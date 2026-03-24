Doanh số thấp, Suzuki Fronx giảm giá 70 triệu kích cầu

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc SUV đô thị, cộng với sức mua thị trường chững lại sau tết, đang khiến nhiều mẫu xe phải áp dụng ưu đãi mạnh tay để kích cầu. Trong đó đáng kể đến nhất có "tân binh" Suzuki Fronx. Dù mới gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu, mẫu xe này đã liên tục được đại lý áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi do doanh số "ì ạch".

Tháng 3.2026, Fronx tiếp tục được Suzuki ưu đãi mạnh tay, với mức giảm giá quy đổi cao nhất lên tới 70 triệu đồng nhằm cải thiện sức mua.

Với giá khởi điểm thực tế khoảng 480 triệu đồng, Suzuki Fronx đang là một trong những mẫu SUV đô thị dễ tiếp cận nhất thị trường

Cụ thể, phiên bản Suzuki Fronx GLX được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng miễn phí trong 1,5 năm, tổng giá trị ưu đãi khoảng 70 triệu đồng. Bản GLX Plus cũng được tặng các gói bảo dưỡng dài hạn với giá trị quy đổi 15 - 30 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản GL nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng kéo dài 3,5 năm, tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Đây có thể xem là đợt giảm giá mạnh nhất liên doanh Nhật Bản áp dụng với mẫu SUV đô thị này kể từ khi tung ra thị trường Việt Nam. Sau khấu trừ, hiện giá khởi điểm thực tế của Fronx chỉ khoảng 480 triệu đồng.

SUV đô thị năm 2025: Toyota Yaris Cross mất 'ngôi vương' trong tiếc nuối

Đáng chú ý, động thái giảm giá mạnh của Suzuki Fronx diễn ra trong bối cảnh sức mua toàn thị trường dần hạ nhiệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Thông thường, giai đoạn đầu năm luôn được xem là thời điểm thấp điểm của thị trường ô tô trong nước, khi nhu cầu mua sắm giảm đáng kể so với thời điểm trước tết. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các hãng xe và đại lý buộc phải triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu.

Tuy vậy, với trường hợp của Suzuki Fronx, yếu tố "mùa vụ" của thị trường chỉ tác động một phần. Thực tế cho thấy, doanh số của mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này thời gian qua khá khiêm tốn, thậm chí có thể xem là "ế ẩm" nếu so với mặt bằng chung của phân khúc. Do đó, để tăng sức cạnh tranh và cải thiện doanh số, hãng xe Nhật Bản buộc phải gia tăng thêm ưu đãi.

Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 2.2026 vừa qua, Suzuki Fronx chỉ bán ra tổng cộng 52 xe. Nếu so sánh với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị có giá từ 500 - 700 triệu đồng, doanh số này nằm trong nhóm "đội sổ". Bởi, những mẫu xe dẫn đầu phân khúc như Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross vẫn duy trì lượng xe bàn giao trên 600 xe. Thậm chí, một số mẫu xe điện phổ thông như VinFast VF 5 hay VinFast VF 6 còn đạt doanh số vượt mốc 1.000 xe trong tháng.

Ngay cả khi xét riêng ở nhóm SUV cỡ nhỏ hạng A (A-SUV), lượng xe bán ra của Suzuki Fronx vẫn thấp hơn đáng kể so với các đối thủ trực tiếp. Cụ thể, trong tháng 2.2026, KIA Sonet bán ra 526 xe, trong khi Hyundai Venue đạt doanh số 106 xe.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, việc Suzuki Fronx gặp khó trong việc cạnh tranh đến từ nhiều lý do. Trước hết, mẫu xe này gia nhập thị trường khi phân khúc SUV đô thị đã trở nên "chật chội" với sự góp mặt của hàng loạt đối thủ "sừng sỏ". Những mẫu mã như Hyundai Creta, KIA Sonet hay Toyota Yaris Cross vốn dĩ đã có thời gian xây dựng hình ảnh và tệp khách hàng ổn định, trong khi Fronx mở bán muộn hơn và gặp không ít bất lợi trong việc tiếp cận người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, xét về trang bị và công nghệ, khách quan nhìn nhận, Suzuki Fronx cũng chưa tạo được khác biệt rõ rệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tiện nghi hiện đại và công nghệ hỗ trợ lái, việc thiếu những điểm nhấn nổi bật có thể khiến mẫu xe này khó thuyết phục người mua.

Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch sang xe điện cũng đang tác động đáng kể đến thị trường SUV đô thị tại Việt Nam. Những mẫu xe điện như VinFast VF 5 hay VinFast VF 6 đang thu hút sự quan tâm nhờ chi phí vận hành thấp và nhiều chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với các mẫu xe SUV chạy xăng cùng tầm giá.