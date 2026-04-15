Phân khúc crossover cỡ trung quý 1/2026: VinFast VF 7 vượt mặt Ford Territory

Chí Tâm
15/04/2026 10:38 GMT+7

Bất chấp giai đoạn thấp điểm sau tết, phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong quý đầu năm 2026. Đáng chú ý, ô tô điện VinFast VF 7 đã vượt mặt Ford Territory, xếp vị trí thứ hai toàn phân khúc.

Trải qua giai đoạn ảm đạm trong dịp Tết Nguyên đán, phân khúc crossover cỡ trung đã có sự khởi sắc về doanh số trong tháng 3 vừa qua. Nhờ đó, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026 của phân khúc này cũng có tín hiệu tăng trưởng theo xu hướng chung của thị trường.

Trong số hơn 10 mẫu xe định vị cùng phân khúc, Mazda CX-5 có lượng xe bán ra nhiều nhất quý 1/2026, đạt 4.643 chiếc. Riêng trong tháng 3.2026, có 1.531 chiếc Mazda CX-5 bàn giao đến tay người dùng. Xếp ở vị trí thứ 2, xe điện VinFast VF 7 đạt lũy kế 3.514 xe trong 3 tháng kinh doanh đầu năm nay, vượt mặt đối thủ Ford Territory với lượng xe bán ra chỉ đạt 3.411 chiếc.

Lượng xe Mitsubishi Destinator bán ra trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 2.994 chiếc

Kế đến, "tân binh" Mitsubishi Destinator đạt tổng doanh số 2.994 xe trong quý đầu năm 2026, trở thành một trong những mẫu xe có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất tháng 3 khi ghi nhận tới 1.663 xe bán ra. Trong khi đó, Hyundai Tucson về vị trí cuối bảng với 2.519 xe bán ra trong quý 1/2026, riêng tháng 3.2026 đạt 744 chiếc.

Sự xáo trộn thứ hạng trong nhóm crossover cỡ trung cho thấy, cuộc đua tranh giữa xe điện và xe xăng đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Doanh số phân khúc này hồi phục không chỉ đánh dấu sự trở lại của các dòng xe động cơ đốt trong mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của xe điện trong bối cảnh chính phủ thúc đẩy chuyển đổi xanh.

