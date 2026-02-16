Tháng cận Tết Nguyên đán 2026, vì sao thị trường ô tô vẫn sụt giảm?

Sau bước tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới với hơn 600.000 xe bán ra trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc trong bước chạy đà năm 2026 khi tháng bán hàng đầu tiên rơi vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 1.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 36.875 xe ô tô các loại, giảm 22% so với tháng 12.2025. Trong đó lượng tiêu thụ ô tô du lịch giảm tới 27%, các phân khúc còn lại như xe thương mại, xe chuyên dụng cũng chứng kiến doanh số bán hàng giảm từ 4% - 12%.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô điện VinFast (đạt hơn 16.172 xe) và ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 5.872 xe), trong tháng đầu năm 2026 người Việt đã mua sắm tổng cộng 58.919 xe ô tô mới các loại. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG…

Trong tháng đầu năm 2026 người Việt đã mua sắm tổng cộng 58.919 xe ô tô mới các loại Ảnh: B.H

Sức mua chững lại trong tháng đầu năm 2026 khiến doanh số hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đều sụt giảm. Từ các thương hiệu thuộc VAMA như Toyota, Mitsubishi, Ford, Honda, Mazda, KIA cho đến ô tô Hyundai do HTV lắp ráp phân phối và ngay cả ô tô điện VinFast đều bán được ít hơn tháng 12.2025.

Trong đó, doanh số VinFast chỉ đạt 16.172 xe trong tháng đầu năm 2026, giảm gần 11.500 xe so với tháng 12.2025; lượng tiêu thụ xe Toyota, Mitsubishi giảm hơn 3.000 xe; Mazda và Ford giảm hơn 1.000 xe… Hyundai giảm hơn 800 xe trong tháng 1.2026. Thậm chí, các mẫu mã góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026 cũng có doanh số thấp hơn so với tháng cuối năm 2025.

Doanh số VinFast chỉ đạt 16.172 xe trong tháng đầu năm 2026, giảm gần 11.500 xe so với tháng 12.2025 Ảnh: B.H

Đây được xem là điều khá bất ngờ bởi những năm trước đây, tháng trước Tết Nguyên đán thường là thời điểm sức mua tăng trưởng mạnh khi người dân mua sắm ô tô để đi lại dịp Tết. Dù vậy, bước sụt giảm doanh số của thị trường ô tô trong tháng 1.2026 xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

Thứ nhất, phải thừa nhận rằng việc các nhà sản xuất, phân phối ô tô điều chỉnh chính sách ưu đãi đã phần nào tác động đến quyết định mua ô tô của không ít khách hàng. Theo đó, trong tháng 1.2026 dù vẫn triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng nhiều mẫu xe vốn hút khách của Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford… đã cắt giảm 50% ưu đãi so với những tháng trước đó. Đơn cử như Toyota Vios, Honda City, Toyota Yaris Cross… chỉ còn được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Nhiều mẫu mã thậm chí không còn được áp dụng ưu đãi.

Một số mẫu ô tô nhập khẩu rơi vào cảnh khan hàng, không có đủ xe để bán cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh số toàn thị trường Ảnh: B.H

Thứ hai, một số mẫu mã, đặc biệt là ô tô nhập khẩu như Mitsubishi Destinator, Toyota Innova Cross… và nhiều mẫu xe khác rơi vào cảnh khan hàng, không có đủ xe để bán cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh số toàn thị trường.

Dù vậy, với gần 60.000 xe bán ra, đây vẫn được xem là một trong những tháng bán hàng có kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Giới kinh doanh dự báo, đà sụt giảm của thị trường ô tô sẽ tiếp tục kéo dài sang tháng hai do thời gian bán hàng bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.