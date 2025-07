Ô tô crossover hạng B tại Việt Nam ồ ạt giảm giá, ra mẫu mã mới

Trong xu hướng chuyển dịch về thị hiếu lựa chọn ô tô của người dân Việt Nam từ các dòng xe gầm thấp, sang ô tô cỡ nhỏ gầm cao, SUV hay crossover hạng B thiết kế 5 chỗ ngồi đang là dòng xe được ưa chuộng nhất. Thị phần phân khúc này liên tục tăng trưởng trong những năm qua. Theo nhận định của đại diện một hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam, ô tô crossover hạng B đang trở thành xu hướng mới rất được khách Việt ưa chuộng. Phân khúc này hiện đang chiếm tới 40 - 45% thị phần ô tô tại Việt Nam.

Phân khúc xe crossover hạng B hiện đang chiếm 40 - 45% thị phần ô tô tại Việt Nam

Ảnh: B.H

Thực tế, ngay cả khi sức mua trên thị trường ô tô tăng trưởng chậm lại, crossover hạng B vẫn là phân khúc "ăn nên làm ra" đóng góp đáng kể vào doanh số cho các thương hiệu ô tô. Chính vì vậy, hầu hết đều tham vọng tạo lợi thế cạnh tranh để giành giật thị phần béo bở này. Do đó, các nhà sản xuất, phân phối ô tô liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm tạo sức hút với khách hàng, trong khi các thương hiệu còn lại cũng lần lượt tung ra mẫu mã mới, để gia nhập cuộc đua crossover hạng B.

Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Đột phá từ thương hiệu Việt

Ồ ạt giảm giá để cạnh tranh

Cùng với cuộc đua giảm giá đang diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam, bước sang tháng 7.2025, nhiều thương hiệu ô tô tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi với xe crossover hạng B với hy vọng tăng sức hút cũng như tính cạnh tranh.

Hai phiên bản Toyota Yaris Cross được hãng triển khai chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với mức giảm giá 33 - 38 triệu đồng, trong đó mức hỗ trợ bằng tiền mặt tối thiểu 16,5 - 19 triệu đồng, còn lại nằm trong các gói quà tặng đi kèm. Tương tự Toyota, Honda cũng đang triển khai chương trình ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ, tương ứng với mức giảm 35 - 43,5 triệu đồng cho khách mua các phiên bản Honda HR-V trong tháng 7 này.

Toyota Yaris Cross, Honda HR-V được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

Thậm chí, ngay cả Mitsubishi Xforce - một trong những mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc này cũng đang được hãng áp dụng gói ưu đãi 30 - 35 triệu đồng, tùy phiên bản, ngoài ra một số phiên bản Xforce còn được Mitsubishi tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15 - 20 triệu đồng.

Về phía các thương hiệu ô tô Hàn Quốc, Hyundai không công bố chương trình ưu đãi cụ thể theo từng mẫu xe nhưng nhiều đại lý Hyundai đang giảm giá Hyundai Creta ở mức khoảng 15 - 30 triệu đồng. KIA Seltos do Trường Hải (THACO AUTO) cũng không kém cạnh khi áp dụng chương trình giảm giá 30 - 55 triệu đồng, tùy phiên bản cho khách mua Seltos trong tháng 7.2025.

KIA Seltos do Trường Hải (THACO AUTO) cũng không kém cạnh khi áp dụng giảm giá 30 - 55 triệu đồng, tùy phiên bản

Như vậy, nhìn chung, các mẫu mã thuộc phân khúc crossover hạng B đang có mức giảm giá trung bình từ 30 - 50 triệu đồng. Đây được xem là mức giảm khá hấp dẫn, mở ra cơ hội cho khách hàng sở hữu dòng xe này.

Phân khúc crossover cỡ trung: Mazda CX-5 vẫn thống trị

Nhiều mẫu mã mới nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc crossover hạng B

Bên cạnh cuộc đua giảm giá đang diễn ra rầm rộ ở phân khúc crossover hạng B, nhiều mẫu mã mới cũng lần lượt gia nhập cuộc đua. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chỉ trong hơn một tuần qua đã có ít nhất 3 mẫu crossover hạng B hoàn toàn mới lần lượt được các hãng xe tung ra thị trường.

Skoda mới đây chính thức tham gia vào phân khúc này khi trình làng mẫu Skoda Kushaq được hãng lắp ráp tại nhà máy Thành Công Việt Hưng, khu công nghiệp Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Skoda Kushaq phân phối hai phiên bản, gồm Ambition và Style, có giá 599 - 649 triệu đồng. Mẫu xe này sử dụng chung khung gầm MQB với mật độ lớn của thép cường lực cao của tập đoàn Volkswagen, đi kèm động cơ TSI Turbo có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Skoda mới đây chính thức tham gia vào phân khúc này khi tung ra mẫu Kushaq được hãng lắp ráp tại nhà máy Thành Công Việt Hưng Ảnh: Skoda

Thương hiệu Lynk & Co sau hơn 1 năm gia nhập phân khúc crossover hạng B với mẫu Lynk & Co 06 cũng vừa bổ sung thêm phiên bản Core Plus cho dòng xe này. Lynk & Co 06 Core Plus có giá 679 triệu đồng, giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn với chi phí rẻ hơn.

Không chỉ xe động cơ đốt trong, phân khúc crossover hạng B cũng xuất hiện mẫu ô tô điện hoàn toàn mới - BYD Atto 2. Đây là mẫu ô tô thuần điện có cấu hình 5 chỗ ngồi, định vị ở phân khúc giữa Dolphin và Atto 3. BYD Atto 2 hướng đến nhóm khách hàng trẻ năng động, những người lần đầu mua xe cũng như những ai đang tìm kiếm một mẫu ô tô gầm cao nhỏ gọn để di chuyển hàng ngày.

BYD chỉ phân phối 1 phiên bản Atto 2 dùng động cơ điện công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm Ảnh: B.H

BYD chỉ phân phối 1 phiên bản Atto 2 sử dụng động cơ điện có công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, BYD Atto 2 có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 8,3 giây. Động cơ này, kết hợp với gói pin dung lượng 45,12 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 380 km sau mỗi lần sạc đầy.

Với sự xuất hiện của các mẫu mã mới, crossover hạng B đang trở thành phân khúc đông đúc nhất khi cơ hơn 10 mẫu mã góp mặt, cuộc cạnh tranh ở phân khúc này ngày càng kịch tính.