10 ngày cầm lái Suzuki Fronx: Nhiều tính năng thực dụng, vài điểm vẫn hơi 'vụng'

Nhắc đến Suzuki, người Việt lâu nay thường nghĩ ngay đến những mẫu xe thực dụng, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, hơn là cảm xúc thiết kế hay công nghệ. Vì vậy, Fronx có thể xem là một bước chuyển đáng chú ý của hãng xe Nhật. Một mẫu xe đô thị phá cách hơn, mang dáng dấp trẻ trung và hiện đại, hướng nhiều đến nhóm khách hàng trẻ.

Cùng với XL7, Suzuki Fronx được kỳ vọng là mẫu xe mũi nhọn của hãng xe Nhật tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhưng còn một điều thú vị hơn. Sau 10 ngày cầm lái phiên bản cao cấp Suzuki Fronx GLX Plus qua nhiều điều kiện vận hành khác nhau, ấn tượng lớn nhất về chiếc xe này thực tế không phải ở kiểu dáng hay trang bị. Thay vào đó là một mẫu xe cân bằng, vừa vặn trong tầm giá.

Xe Suzuki đã "nịnh mắt" hơn

Đầu tiên phải thừa nhận, điểm dễ nhận ra nhất trên Fronx là thiết kế khác biệt khá rõ so với phần còn lại trong dải sản phẩm Suzuki hiện nay. Nếu XL7 hay Ertiga vẫn trung tính và có phần chững chạc, già dặn; thì Fronx mang dáng dấp hiện đại hơn với kiểu SUV lai coupe. Phần đầu xe tạo hình sắc cạnh, mui xe vuốt nhẹ về sau, tạo cảm giác năng động hơn. Cùng với đó là trang bị cụm đèn LED mang phong cách trẻ trung.

Suzuki Fronx là mẫu xe khác biệt hơn so với các "đàn anh" nhờ thiết kế trẻ trung, trẻ hóa hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù vậy, Fronx vẫn giữ chất "xe Nhật" khá rõ. Mẫu xe này không đi theo hướng phá cách quá mạnh hay cố tạo cảm giác tương lai như nhiều đối thủ đến từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Các đường nét ngoại thất vẫn có sự tiết chế nhất định, vừa đủ tạo khác biệt nhưng không quá phô trương. Đây cũng là kiểu thiết kế giúp xe "bền dáng" và ít gây tranh cãi hơn.

Bên trong khoang lái, Fronx GLX Plus được trang bị màn hình giải trí cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cụm đồng hồ hiển thị sau vô lăng dạng kết hợp giữa analog và màn hình đa 4,2 inch, hiển thị các thông tin vận hành như mức tiêu thụ nhiên liệu, hỗ trợ lái hay cảnh báo an toàn.

Trang bị nội thất trên Fronx mang đậm chất Nhật nhờ sự khoa học, thực dụng, đáp ứng nhu cầu người dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Suzuki giữ lại sự cân bằng giữa hiện đại và thực dụng. Dù có màn hình cảm ứng, xe vẫn duy trì hệ thống nút bấm vật lý cho điều hòa và các chức năng cơ bản, giúp người lái thao tác nhanh mà không cần "chìm" trong các lớp menu trên màn hình cảm ứng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại thể hiện rõ tư duy ưu tiên trải nghiệm thực tế thay vì chạy theo xu hướng cảm ứng hóa hoàn toàn.

Trang bị tiện nghi trên xe cũng khá đầy đủ trong phân khúc, với khởi động nút bấm, sạc không dây, điều hòa tự động và camera 360 độ. Đặc biệt trong điều kiện di chuyển đô thị dày đặc như ở TP.HCM hay các tuyến đường nhỏ, camera 360 tỏ ra rất hữu dụng khi xoay xở hoặc đỗ xe trong không gian hẹp.

Vận hành: Vừa 'lanh' lại vừa lành

Suzuki Fronx GLX Plus sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid (hybrid nhẹ), cho công suất khoảng 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT). Nếu đọc thông số thuần túy, hầu hết người dùng sẽ nghĩ khả năng vận hành của mẫu xe này khó đáp ứng kỳ vọng.

