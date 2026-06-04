Xe hybrid có 'kén' xăng E10?

Theo lộ trình mới của Bộ Công thương, xăng E10 RON95 sẽ dần thay thế xăng RON95 truyền thống trên phạm vi cả nước. Bên cạnh những tranh luận xoay quanh chất lượng nhiên liệu hay tác động đối với các phương tiện cũ, một trong những câu hỏi được nhiều người dùng ô tô quan tâm là liệu các mẫu xe hybrid có phù hợp với loại nhiên liệu chứa 10% ethanol này hay không.

Sự băn khoăn không phải không có cơ sở. So với xe động cơ đốt trong thông thường, xe hybrid sở hữu hệ truyền động phức tạp hơn, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Nhiều người lo ngại việc động cơ xăng thường xuyên tắt và khởi động lại trong quá trình vận hành có thể khiến hệ thống nhiên liệu trở nên nhạy cảm hơn với xăng sinh học.

Tuy nhiên, những thông tin được công bố thời gian gần đây từ các hãng xe cũng như Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho thấy phần lớn các mẫu xe hybrid đời mới đã được chuẩn bị cho loại nhiên liệu này từ trước.

Nhiều hãng xe khẳng định các dòng xe hybrid đang bán tại Việt Nam tương thích với xăng E10 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đại diện VAMA cho biết các mẫu ô tô hiện đại đang được sản xuất và phân phối trên thị trường đều được thiết kế với hệ thống nhiên liệu sử dụng các vật liệu có khả năng chống chịu ethanol. Từ bình chứa nhiên liệu, bơm xăng, kim phun đến các chi tiết như gioăng, ống dẫn đều đã được tính toán để đáp ứng yêu cầu vận hành với nhiên liệu có pha ethanol theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Thông điệp từ VAMA đáng chú ý khi hiệp hội này quy tụ phần lớn các nhà sản xuất ô tô lớn đang kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm nhiều thương hiệu đang phân phối xe hybrid như Toyota, Honda, Suzuki, KIA hay Mazda. Điều này cho thấy việc tương thích với E10 không phải là câu chuyện riêng của một vài hãng xe, mà đã trở thành yêu cầu kỹ thuật phổ biến đối với các dòng xe thế hệ mới.

Trong số các hãng xe, Toyota là một trong những đơn vị lên tiếng khá sớm về vấn đề này. Theo thông tin được hãng công bố, các mẫu xe Toyota sản xuất từ năm 1997 trở lại đây đều tương thích với nhiên liệu E10 đạt tiêu chuẩn chất lượng. Điều này đồng nghĩa các dòng xe hybrid đang được hãng xe Nhật phân phối tại Việt Nam như Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV, Camry HEV hay Innova Cross HEV đều nằm trong nhóm có thể sử dụng loại nhiên liệu mới.

Thực tế, xe hybrid hầu hết đều mới xuất hiện gần đây và là sản phẩm toàn cầu, vì vậy các hãng đã sớm tính toán đến khả năng tương thích với xăng E10 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Với Honda, hãng cũng vừa chính thức lên tiếng về khả năng tương thích của các dòng xe với xăng E10. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng xăng sinh học E10 cho các sản phẩm do hãng phân phối chính thức tại Việt Nam mà không gây ảnh hưởng đến động cơ hay hệ thống nhiên liệu, miễn là nhiên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Đối với ô tô, Honda khuyến nghị sử dụng nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên; riêng mẫu Civic Type R được khuyến cáo sử dụng xăng có trị số octan từ 95 trở lên. Điều này cũng đồng nghĩa các mẫu hybrid như CR-V e:HEV hay Civic e:HEV nằm trong nhóm phương tiện được hãng xác nhận tương thích với E10.

Suzuki cũng có động thái tương tự. Theo thông tin từ hãng, phần lớn các mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Với nhóm xe hybrid, những mẫu xe như XL7 Hybrid hay FronX Hybrid có thể tiếp tục sử dụng loại nhiên liệu mới theo lộ trình chuyển đổi mà không phát sinh yêu cầu đặc biệt nào từ nhà sản xuất.

Các mẫu xe PHEV đến từ Trung Quốc cũng hoàn toàn "ổn" khi sử dụng xăng E10 ẢNH: ĐẠI LÝ BYD

Không chỉ các thương hiệu Nhật Bản, các nhà sản xuất ô tô đến từ Trung Quốc cũng đã nhanh chóng đưa ra thông tin trấn an khách hàng. Đại diện BYD Việt Nam mới đây xác nhận các mẫu xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid đang phân phối tại thị trường Việt Nam gồm BYD Seal 5, BYD Sealion 6 và BYD M9 đều tương thích với xăng E10 RON95.

Theo doanh nghiệp này, hệ truyền động DM-i được phát triển với động cơ đốt trong thế hệ mới cùng hệ thống điều khiển điện tử hiện đại, cho phép vận hành ổn định với nhiên liệu chứa 10% ethanol, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vốn là ưu điểm của công nghệ hybrid.

Tương tự, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng phát đi thông báo khẳng định các mẫu xe chính hãng đang phân phối tại Việt Nam đều được nghiên cứu, phát triển và kiểm nghiệm để tương thích với nhiên liệu E10 theo các tiêu chuẩn anh quốc tế. Danh sách này không chỉ bao gồm các mẫu xe động cơ xăng truyền thống mà còn có Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J7 SHS-P, hai sản phẩm sử dụng công nghệ hybrid và plug-in hybrid.

Thực tế, phần lớn các mẫu hybrid đang bán tại Việt Nam hiện nay đều là sản phẩm toàn cầu, được phát triển cho nhiều thị trường đã sử dụng xăng E10 trong thời gian dài như châu Âu, Bắc Mỹ, Thái Lan hay Indonesia. Vì vậy, khả năng tương thích với nhiên liệu chứa ethanol gần như đã trở thành yêu cầu kỹ thuật cơ bản ngay từ giai đoạn thiết kế.

Các chuyên gia cho rằng, người dùng nên chú ý đến việc bảo dưỡng, sử dụng xe; hơn là lo lắng về việc xe có tương thích với xăng E10 hay không ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, điều người dùng cần quan tâm hơn không nằm ở việc xe hybrid có dùng được E10 hay không, mà chất lượng nhiên liệu và việc tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất. Xăng E10 chỉ phát huy hiệu quả khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về hàm lượng ethanol, độ ổn định cũng như điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển, phân phối.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng được khuyến nghị lựa chọn nhiên liệu từ các hệ thống bán lẻ uy tín, bảo dưỡng định kỳ đúng quy định và sử dụng loại xăng phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong dài hạn.