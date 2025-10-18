Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Xe 'độc' Audi S8 đã qua sử dụng 4 năm rớt giá gần 10 tỉ đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
18/10/2025 22:34 GMT+7

Sở hữu hiệu suất tương đương siêu xe nhưng "xe độc" nhập không chính hãng về Việt Nam Audi S8 đời 2020 rớt giá mạnh trên thị trường xe cũ, mất gần 70% giá trị sau 4 năm sử dụng.

Trong khi các phiên bản hiệu năng cao của BMW M hay Mercedes - AMG xuất hiện khá phổ biến tại Việt Nam thì dòng S của Audi lại khan hiếm hơn. Trong đó, Audi S8 được xem là "xe độc", khi hòa quyện giữa sức mạnh và sự sang trọng vốn có của hãng xe Đức. Tuy nhiên, mức khấu hao của mẫu xe này sau 4 năm sử dụng khiến nhiều người chơi xe không khỏi ngạc nhiên.

Từng có giá ngang siêu xe, ‘hàng độc’ Audi S8 mất 10 tỉ đồng sau 4 năm - Ảnh 1.

Audi S8 đời 2020 hiện đang rao giá gần 5 tỉ đồng trên thị trường xe cũ

ẢNH: L.T

Mới đây, chiếc Audi S8 đời 2020 được một showroom ô tô cũ rao bán với giá 4,999 tỉ đồng. Theo tìm hiểu, đây là một trong hai chiếc Audi S8 được doanh nghiệp kinh doanh xe nhập không chính hãng về Việt Nam vào năm 2021 với giá lăn bánh khoảng 15 tỉ đồng. Như vậy, sau 4 năm sử dụng, mẫu xe hiệu suất cao của Audi đã "rớt giá" gần 10 tỉ đồng, tương đương khoảng 67% giá trị xe.

Thông thường, các dòng xe sang Đức sau 3 - 5 năm sử dụng sẽ mất khoảng 30 - 40% giá trị (tùy mẫu xe và tình trạng xe). So với mặt bằng chung này, Audi S8 "rớt giá" đáng kể dù xe chỉ lăn bánh hơn 33.000 km. Điều này phần nào cho thấy, ở nhóm xe sang, mẫu xe càng hiếm có khó tìm tại Việt Nam, người Việt càng "ngại" mua vì thiếu vắng cộng đồng xe và khó khăn khi cần thay thế phụ tùng.

Cùng với RS8, Audi S8 thuộc dòng sedan hiệu năng cao đầu bảng của hãng xe Đức, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes - AMG S63 và BMW M760Li. Nếu như RS8 thiên về tối ưu hiệu suất giống xe đua, thì S8 vẫn giữ được sự sang trọng nhưng hiệu năng mạnh mẽ hơn A8.

Từng có giá ngang siêu xe, ‘hàng độc’ Audi S8 mất 10 tỉ đồng sau 4 năm - Ảnh 2.

Khoang nội thất Audi S8 đời 2020 sử dụng vật liệu carbon và da cao cấp, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc

ẢNH: L.T

Do đó, Audi S8 được trang bị hệ thống phanh gốm cỡ lớn, mâm thể thao, ống xả kép và treo khí nén hiệu năng cao giúp xe vận hành linh hoạt dù trọng lượng gần 2,3 tấn. Về trang bị, S8 không có nhiều sự khác biệt so với A8.

Khoang lái của S8 bọc da Nappa, ốp carbon, đi kèm hệ thống âm thanh sử dụng loa Bang & Olufsen, ghế massage, cửa hít, tủ lạnh mini, cửa sổ trời toàn cảnh. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị đèn Matrix LED thông minh cùng hệ thống treo khí nén chủ động. Những trang bị này giúp S8 vừa mang đến sự tiện nghi, vừa giữ được chất thể thao đặc trưng của Audi.

Ngoài ra, điểm nhấn của Audi S8 là khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm, đi kèm hộp số 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro danh tiếng. Với thông số này, mẫu sedan cỡ lớn có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 3,8 giây, ngang ngửa nhiều xe thể thao, trong khi vẫn đảm bảo sự êm ái đặc trưng của dòng sedan cỡ lớn.

Từng có giá ngang siêu xe, ‘hàng độc’ Audi S8 mất 10 tỉ đồng sau 4 năm - Ảnh 3.

Sau 4 năm sử dụng, Audi S8 đời 2020 mất gần 10 tỉ đồng so với giá xe mới về Việt Nam

ẢNH: L.T

Có thể thấy, mức khấu hao lớn khiến Audi S8 khó giữ giá trên thị trường xe cũ, nhưng ở chiều ngược lại, đây lại là cơ hội cho những người chơi xe đam mê cảm giác lái và thích sự khác biệt. Với số tiền 5 tỉ đồng, việc sở hữu một chiếc sedan có sức mạnh gần 600 mã lực, đầy đủ tiện nghi và hiếm gặp trên đường phố Việt Nam là điều không dễ tìm thấy. Vì vậy, Audi S8 không phải chiếc xe dành cho người mua để giữ giá, mà dành cho những ai mua để giữ lại cảm xúc sau tay lái.

Khám phá thêm chủ đề

Audi Audi S8 S8 Xe hiểm hàng độc giá xe xe sang siêu xe ô tô rớt giá ô tô cũ Xe Cũ
