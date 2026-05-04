4 ưu điểm, 2 nhược điểm của tân binh Suzuki Fronx

Chí Tâm
04/05/2026 19:48 GMT+7

Định vị ở phân khúc SUV đô thị hạng A, Suzuki Fronx mang đến làn gió mới cho khách mua xe gầm cao cỡ nhỏ với thiết kế năng động, nhiều trang bị tiện nghi. Dù vậy, mẫu xe này vẫn còn tồn tại một vài hạn chế.

Suzuki Fronx có thể xem là một trong những "tân binh" trong phân khúc SUV đô thị hạng A với nhiều điểm nổi bật từ thiết kế, trang bị đến hệ động lực.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở ngoại hình năng động, thể thao mang phong cách SUV lai coupe với mui xe vuốt thấp về phía sau, mang lại diện mạo trẻ trung. Kế đến, Suzuki Fronx là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV đô thị dùng hệ động lực hybrid với sự kết hợp giữa mô-tơ điện và động cơ xăng. Sự kết hợp này tạo ra công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm nhưng vẫn đảm bảo tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Ưu điểm thứ 3 nằm ở công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, vốn chỉ có trên những dòng xe hạng B, C. Với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh tự động khẩn cấp… tạo nên sự khác biệt của Fronx so với các đối thủ còn lại. Hơn nữa, mẫu xe này còn có nhiều tiện nghi như tính năng hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây, kết nối Apple Carplay không dây, cửa gió hàng ghế sau…

Suzuki Fronx là mẫu xe có nhiều điểm khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị hạng A

Bên cạnh những ưu điểm, Suzuki Fronx vẫn tồn tại vài nhược điểm như trần xe ở khu vực hàng ghế sau thấp, không quá phù hợp với những người cao 1,75 m trở lên. Kế đến, xe sử dụng chất liệu ghế bọc da pha nỉ làm giảm đi sự cao cấp tổng thể của khoang nội thất. Ngoài ra, ghế lái chỉ dùng lẫy chỉnh cơ thay vì chỉnh điện.

Xét tổng thể, Suzuki Fronx là mẫu xe dành cho những khách hàng trẻ, yêu thích trải nghiệm công nghệ và muốn tìm kiếm sự khác biệt. Dù còn một vài hạn chế về không gian và vật liệu nội thất, nhưng với những giá trị về vận hành và an toàn, đây vẫn là một làn gió mới đầy thú vị trong phân khúc SUV đô thị hiện nay.

