Ô tô thương hiệu nào tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Trong bối cảnh giá xăng, dầu vẫn biến động và xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chi phí sử dụng lâu dài, mức tiêu hao nhiên liệu đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua ô tô. Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, người dùng ngày càng quan tâm đến việc một chiếc xe "ăn xăng" ra sao, thậm chí mở rộng hơn là hiệu suất tiêu thụ trung bình của cả một thương hiệu.

Theo các báo cáo mới nhất từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), Honda hiện là hãng ô tô ghi nhận hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất trong nhóm các hãng xe phổ thông.

Honda vượt mặt nhiều hãng xe khác, dẫn đầu thống kê của EPA về tiết kiệm nhiên liệu

Cụ thể, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Honda đạt khoảng 31 dặm/gallon, tương đương khoảng 7,58 lít/100 km. Đây là mức tiêu thụ được tính trên toàn bộ dải sản phẩm, bao gồm cả xe sử dụng động cơ xăng truyền thống lẫn các mẫu xe hybrid. Tức kết quả được đánh giá trên tổng thể dải sản phẩm chứ không chỉ đến từ một vài dòng xe riêng lẻ. So với mặt bằng chung của ngành ô tô, Honda đang tạo ra khoảng cách đáng kể, khi mức tiêu hao trung bình của nhiều hãng khác vẫn dao động quanh ngưỡng từ 8 - 10 lít/100 km.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Honda dẫn đầu về hiệu suất nhiên liệu. Hãng xe Nhật Bản đã duy trì vị trí này trong nhiều năm liên tiếp, bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ đến từ các hãng xe Hàn Quốc hay Mỹ.

Ngoài Honda, một số thương hiệu xe phổ thông như Hyundai hay KIA cũng ghi nhận mức tiêu hao khá tốt, lần lượt 7,89 lít/100 km và 8,05 lít/100 km. Trong khi đó, Toyota - thương hiệu vốn nổi tiếng với công nghệ hybrid nhưng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình lại cao hơn, ghi nhận ở mức hơn 8,11 lít/100 km.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, kỹ thuật, thành quả của Honda về tiết kiệm nhiên liệu còn đến từ chiến lược sản phẩm

Lý giải cho kết quả nói trên, các chuyên gia cho rằng Honda đã theo đuổi chiến lược phát triển khá "cân bằng" trong nhiều năm qua. Thay vì chạy đua mạnh mẽ vào xe thuần điện như một số hãng, Honda tập trung tối ưu động cơ đốt trong, song song với việc mở rộng dải sản phẩm hybrid. Các công nghệ cải tiến về hiệu suất đốt cháy, giảm ma sát động cơ và tối ưu hộp số giúp các mẫu xe xăng của hãng duy trì mức tiêu hao thấp. Trong khi, hệ truyền động hybrid vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, cơ cấu sản phẩm cũng là một lợi thế của Honda. Hãng xe này tập trung nhiều vào các dòng sedan, hatchback và crossover cỡ nhỏ. Đây đều là những phân khúc có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn so với các nhóm xe cỡ lớn như SUV full-size hay bán tải. Điều này góp phần giúp mức tiêu hao trung bình của toàn hãng được giữ ở mức thấp, ngay cả khi thị trường toàn cầu đang có xu hướng chuộng xe gầm cao.

Thực tế, nếu xét ở từng mẫu xe riêng lẻ, thị trường vẫn có không ít lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt trong phân khúc hybrid hoặc xe cỡ nhỏ. Tuy nhiên, khi đặt lên "bàn cân" giữa các thương hiệu (xét toàn dải sản phẩm), việc đạt được mức tiêu hao trung bình thấp như Honda là điều không dễ. Bởi nó đòi hỏi sự đồng bộ từ chiến lược sản phẩm, công nghệ động cơ cho đến định hướng phát triển dài hạn.

Đối với người tiêu dùng, mức tiêu hao nhiên liệu không chỉ là con số kỹ thuật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng xe trong suốt vòng đời. Một mẫu xe tiết kiệm xăng có thể giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu có thể biến động khó lường. Ngoài ra, xe tiết kiệm nhiên liệu cũng đồng nghĩa với lượng khí thải thấp hơn, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn xe tiết kiệm nhiên liệu cũng đang dần rõ nét hơn, nhất là khi các dòng xe hybrid ngày càng phổ biến. Dù thị trường trong nước chưa có hệ thống đánh giá tiêu chuẩn hóa như EPA, nhưng các số liệu công bố từ nhà sản xuất cùng trải nghiệm thực tế của người dùng vẫn là cơ sở quan trọng để người dùng tham khảo. Trong bối cảnh đó, những thương hiệu duy trì được mức tiêu hao thấp trên toàn cầu như Honda phần nào tạo được lợi thế về mặt hình ảnh và niềm tin.