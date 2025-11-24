Cần làm gì với xe máy điện bị ngập nước do lũ, triều cường?

Tình trạng mưa lớn kéo dài gây ra những đợt lũ lụt lớn ở một số tỉnh, thành phố ở miền Trung; trong khi đó tại TP,HCM cũng như các tỉnh miền Nam triều cường cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Lũ lụt, triều cường không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, an toàn của người dân mà còn khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này khiến nhiều người dùng xe máy điện gặp khó khăn, tiềm ẩn rủi ro do sử dụng xe trong điều kiện đường ngập nước.

Thực tế, với cấu tạo đơn giản hơn xe máy xăng, khối pin lại được bảo vệ kín… Do đó, khi đi qua những đoạn đường ngập nước hay bị ngập lụt những rủi ro hư hỏng với xe máy điện hầu như được hạn chế đáng kể so với xe máy xăng. Phần lớn các mẫu xe máy điện hiện nay đều được trang bị tiêu chuẩn bảo vệ chống nước theo tiêu chuẩn IP65 hoặc IP67, tùy thuộc vào loại xe. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn IP65 hay IP67 cũng chỉ là "kháng nước" chứ không phải chống nước hoàn toàn. Do đó, xe điện vẫn còn nhiều chi tiết, bộ phận khá nhạy với nước, cần được bảo vệ khi đi qua đường ngập.

Nếu xe máy điện bị ngập lụt hay đi qua các đoạn đường ngập nước sau, người dùng cũng nên chú ý kiểm tra, bảo dưỡng cũng như thao tác sử dụng Ảnh: Nhật Thịnh

Do đó, nếu xe máy điện bị ngập lụt hay đi qua các đoạn đường ngập nước sau, người dùng cũng nên chú ý kiểm tra, bảo dưỡng cũng như thao tác sử dụng.

Nếu xe máy điện bất ngờ ngừng hoạt động không nên cố gắng khởi động lại

Với thói quen sử dụng xe máy xăng, khi chuyển sang xe máy điện, một trong những sai lầm phổ biến nhất của người dùng khi xe bất ngờ ngừng hoạt động sau khi bị ngập nước là cố bật khóa khởi động lại hoặc nhấn ga xem xe còn hoạt động không. Thao tác này dễ khiến nước xâm nhập sâu hơn vào bộ điều khiển, mô-tơ hoặc các giắc điện, dẫn đến đoản mạch.

Do đó, nếu xe máy điện bất ngờ ngừng hoạt động sau khi đi qua đường ngập nước sâu… Người dùng nên ngắt nguồn điện, tắt khóa ngay lập tức.

Rửa sạch, lau khô

Trường hợp xe điện vẫn hoạt động bình thường sau khi đi qua đường ngập nước, người dùng cũng không nên chủ quan. Bởi nước ngập thường mang theo đất cát, bụi bẩn có thể làm ảnh hưởng đến các chi tiết, bộ phận trên xe. Đơn cử như việc cát bụi theo nước có thể xâm nhập vào phốt cao su của hệ thống giảm xóc làm gây xước và khiến dầu nhớt bị rò rỉ ra ngoài… Hay nước có thể xâm nhập vào các giắc điện của hệ thống khởi động, hệ thống đèn gây chập cháy.

Bước đầu tiên chủ xe cần làm sau khi lái xe máy điện qua vùng ngập nước là rửa xe thật kỹ, đặc biệt là gầm xe và các bộ phận bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với nước Ảnh: TN

Do đó, bước đầu tiên chủ xe cần làm sau khi lái xe máy điện qua vùng ngập nước là rửa xe thật kỹ, đặc biệt là gầm xe và các bộ phận bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với nước. Sau khi xịt rửa sạch, nên lau khô cụm đèn, sàn để chân, khoang để đồ. Tháo nắp các khe giắc điện dễ tiếp xúc nước (nếu thiết kế cho phép), thổi khô bằng khăn mềm hoặc máy sấy gió.

Kiểm tra mô-tơ, pin và bộ điều khiển

Trên nhiều mẫu xe máy điện hiện nay, mô-tơ điện thường đặt ở bánh sau thường xuyên tiếp xúc nước trong lúc chạy, nếu xe ngập sâu hoặc ngập lâu, nước có thể theo khe hở lọt vào làm ảnh hưởng cuộn dây, gây mất lực, phát ra âm thanh lạ hoặc báo lỗi. Bên cạnh đó, hộp pin và bộ điều khiển (controller) là những khu vực quan trọng nhất cần kiểm tra. Tuy nhiên, người dùng chỉ nên kiểm tra bằng mắt thường, lau khô và cho xe khởi động không tải để nghe âm thanh. Không nên tự ý tháo mô-tơ và bộ điều khiển, bởi đây là "trái tim" của xe máy điện được thiết kế theo kiểu cụm linh kiện kín, yêu cầu kỹ thuật và dụng cụ chuyên dụng.

Nếu xe máy điện bị ngập sâu, người dùng nên đưa xe đến trung tâm kỹ thuật để kiểm tra chuyên sâu Ảnh: TN

Trường hợp xe ngập sâu quá nửa bánh, việc kiểm tra mô-tơ là bắt buộc. Ngay cả khi xe vẫn chạy bình thường, người dùng vẫn nên đưa xe đến trung tâm kỹ thuật để kiểm tra chuyên sâu. Thợ sẽ đo điện trở mô-tơ, kiểm tra chống ẩm cho giắc cắm, vệ sinh bộ điều khiển, cũng như đánh giá tình trạng pin. Ngoài ra, các chi tiết cơ khí như phanh, dây phanh, cổ lái cũng cần được bảo dưỡng vì dễ bị rỉ sét sau khi đi qua khu vực ngập nước sâu.

Chỉ cắm sạc sau khi xe máy điện đã khô ráo và được kiểm tra

Sạc pin khi xe còn ẩm ướt có thể gây chập cháy bộ sạc hoặc làm hỏng cell pin thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dùng. Đặc biệt với xe điện dùng pin lithium, việc tiếp xúc với nước thậm chí có thể dẫn đến hỏng cả pack pin. Do đó, chỉ nên cắm sạc khi chắc chắn xe máy điện đã khô hoàn toàn.