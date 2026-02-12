Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mazda CX-3 ngừng sản xuất ở quê nhà, vẫn tiếp tục phân phối tại Việt Nam

Hoàng Cường
Hoàng Cường
12/02/2026 10:00 GMT+7

Mẫu crossover 5 chỗ Mazda CX-3 ngừng sản xuất tại Nhật Bản trong thời gian tới, trong khi tại Việt Nam mẫu xe này vẫn được Trường Hải (THACO AUTO) phân phối theo diện nhập khẩu từ Thái Lan cũng như lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam.

Sau gần 12 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Nhật Bản, tương lai của dòng xe Mazda CX-3 đang dần đi đến hồi kết. Theo thông tin từ Carscoops, Mazda đã chính thức ngừng sản xuất mẫu CX-3 tại Nhật Bản từ cuối tháng 2 này.

Mazda CX-3 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014 và được xem là một trong những mẫu xe lâu đời nhất của hãng. Theo thông tin từ Mazda Nhật Bản, Mazda vẫn đang nhận đơn đặt hàng cho hai phiên bản CX-3 phân phối tại Nhật Bản, nhưng việc này sẽ kết thúc khi hết đơn đặt hàng. Dù vậy, Mazda không đề cập về việc sản xuất cho các thị trường quốc tế có chấm dứt hay không (!?).

Mazda CX-3 ngừng sản xuất ở quê nhà, vẫn tiếp tục phân phối tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mazda CX-3 ngừng sản xuất tại Nhật Bản trong thời gian tới

Ảnh: Mazda

Trước đó, Mazda đã ngừng phân phối CX-3 tại thị trường Mỹ từ năm 2021. Tuy nhiên, hiện tại ở khu vực Đông Nam Á, nhà máy Mazda tại Thái Lan vẫn đang sản xuất mẫu xe này để phục vụ nhu cầu khách hàng nội địa cũng như xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, từ cuối năm ngoái, Mazda CX-3 cũng được THACO AUTO lắp ráp tại nhà máy ở Chu Lai.

Việc Mazda CX-3 ngừng sản xuất tại Nhật Bản từ cuối tháng này, cũng mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm bị loại bỏ ở các thị trường khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, THACO AUTO chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan về vấn đề này.

Hiện tại, Mazda CX-3 đang được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam tới 4 phiên bản, có giá 549 - 659 triệu đồng. Năm ngoái, doanh số Mazda CX-3 đạt 2.202 xe, trong đó bản nhập khẩu chiếm tới 1.845 xe.

Mazda CX-3 ngừng sản xuất ở quê nhà, vẫn tiếp tục phân phối tại Việt Nam - Ảnh 2.

Mazda CX-3 hiện đang được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam 4 phiên bản, có giá 549 - 659 triệu đồng

Ảnh: THACO

Không chỉ Mazda CX-3, theo truyền thông quốc tế phiên bản Mazda2 hatchback dự kiến cũng sẽ ngừng sản xuất trong năm 2026.

Tin liên quan

Crossover hạng B: Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước, Mitsubishi Xforce giảm giá 60 triệu

Crossover hạng B: Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước, Mitsubishi Xforce giảm giá 60 triệu

Áp lực cạnh tranh ở phân khúc ô tô gầm cao crossover hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng ngày càng gia tăng, hàng loạt mẫu mã tiếp tục "chạy đua" giảm giá bán, trong khi Mazda CX-3 vừa được THACO AUTO chuyển sang lắp ráp trong nước.

Giá Mazda CX-3 2024 về mức dưới 500 triệu, thấp hơn xe SUV đô thị hạng A

THACO AUTO điều chỉnh giá bán Mazda2, CX-3 tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Giá Mazda CX-3 Mazda CX-3 ngừng sản xuất xe Mazda CX-3 các phiên bản Mazda CX-3 CX-3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận