Honda CR-V cải tiến bản máy xăng, giá tăng nhẹ lên 1,039 tỉ đồng

Honda Việt Nam mới đây tiếp tục cải tiến các phiên bản máy xăng của mẫu SUV chủ lực - Honda CR-V, nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV, crossover cỡ trung đang ngày càng chật chội. Động thái này diễn ra không lâu sau khi CR-V thế hệ mới được bổ sung phiên bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam.

Ở lần nâng cấp này, những thay đổi chủ yếu tập trung vào trang bị tiện nghi và an toàn trên các phiên bản G và L, trong khi thiết kế tổng thể cũng như hệ thống vận hành được giữ nguyên.

Cụ thể, trên phiên bản CR-V G, màn hình giải trí trung tâm đã được nâng cấp từ loại 7 inch lên 9 inch, giúp cải thiện khả năng hiển thị và trải nghiệm sử dụng. Cùng với đó, xe được bổ sung hệ thống quan sát điểm mù Honda LaneWatch, cảm biến đỗ xe phía sau và tính năng phanh giảm thiểu va chạm sau va chạm.

Các phiên bản máy xăng của Honda CR-V vẫn giữ nguyên kiểu dáng và trang bị động cơ ẢNH: HONDA

Những trang bị này trước đây chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao hơn, do đó việc đưa xuống bản G giúp rút ngắn khoảng cách về tiện nghi giữa các phiên bản, đồng thời tăng tính cạnh tranh cho biến thể tiêu chuẩn trong dải sản phẩm CR-V. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều hãng xe khi liên tục "gia cố" trang bị cho các phiên bản thấp, nhằm thu hút khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ và an toàn.

Đi kèm với việc bổ sung trang bị, giá bán của phiên bản CR-V G cũng điều chỉnh tăng 10 triệu đồng, lên mức 1,039 tỉ đồng. Dù tăng nhẹ, mức giá này vẫn được xem là nằm trong vùng cạnh tranh của phân khúc SUV hạng C, nơi người mua xe có khá nhiều lựa chọn với dải giá trải rộng.

Trong khi đó, phiên bản CR-V L tinh chỉnh theo hướng hoàn thiện hệ thống hỗ trợ người lái. Cụ thể, xe được bổ sung thêm cảm biến đỗ xe phía trước, kết hợp với cảm biến phía sau vốn đã có, giúp việc di chuyển trong không gian hẹp trở nên thuận tiện hơn. Đáng chú ý, dù được nâng cấp thêm trang bị, giá bán của phiên bản này vẫn được giữ nguyên (1,099 tỉ đồng), qua đó tăng sức hấp dẫn đối với khách hàng đang cân nhắc giữa các lựa chọn trong cùng tầm giá.

Các thay đổi chính nằm ở công nghệ, tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng ẢNH: HONDA

Ở khía cạnh vận hành, các phiên bản máy xăng của Honda CR-V vẫn sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít, cho công suất khoảng 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đây là cấu hình đã quen thuộc trên mẫu SUV này trong nhiều năm qua, được đánh giá cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Việc không thay đổi hệ truyền động cho thấy hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì chiến lược ổn định nền tảng vận hành, trong khi tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các nâng cấp về công nghệ và trang bị. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các tính năng an toàn chủ động và tiện nghi, hướng đi này được xem là phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Ở góc độ thị trường, việc nâng cấp các phiên bản máy xăng của CR-V được xem là bước đi cần thiết khi phân khúc C-SUV tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Những đối thủ như Mazda CX-5 hay các mẫu xe Hàn Quốc liên tục được điều chỉnh trang bị, giá bán nhằm gia tăng sức hút, tạo áp lực không nhỏ lên các dòng xe đến từ Nhật Bản.

Việc cải tiến các phiên bản máy xăng được xem là động thái cần thiết của Honda Việt Nam, giúp gia tăng sức cạnh tranh cho CR-V ẢNH: HONDA

Bên cạnh đó, xu hướng điện hóa với sự xuất hiện của các dòng xe hybrid và xe điện cũng đang dần thay đổi cục diện thị trường. Điều này buộc các hãng xe phải liên tục làm mới sản phẩm, không chỉ ở công nghệ truyền động mà còn ở trải nghiệm tổng thể nhằm giữ chân khách hàng. Với Honda CR-V, việc duy trì song song cả bản hybrid và nâng cấp bản máy xăng cho thấy hãng đang theo đuổi chiến lược "đa hướng", thay vì đặt cược hoàn toàn vào một xu hướng duy nhất.

Thực tế, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chuyển sang xe hybrid hoặc xe điện, nhất là khi hạ tầng và chi phí vẫn là những yếu tố cần cân nhắc. Do đó, việc cải tiến các phiên bản máy xăng với mức giá điều chỉnh hợp lý vẫn là giải pháp hiệu quả để duy trì doanh số trong ngắn hạn.