SUV đô thị: Các hãng đua giảm giá, cạnh tranh doanh số khốc liệt ngay đầu năm

Thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự chững lại rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc SUV đô thị, vốn được xem là "đầu tàu" tăng trưởng trong vài năm gần đây.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast cho thấy, trong tháng 2.2026, toàn phân khúc SUV đô thị chỉ bán ra 5.868 xe, giảm gần một nửa so với tháng trước đó (đạt 12.105 xe).

Doanh số các mẫu xe SUV đô thị tại Việt Nam tháng 2.2026 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR, VINFAST

Nếu tính lũy kế hai tháng đầu năm, lượng xe SUV đô thị bàn giao đến tay người dùng mới đạt 17.973 xe, một con số khá khiêm tốn nếu so với doanh số cộng dồn lên đến hơn 143.000 xe của cả năm 2025 (chỉ đạt khoảng 12%). Diễn biến này cho thấy, thị trường đang bước vào giai đoạn trầm lắng sau mùa cao điểm mua sắm cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng suy yếu và tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn.

Trong bức tranh chung ảm đạm đó, điểm đáng chú ý có lẽ là sự áp đảo của nhóm ô tô điện, khi hai mẫu xe của VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. VinFast VF 5 thống trị phân khúc với 1.601 xe bán ra trong tháng 2, trong khi VF 6 xếp ngay sau với 1.042 xe. Dù cả hai mẫu xe này đều ghi nhận mức giảm mạnh so với tháng trước đó, nhưng vẫn tạo khoảng cách doanh số khá xa so với phần còn lại. Điều này cho thấy, ngay cả khi thị trường đi xuống, sức hút của xe điện (đặc biệt ở nhóm sản phẩm có giá dễ tiếp cận) vẫn duy trì ổn định; qua đó từng bước định hình lại cục diện cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị.

Bộ đôi ô tô điện của VinFast đang nắm giữ hai vị trí dẫn đầu phân khúc với lượng xe bàn giao áp đảo ẢNH: B.H

Ở chiều ngược lại, nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong lại đang rơi vào thế giằng co gay gắt. Ba cái tên quen thuộc, gồm Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce lần lượt đạt doanh số 645 xe, 638 xe và 545 xe trong tháng 2. Khoảng cách giữa các mẫu xe này đang rất sít sao, cho thấy sự cạnh tranh ở giai đoạn đầu năm đang khá gay gắt. Tuy nhiên, điểm chung là tất cả đều sụt giảm mạnh so với tháng trước, trong đó Mitsubishi Xforce là mẫu xe ghi nhận mức giảm sâu nhất, lên tới hơn 1.100 xe.

Ở nhóm bám đuổi, thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Một số mẫu xe như KIA Sonet, KIA Seltos vẫn duy trì doanh số "chấp nhận được", nhưng khó tạo đột phá khi không có nhiều thay đổi về sản phẩm. Trong khi đó, những cái tên từng được kỳ vọng như Honda HR-V lại bất ngờ tụt sâu, chỉ đạt 144 xe trong tháng 2, giảm tới 626 xe so với tháng trước. Việc HR-V đánh mất đà tăng trưởng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc này - nơi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn với mức giá và trang bị hấp dẫn hơn.

Toyota Corolla Cross là mẫu xe duy nhất ở phân khúc SUV đô thị ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 2.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, Toyota Corolla Cross lại là điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận mức tăng trưởng dương, với 379 xe bán ra, tăng 254 xe so với tháng trước. Trong bối cảnh toàn thị trường sụt giảm, việc một mẫu xe có thể "đi ngược dòng" cho thấy hiệu quả từ các chương trình ưu đãi, điều chỉnh giá bán hoặc chiến lược sản phẩm phù hợp.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, hàng loạt mẫu xe như Hyundai Venue, Toyota Raize, Suzuki Fronx hay các dòng xe Mazda CX-3, CX-30 tiếp tục ghi nhận doanh số thấp, thậm chí chỉ vài chục xe mỗi tháng. Điều này phản ánh thực tế phân khúc SUV đô thị đang rơi vào tình trạng "chật chội", khi số lượng sản phẩm ngày càng nhiều nhưng không phải mẫu xe nào cũng đủ sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, những mẫu xe không có lợi thế rõ ràng về giá bán, thương hiệu hoặc trang bị sẽ dần bị thu hẹp thị phần.

SUV đô thị dự báo vẫn tiếp tục là phân khúc xe "chủ lực" tại thị trường Việt Nam năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Có thể thấy, bước sang năm 2026, phân khúc SUV đô thị không còn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ như giai đoạn trước, mà đang bước vào chu kỳ điều chỉnh với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Việc nhiều hãng xe liên tục triển khai chương trình giảm giá, ưu đãi ngay từ đầu năm là dấu hiệu cho thấy cuộc đua doanh số đã sớm "nóng lên", thay vì chờ đến các giai đoạn cao điểm như trước.

Trong ngắn hạn, khi yếu tố mùa vụ vẫn còn tác động và tâm lý người tiêu dùng chưa thực sự phục hồi, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng. Tuy nhiên, về dài hạn, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của xe điện cùng xu hướng dịch chuyển thị hiếu sang các dòng xe gầm cao, phân khúc SUV đô thị vẫn được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu thị trường ô tô Việt Nam.