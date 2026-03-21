Nhiều nhà sản xuất xe sang, siêu xe tạm ngừng giao ô tô đến Trung Đông

Không chỉ tác động mạnh đến giá nhiên liệu, cuộc xung đột Trung Đông đang tạo ra nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó hoạt động sản xuất, phân phối ô tô cũng bắt đầu có dấu hiệu đứt gãy chuỗi cung ứng. Tình hình căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz đang tạo ra ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động, sản xuất, phân phối sản phẩm của các nhà sản xuất ô tô. Mới đây, một số hãng siêu xe, ô tô hạng sang vừa quyết định tạm ngừng giao các lô xe mới đến những thị trường thuộc khu vực Trung Đông.

Ferrari đã tạm dừng hầu hết các đợt giao xe đến các thị trường khu vực Trung Đông Ảnh: Reuters

Từ trước đến nay, Trung Đông được xem là một trong những thị trường lớn, thậm chí còn ví như "mỏ vàng" của các nhà sản xuất siêu xe, ô tô hạng sang. Giới nhà giàu tại một số quốc gia khu vực Trung Đông sẵn sàng vung tiền để sở hữu các mẫu xe sang, siêu xe có giá bán thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc xung đột Trung Đông giờ đây đang tạo ra những rào cản với hoạt động kinh doanh của những hãng xe như Ferrari, Maserati, Bentley cũng như nhiều các thương hiệu khác.

Theo Bloomberg, Ferrari đã tạm dừng hầu hết các đợt giao hàng tại khu vực bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, một vài mẫu xe được đặt hàng trước đó vẫn được vận chuyển bằng đường hàng không để giao đến tay khách hàng.

Tương tự Ferrari, hãng xe Ý - Maserati cũng tạm thời ngừng vận chuyển các lô ô tô mới đến Trung Đông. Nguyên nhân được cho là do những thách thức về hậu cần và lo ngại về an toàn.

Nhu cầu mua sắm xe sang, siêu xe tại các thị trường trong khu vực Trung Đông đang suy yếu khi người dân ngày càng lo ngại về an ninh Ảnh: Carscoop

Việc tạm dừng giao hàng không chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất xe của Ý mà ngay cả Bentley cũng đã tạm ngừng hoạt động. Mới đây, ông Frank-Steffen Walliser - Giám đốc điều hành Bentley đã lên tiếng về vấn đề này: "Chúng tôi không bị ảnh hưởng về mặt sản xuất, nhưng chắc chắn, người dân ở. Trung Đông hiện đang có những suy nghĩ khác thay vì tìm kiếm một chiếc Bentley mới".

Đây được xem là một lời ám chỉ tinh tế cho thấy nhu cầu mua sắm các dòng xe sang, siêu xe tại các thị trường khu vực Trung Đông đang suy yếu, khi người dân ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các nước láng giềng.

Bloomberg cũng đã liên hệ với hãng độ xe Mansory, hãng này cho biết họ đang đánh giá việc vận chuyển theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, Mansory lưu ý rằng vận chuyển ô tô bằng đường hàng không có thể tốn kém gấp 3 - 4 lần so với đường biển.

Việc vận chuyển ô tô bằng đường hàng không có thể tốn kém gấp 3 - 4 lần so với đường biển Ảnh: Ferrari

Các vấn đề về vận chuyển hàng hóa có thể sẽ còn tiếp diễn khi Iran vẫn tấn công các tàu thuyền và đóng cửa eo biển Hormuz. Theo hãng tin PBS, khoảng 20 tàu đã bị tấn công kể từ khi xung đột Trung Đông diễn ra, mặc dù một số ít vẫn đi qua được.