Tuy nhiên thực tế lại khá bất ngờ khi hệ truyền động này dù không tạo ra khác biệt quá lớn về sức mạnh, nhưng lại giúp phản hồi ga đầu mượt hơn và giảm cảm giác ì hay trễ. Đặc biệt ở dải tốc độ thấp. Khả năng xoay xở trong phố cũng là điểm cộng lớn của Fronx. Thân xe gọn, vô-lăng nhẹ ở tốc độ thấp cùng bán kính quay đầu nhỏ (chỉ 4,8 mét) giúp xe linh hoạt hơn.

Không quá lời khi nói Suzuki Fronx là một trong số ít mẫu A-SUV vận hành ổn định và tiết kiệm tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhưng điểm bất ngờ lớn nhất phải kể đến cảm giác vận hành ở tốc độ cao. Không quá lời nếu xem đây là một trong những mẫu A-SUV mang lại cảm giác lái chắc tay hàng đầu phân khúc hiện nay. Ở dải tốc độ 80 - 100 km/giờ (thậm chí 120 km/giờ trên một số tuyến cao tốc), Suzuki Fronx vẫn cho cảm giác ổn định và tương đối đầm chắc, hơn rõ nếu so với một số mẫu xe đô thị cỡ nhỏ cùng phân khúc.

Ngoài ra, cách vô-lăng xe phản hồi cũng mang đến cảm giác thật và chính xác. Độ nặng thay đổi vừa vặn theo dải tốc độ, thân xe ít tạo cảm giác chòng chành và hệ thống treo xử lý khá gọn ở những đoạn mặt đường xấu. Nhìn chung, Fronx không mang đến cảm giác thể thao kèm sự phấn khích, nhưng đủ ổn định để tạo sự tự tin cho người lái.

Suzuki Fronx cũng khá tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ tiêu hao trung bình dưới 6 lít xăng/100 km khi trải nghiệm thực tế trên đường hỗn hợp ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa trên mẫu xe Suzuki nữa là sự hỗ trợ hiệu quả từ các tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS. Đặc biệt là tính năng ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ giữ làn hay cảnh báo điểm mù. Nhóm trang bị này đặc biệt rất nhạy và hoạt động khá ổn định. Người lái có thể ít nhiều "yên tâm" khi cài đặt và hoàn toàn có thể thư giãn chân ga hơn khi điều khiển xe đi trên cao tốc hay các cung đường dài.

Fronx có gì chưa "ưng ý"?

Dù vậy, cũng phải khách quan nhìn nhận, Fronx vẫn còn không ít chi tiết "mất điểm". Đầu tiên là bộ ghế ngồi dạng da pha nỉ, kể cả trên phiên bản GLX Plus. Ngoài khiến nội thất xe "kém sang", chi tiết này còn gây một số bất tiện, đặc biệt là khó vệ sinh, lau chùi nếu thấm mồ hôi hay bám bẩn.

Một điểm khó ưng ý nữa là hệ thống Idling Stop. Dù mang lại lợi ích rõ ràng về tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị, nhưng trải nghiệm cho thấy, quá trình động cơ khởi động lại vẫn còn hơi giật nhẹ. Trong điều kiện giao thông đô thị phải dừng - chạy liên tục, cảm giác khựng và rung liên tục sẽ ít nhiều khiến người lái khó chịu nếu chưa thực sự quen xe.

Mẫu SUV đô thị của Suzuki vẫn còn vài điểm hạn chế cần khắc phục ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, với kiểu dáng SUV lai coupe, không gian ở hàng ghế thứ hai của Fronx bị hạn chế đôi chút. Bởi dù khoảng để chân vẫn khá rộng, nhưng với người có chiều cao tương đối (trên 1,75 mét), khoảng hở trên trần xe không nhiều, tạo cảm giác hơi bí.

Đánh giá xe

Sau hơn 10 ngày trải nghiệm thực tế, có thể thấy Suzuki Fronx GLX Plus không phải mẫu xe tạo ấn tượng mạnh ngay từ đầu, nhưng càng sử dụng lâu, người lái sẽ càng yêu thích hơn. Đây là một mẫu A-SUV thực dụng nhưng không quá nhàm chán; phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày nhờ kiểu dáng gọn gàng, dễ lái, tiết kiệm, cùng nhiều công nghệ hỗ trợ.

Đặc biệt với những khách hàng muốn tìm kiếm một mẫu xe phục vụ gia đình nhỏ, cần sự yên tâm nhưng đồng thời vẫn trẻ trung, năng động, Suzuki Fronx thực sự là cái tên đáng cân nhắc.