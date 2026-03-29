SUV 'xịn' nhất của Hyundai tại Việt Nam nhận đặt cọc xe thế hệ mới

Không lâu sau khi mở bán bản nâng cấp của Stargazer, nhiều đại lý Hyundai tại Việt Nam mới đây bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu Hyundai Palisade thế hệ mới. Diễn biến này cho thấy, mẫu SUV cỡ lớn này nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo được Hyundai Thành Công (HTV) trình làng khách Việt trong thời gian tới.

Ở thế hệ hiện hành, Hyundai Palisade được định vị là mẫu SUV cỡ E hướng tới gia đình, với lợi thế lớn nằm ở giá bán dễ tiếp cận so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, thiết kế trung tính cùng cấu hình thiên về thực dụng khiến mẫu xe này phần nào thiếu điểm nhấn cạnh tranh.

Các đại lý Hyundai tại Việt Nam đã "rục rịch" nhận đặt cọc Hyundai Palisade thế hệ mới ẢNH: HYUNDAI

Chính vì vậy, sang thế hệ mới, Hyundai dường như đã chọn hướng đi khác khi ngoại hình Palisade được làm lại theo phong cách vuông vức, góc cạnh hơn hẳn, gợi liên tưởng tới những dòng SUV hạng sang châu Âu như Land Rover Range Rover. Phần đầu xe dựng đứng và vuông vức với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cùng dải đèn LED bố trí theo chiều dọc giúp tổng thể trở nên bề thế, hiện đại hơn. Kích thước tổng thể cũng được gia tăng, kéo theo không gian ca-bin rộng rãi hơn.

Không chỉ thay đổi diện mạo, Palisade mới còn nâng cấp mạnh về công nghệ. Nội thất xe nổi bật với cụm màn hình kép kích thước lớn, tích hợp nhiều tính năng giải trí và hỗ trợ lái nâng cao. Tại một số thị trường, Palisade còn có thêm biến thể XRT Pro hướng đến khả năng off-road. Điều này cho thấy Hyundai đang muốn mở rộng tệp khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào nhóm người dùng gia đình như trước.

Hyundai Palisade thế hệ mới gần như "lột xác" về kiểu dáng so với phiên bản hiện tại ẢNH: HYUNDAI

Đáng chú ý, thay đổi quan trọng nhất trên Palisade thế hệ mới nằm ở hệ truyền động. Khác với thế hệ hiện tại ở Việt Nam đang trang bị động cơ diesel, mẫu SUV cỡ lớn của Hyundai đã chuyển hướng sang sử dụng động cơ xăng và động cơ lai (hybrid) ở thế hệ mới. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt, không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sử dụng mà còn tác động trực tiếp đến định vị sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam, động cơ diesel vẫn có chỗ đứng nhất định ở nhóm SUV cỡ lớn, đặc biệt với người dùng đề cao tính kinh tế khi vận hành đường dài. Việc chuyển sang hybrid có thể giúp Palisade bắt kịp xu hướng điện hóa, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về giá bán và mức độ phù hợp với thói quen tiêu dùng.

Thực tế, phân khúc SUV cỡ lớn (E-SUV) tại Việt Nam không phải "sân chơi" dễ dàng. Các mẫu xe cạnh tranh như Volkswagen Teramont hay VinFast VF 9 đều đang định vị với những lợi thế riêng. Teramont nhấn mạnh vào thương hiệu và trải nghiệm vận hành, trong khi VF 9 tạo khác biệt bằng hệ truyền động điện hợp với xu hướng, cùng loạt công nghệ hiện đại.

Hyundai Palisade thế hệ mới cũng sở hữu nhiều trang bị, công nghệ hơn ẢNH: HYUNDAI

Trong bức tranh đó, hãng xe Hàn Quốc từng chọn cách tiếp cận "an toàn" cho Palisade thế hệ hiện tại, thông qua cách định giá mềm hơn, trang bị đủ dùng và hướng tới nhóm khách hàng gia đình. Chiến lược này giúp mẫu xe Hyundai duy trì doanh số ổn định, dù không thực sự nổi bật về hình ảnh.

Tuy nhiên, với thế hệ mới, Hyundai dường như đang có ý định nâng tầm Palisade. Những thay đổi về thiết kế, công nghệ và đặc biệt là động cơ cho thấy hãng xe Hàn Quốc muốn định vị mẫu SUV này tiệm cận với nhóm xe cao cấp.

Câu hỏi đặt ra là liệu bước chuyển này có khiến Palisade đánh mất lợi thế vốn có? Doanh số sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng ở góc độ thị trường, việc các đại lý Hyundai sớm nhận đặt cọc với Palisade thế hệ mới ít nhiều cho thấy sự kỳ vọng không nhỏ mà thương hiệu Hàn Quốc đặt vào mẫu xe này.