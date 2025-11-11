Thói quen của người lái khi dừng đèn đỏ khiến xe máy nhanh hỏng

Xe máy đang trở thành phương tiện phổ biến, gắn liền với thói quen di chuyển hàng ngày của đại đa số người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai dù đã có bằng lái cũng sử dụng xe máy an toàn, đúng cách. Thực tế, không ít người dùng xe máy hàng ngày thường có thói quen vặn nhẹ tay ga mỗi khi dừng đèn đỏ, cho rằng việc này giúp xe "không bị tắt máy" và dễ dàng khi xuất phát lại.

Sử dụng xe máy đi làm hơn 10 km hàng ngày, anh Trần Tuấn Thành ngụ phường Cát Lái, TP.HCM chia sẻ: "Mỗi khi dừng đèn đỏ, xe đông cảm thấy rất khó chịu vì mùi khói xả từ xe máy. Với các dòng xe máy cũ người lái để xe nổ máy đã đành, nhiều người đặc biệt là chị em phụ nữ hay người dùng xe máy số thường có thói quen vặn nhẹ ga không biết để làm gì".

Không ít người dùng xe máy hàng ngày thường có thói quen vặn nhẹ tay ga mỗi khi dừng đèn đỏ Ảnh: B.H

Thực tế, thói quen này thường thấy ở những người dùng xe máy, xe tay ga đời cũ vốn không được trang bị tính năng tạm dừng khởi động động cơ - Idling Stop. Phần lớn đều lo ngại xe bị hụt ga, tắt máy phải mất công khởi động lại. Ngoài ra, trong những tình huống tắc đường, kẹt xe nhiều người cũng có thói quen vặn nhẹ và giữ tay ga để tạo đà khi di chuyển lại.

Tác hại thói quen giữ tay ga khi xe máy dừng đèn đỏ

Theo các chuyên gia kỹ thuật về xe máy, thói quen này tưởng vô hại nhưng lại khiến xe nhanh xuống cấp đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dùng. Việc giữ ga trong lúc dừng đèn đỏ không chỉ khiến xe máy tiêu hao nhiên liệu, tạo ra khí thải nhiều hơn… mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận như động cơ, hộp số.

Anh Lê Văn Năm, kỹ thuật viên của một cửa hàng xe máy tại phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Với xe tay ga, khi người lái vặn nhẹ ga trong lúc dừng xe, ly hợp ly tâm có thể bắt nhẹ, tạo ma sát liên tục giữa bố và chuông côn dù xe không di chuyển. Hậu quả là bố côn nhanh mòn, chuông bị cháy hoặc xước, khiến xe bị "rung giật" khi xuất phát trở lại".

Việc giữ ga trong lúc dừng đèn đỏ không chỉ khiến xe máy tiêu hao nhiên liệu, tạo ra khí thải nhiều hơn… mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận như động cơ, hộp số Ảnh: B.H

Không chỉ hệ thống dẫn động… thói quen vặn nhẹ và giữ tay ga khi xe máy dừng đèn đỏ, về lâu dài cũng ảnh hưởng đến động cơ, dầu máy. "Ở trạng thái dừng, hệ thống làm mát (đặc biệt là với xe làm mát bằng gió) không hiệu quả bằng khi xe đang di chuyển. Nếu vẫn để máy "gào" ở vòng tua cao, nhiệt độ trong động cơ tăng, dầu bôi trơn loãng nhanh hơn, dẫn đến mài mòn piston, xup-páp, bu-gi… nhanh hơn bình thường", anh Năm chia sẻ thêm.

Ngoài ra, khi người lái vặn nhẹ ga, động cơ phải hoạt động ở vòng tua cao hơn mức không tải, khiến nhiên liệu bị đốt cháy nhiều hơn. Dù mỗi lần chỉ vài chục giây, nhưng nếu lặp lại hàng ngày, lượng tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng đáng kể. Bên cạnh đó, khí thải và tiếng ồn cũng nhiều hơn, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến người xung quanh. Đặc biệt, thói quen giữ nhẹ tay ga khi lái xe máy dừng đèn đỏ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi chỉ cần trượt tay hoặc nhả phanh nhẹ, xe có thể bất ngờ lao về phía trước, dễ gây va chạm với xe phía trước hoặc người đi bộ.

Xử lý thế nào khi lái xe máy dừng đèn đỏ

Hiện nay, nhiều mẫu mã xe máy đặc biệt là tay ga đã được các nhà sản xuất trang bị tính năng tạm dừng khởi động động cơ - Idling Stop. Người lái nên tận dụng tính năng này. Cụ thể, khi Idling Stop được bật, nếu người lái bóp phanh cho xe dừng đèn đỏ, động cơ sẽ tạm thời ngắt. Khi muốn di chuyển, chỉ cần vặn nhẹ ga động cơ sẽ được kích hoạt lại, tạo lực kéo giúp xe di chuyển.

Trường hợp lái xe máy dừng đèn đỏ, người lái nên giữ tay ga ở mức không tải tự nhiên, không vặn thêm ga Ảnh: B.H

Trường hợp lái xe máy dừng đèn đỏ, người lái nên giữ tay ga ở mức không tải tự nhiên, không vặn thêm ga. Ở những giao lộ có thời gian dùng chờ đèn đỏ trên 30 giây, nên tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ. Khi khởi động, di chuyển lại nên vặn ga từ từ, không nên vặn ga quá mạnh và đột ngột sẽ tăng áp lực lên động cơ, hộp số.