Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mặt trái của màn hình cảm ứng tích hợp nhiều chức năng trên ô tô hiện đại

Hoàng Cường
Hoàng Cường
22/12/2025 10:23 GMT+7

Tích hợp nhiều chức năng, tăng khả năng kết nối đồng thời giúp khoang nội thất gọn gàng, hiện đại hơn… nhưng theo một nghiên cứu mới đây màn hình cảm ứng là trang bị nguy hiểm, gây mất an toàn nhất trên ô tô đời mới.

Khoảng 5 - 10 năm trở lại đây, trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp nhiều chức năng đang trở thành xu hướng thịnh hành trên các mẫu ô tô đời mới. Màn hình lớn giống như máy tính bảng đã và đang âm thầm đẩy các nút bấm vật lý, núm xoay truyền thống ra rìa, thậm chí loại bỏ hoàn toàn chúng trên nhiều mẫu mã ô tô. Nhiều nhà sản xuất ô tô hiện nay còn xem màn hình cảm ứng cỡ lớn là trang bị có thể tạo lợi thế cạnh tranh, hấp dẫn khách hàng.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài cùng với việc tích hợp nhiều công nghệ kết nối hiện đại dường như đã khỏa lấp đi mặt trái của màn hình cảm ứng cỡ lớn trên các mẫu ô tô mới. Một nghiên cứu do Đại học Washington (UW) và Viện Nghiên cứu Toyota thực hiện mới đây cho thấy màn hình cảm ứng cỡ là một trong những trang bị nguy hiểm, gây mất an toàn nhất trên ô tô đời mới. Nó có thể gây mất tập trung và nguy hiểm khi sử dụng trong lúc đang lái xe.

Mặt trái của màn hình cảm ứng tích hợp nhiều chức năng trên ô tô hiện đại- Ảnh 1.

Trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp nhiều chức năng đang trở thành xu hướng thịnh hành trên các mẫu ô tô đời mới

Ảnh: B.H

Nghiên cứu có tiêu đề "Màn hình cảm ứng: Định lượng tác động gây mất tập trung lên người lái xe" đã được công bố trong kỷ yếu của Hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 38 của ACM về Phần mềm, Công nghệ giao diện với người dùng diễn ra hồi tháng 9.2025.

Khoảng 16 người tham gia được đặt trong một thiết bị mô phỏng tình huống lái xe và được các nhà nghiên cứu theo dõi chuyển động mắt, tay, sự giãn nở đồng tử và độ dẫn điện của da. Các tài xế được yêu cầu tương tác với màn hình cảm ứng trên xe đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ dựa trên trí nhớ để đo lường mức độ hoạt động của não bộ. Kích thước đồng tử và phản ứng điện da cung cấp các dữ liệu quan trọng về mức độ hoạt động của não.

Khi các tài xế được yêu cầu thực hiện các thao tác thông thường trên màn hình cảm ứng trong khi đang lái xe trong môi trường đô thị mô phỏng, cả khả năng lái xe và độ chính xác trong thao tác trên màn hình của họ đều giảm sút rõ rệt. Nhiệm vụ càng phức tạp, hiệu quả càng giảm.

Mặt trái của màn hình cảm ứng tích hợp nhiều chức năng trên ô tô hiện đại- Ảnh 2.

Thử nghiệm của nhóm nghiên cứu cho thấy khả năng lái xe và độ chính xác trong thao tác trên màn hình của tài xế đều giảm sút rõ rệt

Ảnh: B.H

Nghiên cứu tập trung vào các tác vụ hàng ngày mà các nhà sản xuất ô tô kỳ vọng người lái xe thực hiện thông qua các menu kỹ thuật số nhiều lớp, như: điều chỉnh âm thanh; gửi, nghe tin nhắn hoặc điều hướng phương tiện... Những công việc trước đây chỉ cần xoay núm hoặc bấm nút giờ đây đòi hỏi sự phối hợp đồng thời của mắt, tay và khả năng nhận thức.

Các nhà nghiên cứu đã đo lường nhiều chỉ số liên quan đến hiệu quả lái xe và các dấu hiệu của người lái như chuyển động mắt, độ ổn định của vô-lăng đến thời gian phản ứng và các dấu hiệu căng thẳng. Kết quả không mấy khả quan, khi tương tác màn hình cảm ứng làm giảm độ chính xác và tốc độ điều khiển hơn 58%. Hiện tượng lệch làn đường tăng hơn 40% khi người lái sử dụng màn hình cảm ứng. Nói cách khác, người lái xe trở nên kém hơn trong việc lái xe cũng như trong việc sử dụng màn hình cùng một lúc.

Nhiều người nghĩ rằng giải pháp khắc phục vấn đề này chỉ đơn giản là quay lại với các nút bấm vật lý. Tuy nhiên, điều đó có lẽ đã không còn khả thi. Mặc dù một số nhà sản xuất ô tô sẵn sàng đưa trở lại một số nút điều khiển vật lý nhưng màn hình lại quá rẻ và dễ để tạo sức hút cho việc tiếp thị bán xe nên chúng sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của ô tô trong tương lai.

Mặt trái của màn hình cảm ứng tích hợp nhiều chức năng trên ô tô hiện đại- Ảnh 3.

Theo các nhà nghiên cứu, giao diện màn hình nên được thiết kế dựa trên cách mọi người thao tác thường xuyên chứ không phải theo cách các nhà sản xuất mong muốn

Ảnh: B.H

Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất một số hướng giải quyết như giảm số lượng menu cần thiết để thực hiện các chức năng trên màn hình cảm ứng, làm cho một số nút lớn hơn, có màu sắc bắt mắt hơn. Đặc biệt, giao diện màn hình nên được thiết kế dựa trên cách mọi người thao tác thường xuyên chứ không phải theo cách mà các nhà sản xuất ô tô mong muốn.

Tin liên quan

Android Box có gì hay khiến màn hình Android lâm vào cảnh điêu đứng?

Android Box có gì hay khiến màn hình Android lâm vào cảnh điêu đứng?

Biến màn hình nguyên bản thành màn hình thông minh mà vẫn giữ "zin", Android Box giải quyết trọn vẹn bài toán bảo hành và chi phí. Chính ưu thế này khiến thị trường màn hình Android truyền thống dần thoái trào.

Thời của màn hình Android trên ô tô đang lụi tàn?

Màn hình cảm ứng trên ô tô đang gây ra nhiều bất tiện cho người dùng

Khám phá thêm chủ đề

màn hình ô tô lắp màn hình cảm ứng ô tô thị trường ô tô có nên lắp màn hình cảm ứng lái xe an toàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận