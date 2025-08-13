Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Crossover hạng B: Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước, Mitsubishi Xforce giảm giá 60 triệu

Hoàng Cường
13/08/2025 13:21 GMT+7

Áp lực cạnh tranh ở phân khúc ô tô gầm cao crossover hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng ngày càng gia tăng, hàng loạt mẫu mã tiếp tục "chạy đua" giảm giá bán, trong khi Mazda CX-3 vừa được THACO AUTO chuyển sang lắp ráp trong nước.

Sức mua hồi phục nhưng áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng thúc đẩy nhiều mẫu xe tiếp tục "tăng tốc" trong cuộc đua giảm giá. Trong đó, ngay cả crossover hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng - phân khúc ô tô hút khách đồng thời cạnh tranh bậc nhất thị trường cũng liên tục có những sự thay đổi. Không chỉ duy trì thậm chí gia tăng chính sách ưu đãi, giảm giá bán một số mẫu mã còn được cải tiến điều chỉnh chiến lược sản xuất, phân phối để tăng tính cạnh tranh.

Phân khúc crossover cỡ trung năm 2024: Mazda CX-5 vẫn thống trị

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 8.2025 hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng như Hyundai Creta, KIA Seltos, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Mazda CX-3, Honda HR-V… tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối giảm giá bán thông qua các hình thức ưu đãi khác nhau.

Crossover hạng B: Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước, Xforce giảm giá 60 triệu - Ảnh 1.

Toyota Yaris Cross - mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc này tiếp tục được Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

Ảnh: B.H

Trong đó, Toyota Yaris Cross - mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc này tiếp tục được Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 16,5 - 19 triệu đồng kèm theo gói quà tặng có giá trị tương đương. Như vậy, mức giá thực tế của hai phiên bản Yaris Cross tại các đại lý hiện chỉ còn 633,5 - 746 triệu đồng.

Tương tự Toyota Yaris Cross, các mẫu mã khác như Hyundai Creta, Mazda CX-3, KIA Seltos hay Honda HR-V phiên bản G cũng đang được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi giảm giá bán tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Crossover hạng B: Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước, Xforce giảm giá 60 triệu - Ảnh 2.

Hyundai Creta hay Honda HR-V phiên bản G cũng đang được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi giảm giá bán tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

Ảnh: B.H

Đáng chú ý, sau giai đoạn liên tiếp tăng trưởng doanh số mẫu Mitsubishi Xforce đang "thừa thắng xông lên". Trong tháng 8.2025, các phiên bản Xforce Premium, Xforce Ultimate được hãng áp dụng mức giảm giá từ 34 - 35,5 triệu đồng tương đương 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng mua các phiên bản này còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 15 - 21 triệu đồng. Đáng chú ý, bản tiêu chuẩn của mẫu xe này - Xforce GLX được hãng áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 60 triệu đồng. Như vậy, mức giá sau ưu đãi của Mitsubishi Xforce hiện chỉ còn 539 - 674,5 triệu đồng.

Trái ngược với các đối thủ ở phân khúc Crossover hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng, Mazda CX-3 bên cạnh những điều chỉnh về ngoại hình cũng chuyển sang lắp ráp trong nước và tăng giá bán. Cụ thể, 4 phiên bản Mazda CX-3 mới, gồm 1.5 AT, 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium có mức giá mới từ 549 - 659 triệu đồng, tăng 18 - 30 triệu đồng so với phiên bản trước đây được nhập khẩu từ Thái Lan. Bù lại, trong tháng 8.2025 mẫu xe này được THACO AUTO áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Crossover hạng B: Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước, Xforce giảm giá 60 triệu - Ảnh 3.

Mazda CX-3 điều chỉnh về ngoại hình đồng thời chuyển sang lắp ráp trong nước

Ảnh: THACO

Tương tự những năm gần đây, sau nửa đầu năm 2025, Crossover hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng là phân khúc ô tô sôi động, cạnh tranh và bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Trong đó, lợi thế trong cuộc đua doanh số đang nghiêng về các dòng xe Nhật Bản như Toyota Yaris Cross (đạt 5.420 xe), Mitsubishi Xforce (đạt 4.575 xe).

