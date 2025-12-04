Audi A6 thế hệ mới giá từ 2,799 tỉ đồng tại Việt Nam

Audi A6 2026 trình làng thị trường Việt Nam trang bị gói ngoại thất S Line cao cấp và thể thao. Tổng thể chiếc sedan hạng sang này cân đối, hài hòa. Lưới tản nhiệt Single Frame đặc trưng của Audi ở phân đầu xe thiết kế mới với các thanh ngang và dọc dạng tổ ong. Bên trong ẩn chứa những thanh cao su có thể tự động đóng và mở, hai hốc gió lớn đặt hai bên hông thiết kế 3D nhằm tối ưu khí động học. Mâm xe 5 chấu kép thể thao kích thước 19 inch.

Xe trang bị hệ thống đèn LED ma trận tiên tiến có khả năng làm tối, làm mờ để không ảnh hưởng đến phương tiện di chuyển cùng chiều và ngược chiều, đèn ban ngày cũng được cải tiến với 7 hiệu ứng ánh sáng khác nhau.

Audi A6 2026 bản S Line trông cao cấp và thể thao ẢNH: VIỆT HƯNG

Nhìn từ phía sau Audi A6 2026, hệ thống đèn hậu thiết kế mới với dải đèn LED dài kéo từ bên trái sang phải, nhấn mạnh chiều rộng của xe. Khi dừng xe hoặc khóa, mở khóa xe, hệ thống đèn phía sau và phía trước kết hợp hiệu ứng chào, tạm biệt bắt mắt.

Dải đèn LED ở đuôi xe kéo dài từ bên trái sang phải ẢNH: VIỆT HƯNG

Nội thất Audi A6 2026 kết hợp công nghệ kỹ thuật số hòa quyện với vật liệu cao cấp với dải đèn LED hiệu ứng chào đón và tạm biệt khi người lái ra vào xe. Bảng táp-lô mở rộng theo chiều ngang tạo nên không gian rộng rãi, tiện nghi, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12.3 inch đằng sau vô-lăng và màn hình MMI trung tâm 10.5 inch hướng về người lái.

Ngoài ra, còn có thêm một màn hình MMI 10,9 inch dành riêng cho hành khách phía trước, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính chắn gió mới kích thước lớn hơn thế hệ cũ. Ghế ngồi bọc da cao cấp kết hợp với da nhân tạo có chức năng điều chỉnh điện, hàng ghế sau rộng rãi. Hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen 16 loa, công suất 685 Watt.

Nội thất Audi A6 2026 kết hợp công nghệ kỹ thuật số và vật liệu cao cấp ẢNH: VIỆT HƯNG

Audi A6 2026 sẽ chỉ một phiên bản duy nhất dùng động cơ xăng 2.0L TFSI, 4 xi-lanh kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 7 cấp thể thao Stronic có công suất tối đa 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 8,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 244 km/giờ. Người lái có thể lựa chọn giữa bốn chế độ lái khác nhau, gồm Dynamic (thể thao), Comfort (êm ái), Balanced/Individual (cân bằng tự động/cá nhân hóa) và Efficiency (hiệu quả) để phù hợp với từng cung đường và phong cách lái.

Audi A6 2026 dùng động cơ xăng 2.0L TFSI, kết hợp hộp số tự động 7 cấp Stronic ẢNH: VIỆT HƯNG

Để mang đến sự thoải mái và an tâm cho người lái và hành khách, hãng xe Đức trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái gồm các tính năng: Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), cảnh báo lệch làn đường (Lane Departure Warning), cảnh báo an toàn khi mở cửa (Exit Warning), hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang từ phía trước, sau (Cross-traffic Assist), phanh khẩn cấp trước, sau (Emergency Brake Assist). Hệ thống hỗ trợ đỗ xe (Park Assist Plus) tích hợp màn hình hiển thị khoảng cách và camera 360 độ cùng nhiều công nghệ khác giúp người lái làm chủ thao tác đỗ và di chuyển xe.

Audi A6 2026 có giá từ 2,799 tỉ đồng tại Việt Nam. Xe cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương Mercedes E-Class, BMW 5-Series trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.