Mazda CX-3 ngừng sản xuất ở quê nhà, vẫn tiếp tục phân phối tại Việt Nam

Sau gần 12 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Nhật Bản, tương lai của dòng xe Mazda CX-3 đang dần đi đến hồi kết. Theo thông tin từ Carscoops, Mazda đã chính thức ngừng sản xuất mẫu CX-3 tại Nhật Bản từ cuối tháng 2 này.

Mazda CX-3 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014 và được xem là một trong những mẫu xe lâu đời nhất của hãng. Theo thông tin từ Mazda Nhật Bản, Mazda vẫn đang nhận đơn đặt hàng cho hai phiên bản CX-3 phân phối tại Nhật Bản, nhưng việc này sẽ kết thúc khi hết đơn đặt hàng. Dù vậy, Mazda không đề cập về việc sản xuất cho các thị trường quốc tế có chấm dứt hay không (!?).

Mazda CX-3 ngừng sản xuất tại Nhật Bản trong thời gian tới Ảnh: Mazda

Trước đó, Mazda đã ngừng phân phối CX-3 tại thị trường Mỹ từ năm 2021. Tuy nhiên, hiện tại ở khu vực Đông Nam Á, nhà máy Mazda tại Thái Lan vẫn đang sản xuất mẫu xe này để phục vụ nhu cầu khách hàng nội địa cũng như xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, từ cuối năm ngoái, Mazda CX-3 cũng được THACO AUTO lắp ráp tại nhà máy ở Chu Lai.

Việc Mazda CX-3 ngừng sản xuất tại Nhật Bản từ cuối tháng này, cũng mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm bị loại bỏ ở các thị trường khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, THACO AUTO chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan về vấn đề này.

Hiện tại, Mazda CX-3 đang được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam tới 4 phiên bản, có giá 549 - 659 triệu đồng. Năm ngoái, doanh số Mazda CX-3 đạt 2.202 xe, trong đó bản nhập khẩu chiếm tới 1.845 xe.

Mazda CX-3 hiện đang được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam 4 phiên bản, có giá 549 - 659 triệu đồng Ảnh: THACO

Không chỉ Mazda CX-3, theo truyền thông quốc tế phiên bản Mazda2 hatchback dự kiến cũng sẽ ngừng sản xuất trong năm 2026.