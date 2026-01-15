Thay tướng, làm mới đại lý Audi quyết 'đổi vận' tại thị trường xe sang Việt Nam

Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cùng nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt ngày càng gia tăng… tạo động lực cho thị trường ô tô hạng sang tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Tương tự mảng ô tô phổ thông, trong bối cảnh lượng tiêu thụ ô tô của toàn thị trường tăng gần 30% trong năm 2025, doanh số nhiều thương hiệu xe sang cũng cải thiện đáng kể.

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm cơ hội cạnh tranh của một số thương hiệu ô tô cao cấp đến từ Trung Quốc, phân khúc ô tô hạng sang vẫn đang là cuộc đua của những thương hiệu xe Đức như Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo hay Land Rover… Số liệu từ các báo cáo bán hàng cho thấy, trong năm 2025, doanh số bán của một số thương hiệu xe sang tại Việt Nam tiếp tục gia tăng. Trong đó, Audi với nhiều dòng sản phẩm mới vẫn duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh số ở mức một con số. Lexus bán ra thị trường 2.252 xe, tăng 45% so với năm 2024, trong khi BMW (gồm cả MINI) cũng đạt doanh số trên 2.000 xe bán ra.

Mảng xe sang tại Việt Nam đượ nhận định còn tiềm năng tăng trưởng và sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới Ảnh: B.H

Các chuyên gia trong ngành nhận định, với việc GDP đang trên đà tăng trưởng cùng những bước phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế từ sau đại dịch Covid-19, thị trường ô tô Việt Nam nói chung cũng như mảng xe sang sẽ còn tiềm năng tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Trong bối cảnh đó, để gia tăng lợi thế cạnh tranh, cũng như tăng sức hút với khách hàng, các thương hiệu ô tô hạng sang đang nỗ lực thay đổi với chiến lược mới về sản phẩm cũng như dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Trong đó, Audi Việt Nam đang cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ ngay trong giai đoạn "chạy đà" cho năm 2026.

Làm mới hệ thống đại lý bán hàng, phân phối sản phẩm

Audi vừa công bố một loạt bước chuyển mang tính chiến lược nhằm tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm xe sang cho khách hàng tại Việt Nam. Trong đó, làm mới hệ thống của hành phân phối, dịch vụ được xem là bước khởi đầu. Mới đây, Audi Việt Nam vừa đưa vào hoạt động showroom đầu tiên theo mô hình Audi Progressive Showroom Concept toàn cầu tại TP.HCM. Cửa hàng mới này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tầm nhìn World of Progress toàn cầu mà Audi đang hướng đến.

Audi Việt Nam vừa đưa vào hoạt động showroom đầu tiên theo mô hình Audi Progressive Showroom Concept toàn cầu tại TP.HCM Ảnh: A.D

Cụ thể, mô hình Progressive Showroom Concept của Audi được xây dựng dựa trên cấu trúc tám mô-đun, nhằm mang đến cho mỗi khách hàng và khách tham quan một hành trình trải nghiệm được cá nhân hóa hoàn toàn, góp phần nâng tầm trải nghiệm. Không gian mô hình này gồm khu tiếp đón trung tâm, quầy cà phê, khu trưng bày, khu công nghệ, khu tiếp khách riêng, khu phụ kiện chính hãng và cuối cùng là khu vực bàn giao xe - nơi khách hàng nhận chiếc xe mới theo cách cá nhân hóa và sang trọng nhất.

Thay cho quầy tiếp đón truyền thống, khách hàng được chào đón bởi các nhân viên tại bàn tiếp đón thiết kế mở rộng lớn. Các khu vực tư vấn cũng được tích hợp trực tiếp trong không gian trưng bày. Hệ thống màn hình video được bố trí tại nhiều vị trí trong showroom, giới thiệu các sản phẩm của Audi trên thế giới.

Mô hình Progressive Showroom Concept của Audi được xây dựng dựa trên cấu trúc tám mô-đun, nhằm nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng Ảnh: A.D

Đại diện Audi Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục triển khai mô hình Progressive Showroom Concept tại showroom Audi Hà Nội trong năm 2026, đồng thời mở thêm hai pop-up showroom tại Bình Dương và Hải Phòng nhằm mở rộng độ phủ, đưa trải nghiệm thương hiệu Audi đến gần hơn với khách hàng.

Hé lộ dải sản phẩm mới phân phối tại Việt Nam năm 2026

Cùng với việc làm mới không gian trải nghiệm cho khách hàng, Audi Việt Nam cũng hé lộ một số mẫu xe mới trong năm 2026, bao gồm các phiên bản thế hệ mới của Audi Q5, Q5 Sportback, Q3, Q3 Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron cùng với S6 Sportback e-tron lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm mở rộng này phản ánh cam kết của Audi trong việc mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm mới nhất, từ các dòng SUV, Sportback cho đến các mẫu xe điện và hiệu suất cao.

Audi Q5 mới sẽ được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới Ảnh: B.H

Lý giải về việc tập trung vào dòng sản phẩm thể thao hiệu năng cao, đại diện Audi Việt Nam cho biết hầu hết các sản phẩm Audi phân phối tại Việt Nam đều là xe nhập khẩu. Trước đây, để giúp khách hàng tiếp cận với các dòng xe Audi chúng tôi buộc phải cắt giảm một số trang bị, tính năng. Tuy nhiên, với những thay đổi về chính sách trong thời gian gần đây, đặc biệt là lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), thuế nhập khẩu ô tô từ châu Âu vào Việt Nam đang giảm dần. Tuy nhiên, để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, thay vì giảm giá xe, Audi bổ sung thêm nhiều trang bị, tính năng mới trên các sản phẩm phân phối tại Việt Nam.

Điều này được Audi thể hiện rõ trên dòng Audi A6 thế hệ mới phân phối tại Việt Nam được bổ sung thêm tính năng đóng mở cốp điện, lựa chọn màu sắc nội thất mới, màn hình giải trí cho người lái ở ghế phụ và tính năng hiển thị thông trên kính lái (HUD)… vốn không có trên bảng trưng bày trước đây.

Audi A6 thế hệ mới phân phối tại Việt Nam được bổ sung thêm nhiều tính năng mới Ảnh: B.H

Ngoài ra, so với phiên bản Audi Q5 mới được hé lộ vào tháng 12.2025, bản Q5 phân phối chính thức tại Việt Nam trong thời gian tới cũng sẽ được bổ sung trang bị, tính năng.

Audi Việt Nam có Tổng Giám đốc

Cùng với kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, Audi Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đánh dấu bằng bước chuyển giao trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Joost van Houwelingen, sẽ thay thế ông Ferry Enders để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Audi Việt Nam, dẫn dắt Audi Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Joost van Houwelingen, người đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Audi Việt Nam Ảnh: A.D

Với những thay đổi mang tính chiến lược, Audi Việt Nam đang cho thấy quyết mở rộng trải nghiệm thương hiệu, từ không gian showroom, dịch vụ khách hàng cho đến danh mục sản phẩm, hướng tới việc nâng tầm vị thế của thương hiệu Audi tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Audi cũng đặt mục tiêu tăng tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán xe Audi tại Việt Nam trong những năm tới lên mức hai con số.