuẩn và an toàn nhất cho xe hybrid.