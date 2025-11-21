Những dấu hiệu cho thấy xe máy điện đã ngập nước

Gần đây, tình trạng lụt lội, triều cường dâng cao tại nhiều tỉnh, thành phố khiến xe máy điện bị ngập nước. Ngoài ra, nhiều người còn chủ quan, cho rằng phương tiện này sử dụng pin và mô-tơ điện, ít bị ảnh hưởng bởi nước so với xe máy xăng nên tự tin đi vào các khu vực ngập sâu.

Nhiều bộ phận trên xe máy điện khá nhạy cảm khi gặp nước, dễ dẫn đến tình trạng chập mạch ẢNH: TN

Đây là quan niệm sai lầm, có thể dẫn đến nhiều hư hỏng bởi xe điện hoạt động nhờ hệ thống pin, mô-tơ và bộ điều khiển... đều là những chi tiết dễ đoản mạch, gặp vấn đề khi tiếp xúc với nước.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy xe máy điện đã ngập nước:

Không nhận sạc, báo lỗi khi sạc

Khi xe máy điện ngập nước, cổng sạc, hệ thống sạc sẽ là một trong những bộ phận dễ hư hỏng. Dấu hiệu rõ nhất là người dùng cắm sạc nhưng xe không nhận, báo lỗi hoặc sạc một thời gian ngắn rồi tự ngắt. Điều này cho thấy nước có thể đã xâm nhập vào cổng sạc hoặc hệ thống quản lý pin - BMS (Battery Management System).

Xe máy điện ngập nước có thể dẫn đến hiện tượng báo lỗi khi cắm sạc ẢNH: TN

Thông thường, hư hỏng này khá nghiêm trọng vì BMS được ví như "bộ não" quản lý an toàn của pin. Khi nước làm hỏng các vi mạch, hệ thống sẽ tự khóa chức năng sạc để tránh cháy nổ. Việc thay BMS hoặc sửa chữa mạch sạc không đơn giản, chi phí thường khá cao.

Ngay cả khi xe có thể tiếp nhận sạc bình thường, vẫn phải cảnh giác nếu đèn báo sạc, dung lượng pin hoặc đèn báo lỗi hoạt động bất thường. Những dấu hiệu này cho thấy bo mạch bên trong đã xảy ra sự cố.

Pin tụt nhanh, phạm vi hoạt động giảm

Nếu nước thấm vào bên trong bộ pin, khiến các cell pin bị ẩm hoặc đoản mạch, phạm vi hoạt động thực tế của xe sẽ giảm rất nhanh. Ngoài ra, chỉ số phần trăm pin cũng giảm nhanh hơn đáng kể so với ban đầu. Tình trạng pin tụt nhanh còn kéo theo hiện tượng xe mất nguồn đột ngột dù đồng hồ thông báo vẫn còn 20% - 30% dung lượng.

Bộ điều khiển báo lỗi

Bộ điều khiển xe điện là một trong những linh kiện điện tử nhạy cảm với nước vì chứa nhiều vi mạch truyền tín hiệu. Sau khi đi qua vùng ngập nước, nếu bật khóa mà xe không lên nguồn hoặc màn hình khởi động chậm, đó là dấu hiệu cho thấy bộ điều khiển bị ẩm hoặc hư hỏng. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng bảng đồng hồ nhấp nháy liên tục.

Bộ điều khiển chập mạch có thể làm tín hiệu truyền đến mô-tơ điện bị ngắt quãng, xe vận hành giật cục ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong trường hợp bộ điều khiển chập mạch, xe thường tăng tốc không đều, có hiện tượng giật cục vì tín hiệu truyền tới mô-tơ điện bị ngắt quãng, xe vận hành giật cục. Với xe máy điện từng ngập sâu, lỗi này thường đi kèm với lỗi cảm biến tốc độ, cảm biến mô-tơ điện.

Mô-tơ điện bó cứng, phát ra âm thanh lạ

Nước ngập sâu có thể khiến bụi bẩn và hơi ẩm lọt vào mô-tơ điện, gây hư hỏng cuộn dây hoặc bạc đạn bên trong. Xe sẽ phát ra tiếng rào hoặc rung mạnh mỗi khi vặn ga. Đây là dấu hiệu cho thấy động cơ đã mất độ trơn tru do bị oxy hóa hoặc kẹt bùn đất sau khi ngập nước.

Trong một số trường hợp, động cơ nóng lên nhanh chóng dù xe chỉ chạy quãng đường ngắn. Điều này xảy ra vì cuộn dây bên trong bị ẩm, khiến điện trở tăng, sinh nhiệt lớn hơn bình thường.