Android Box có gì hay khiến màn hình Android lâm vào cảnh điêu đứng?

Thời điểm 2019 - 2020, độ màn hình Android thay cho màn hình nguyên bản (zin) trở thành trào lưu đối với những người sử dụng ô tô. Đây được xem là giải pháp nâng cấp hệ thống giải trí cho xe. Tuy nhiên, hiện nay mảng phụ kiện nâng cấp màn hình Android đã rơi vào cảnh thoái trào, nhường sân chơi cho thiết bị nhỏ gọn mang tên Android Box.

Android Box có khả năng gì để thay thế màn hình Android?

Android Box là thiết bị nhỏ gọn trong lòng bàn tay, chạy hệ điều hành Android và có thể biến màn hình vốn ít tính năng trên ô tô trở thành màn hình thông minh như máy tính bảng. Với thiết bị này, người dùng có thể truy cập internet để xem phim, nghe nhạc, lướt web, xem youtube, thậm chí chơi game và sử dụng các ứng dụng giải trí khác.

Android Box có thiết kế nhỏ gọn, chỉ cần cắm trực tiếp cổng USB để sử dụng ẢNH: THANH NAM

Cơ chế hoạt động của thiết bị này khá đơn giản, chỉ cần cắm vào cổng USB, thiết bị sẽ tự động kết nối thông qua tính năng Apple CarPlay hoặc Android Auto đã có sẵn trên màn hình xe.

Về bản chất, Android Box sẽ "đánh lừa" màn hình xe nhận diện đây là điện thoại thông minh nhưng thực tế lại hiển thị hệ điều hành Android hoàn chỉnh. Nhờ đó, màn hình zin vốn ít tính năng sẽ trở thành màn hình thông minh, hoạt động độc lập.

Để hiểu tại sao Android Box lại "hot", cần nhìn vào nhu cầu thực tế của người dùng. Màn hình nguyên bản trên đa số các dòng xe phổ thông thường chỉ hỗ trợ các tính năng cơ bản. Đặc biệt vì lý do an toàn, các hãng xe đều khóa tính năng xem video khi đang di chuyển.

Thiết bị Android Box tương thích với ô tô hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto ẢNH: V.M

Trong khi đó, hệ điều hành Android mang lại những trải nghiệm hấp dẫn hơn như xem YouTube trực tuyến, sử dụng các ứng dụng như VTV Go, Netflix, bản đồ dẫn đường... Ngoài ra còn trang bị trợ lý ảo hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói, khá tiện lợi trong các tình huống lái xe.

Chính những tính năng này nên trước đây người dùng chấp nhận tháo tung táp-lô để thay màn hình Android. Nhưng hiện nay, Android Box làm được tất cả những điều đó mà không cần đánh đổi, nhờ nhiều lợi thế cốt lõi.

Những lợi thế của Android Box

Thay màn hình Android đồng nghĩa với phải tháo dỡ táp-lô, gỡ bỏ màn hình zin và thay thế bằng mặt dưỡng nhựa mới. Rủi ro của quá trình này là gãy lẫy nhựa, mặt dưỡng không khít, gây tiếng kêu ọp ẹp khi đi đường xóc. Ngược lại, Android Box hoạt động theo cơ chế "Plug & Play" (cắm và chạy), giúp giữ nguyên trạng thiết kế xe.

Muốn thay màn hình Android, người dùng phải tháo màn hình zin, thay mặt dưỡng ẢNH: M.N

Tiếp theo, thay màn hình thường can thiệp vào hệ thống giắc điện, tiềm ẩn nhiều rủi ro và đặc biệt có thể bị hãng từ chối bảo hành nếu có sự cố. Trong khi đó, Android Box sử dụng nguồn điện từ cổng USB, không can thiệp vào hệ thống điện của xe, đảm bảo quyền lợi bảo hành và tránh rủi ro hư hỏng hệ thống điện.

Màn hình Android hiện khá đắt đỏ, một số loại màn 2 hệ (Android và hệ điều hành của xe) có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, một bộ Android Box cấu hình tương đương về thông số RAM và ROM, giá chỉ khoảng 4 - 6 triệu đồng, rẻ hơn 3 - 4 lần so với màn hình Android.

Android Box có giá 4 - 6 triệu đồng trên thị trường, rẻ hơn khá nhiều so với màn hình Android ẢNH: V.M

Màn hình Android được lắp cố định, khi gặp sự cố, hư hỏng phải tháo gỡ rất phức tạp. Trong khi đó, Android Box chỉ cần kết nối với cổng USB, do đó nếu thiết bị gặp lỗi, chủ xe chỉ cần rút dây và gửi bảo hành, xe vẫn sử dụng bình thường với màn hình zin. Khi đổi xe mới, người dùng dễ dàng mang thiết bị sang xe khác để tiếp tục sử dụng.

Có thể thấy, sự phổ cập của Apple CarPlay và Android Auto trên các dòng xe đời mới đã biến Android Box trở thành lựa chọn tối ưu. Màn hình Android truyền thống đang bị giảm thị phần đáng kể, chỉ còn phục vụ nhóm xe đời cũ hoặc các phiên bản tiêu chuẩn, cắt giảm nhiều tính năng, trang bị.