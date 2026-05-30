Xăng E10 hút ẩm, vì sao hơi nước rất khó lọt vào bình xăng ô tô?

Cùng với thời điểm xăng E10 chuẩn bị được phân phối rộng rãi hơn trên thị trường, nhiều tranh luận liên quan đến đặc tính "hút ẩm" của ethanol cũng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Không ít người dùng ô tô lo ngại trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam, hơi nước trong không khí có thể dễ dàng lọt vào bình xăng, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu hoặc gây hại cho động cơ.

Nhiều người lo ngại hơi nước có thể lọt vào bình xăng ô tô khi sử dụng xăng E10, gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số nội dung lan truyền trên các hội nhóm còn cho rằng xe để ngoài trời, ít sử dụng hoặc thường xuyên mở nắp bình nhiên liệu sẽ khiến xăng E10 nhanh "ngậm nước" hơn bình thường. Điều này cũng kéo theo hàng loạt lời khuyên như hạn chế đổ đầy bình, tránh để xe lâu ngày hay thậm chí "lắc bình xăng" xe trước khi khởi động động cơ. Tuy nhiên, thực tế hệ thống nhiên liệu trên ô tô hiện đại không đơn giản là một bình chứa "hở", tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài như nhiều người vẫn nghĩ.

Bình xăng ô tô kín hơn tưởng tượng

Sở dĩ xuất hiện nỗi lo liên quan đến hơi ẩm là bởi ethanol trong xăng E10 có khả năng hấp thụ nước cao hơn so với xăng khoáng truyền thống. Trong một số điều kiện nhất định, nếu lượng nước tích tụ đủ lớn, nhiên liệu có thể xảy ra hiện tượng phân lớp, thường được gọi là "tách pha".

Khi đó, ethanol hòa cùng nước có xu hướng lắng xuống đáy bình nhiên liệu, ảnh hưởng đến khả năng đốt cháy và vận hành động cơ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người hình dung rằng chỉ cần thời tiết nồm ẩm hoặc để xe ngoài trời trong thời gian dài, hơi nước có thể dễ dàng đi vào bình xăng.

Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống nhiên liệu của phần lớn ô tô hiện đại hiện nay được thiết kế kín và có kiểm soát áp suất khá chặt chẽ. Bình xăng không phải một khoang hở liên tục trao đổi không khí với môi trường. Ngoài nắp bình có gioăng kín, nhiều mẫu xe hiện nay còn được trang bị hệ thống EVAP (Evaporative Emission Control System).

Thực tế, bình xăng ô tô kín hơn tưởng tượng của nhiều người nhờ hệ thống EVAP, khiến không khí rất khó lọt vào bên trong ẢNH: SMOG TECH

Hệ thống này kiểm soát xăng bay hơi nhằm giảm phát thải hydrocarbon ra môi trường. Theo đó, thay vì để hơi xăng thoát trực tiếp ra ngoài không khí, hệ thống EVAP sẽ dẫn lượng hơi này qua bình than hoạt tính (charcoal canister) để lưu giữ tạm thời, sau đó đưa ngược trở lại động cơ để đốt cháy trong quá trình vận hành.

Ngoài kết cấu kín và hệ thống EVAP, bản thân nhiên liệu trong bình cũng liên tục bay hơi tạo áp suất nhất định bên trong hệ thống nhiên liệu. Trong điều kiện vận hành bình thường, áp suất hơi nhiên liệu trong bình thường cao hơn môi trường bên ngoài. Điều này khiến hơi xăng có xu hướng thoát ra thay vì "hút" không khí ẩm đi ngược vào bên trong bình nhiên liệu.

Một số tài liệu kỹ thuật của các hãng xe như Volkswagen cũng cho thấy hệ thống EVAP trên ô tô hiện đại bao gồm nhiều thành phần như van kiểm soát áp suất, đường thông hơi, bình than hoạt tính hay van thu hồi hơi nhiên liệu. Tất cả nhằm đảm bảo nhiên liệu vận hành ổn định và giảm thất thoát hơi xăng ra môi trường.

Điều đó cũng lý giải vì sao việc hơi nước xâm nhập vào bình nhiên liệu trên ô tô hiện đại thực tế khó xảy ra hơn khá nhiều so với suy nghĩ phổ biến hiện nay.

Điều đáng lo là cách bảo quản nhiên liệu

Dù vậy, điều này cũng không đồng nghĩa xăng E10 hoàn toàn miễn nhiễm với hơi ẩm hay nước. Theo nhiều kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, nguy cơ thường chỉ xuất hiện trong các điều kiện sử dụng đặc thù hơn, thay vì đến từ thời tiết nóng ẩm thông thường.

Trên thực tế, phần lớn các mẫu ô tô hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu pha ethanol ở tỷ lệ nhất định. Nhiều hãng xe cũng xác nhận phương tiện có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi kết cấu động cơ hay hệ thống nhiên liệu.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên quá lo lắng, thay vào đó cần chú ý sử dụng xe đúng cách, bảo dưỡng đúng định kỳ ẢNH: BÁ HÙNG

Nguy cơ phát sinh vấn đề thường nằm ở các trường hợp nhiên liệu tồn chứa quá lâu, xe ít sử dụng trong thời gian dài (lên đến vài tháng) hoặc hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp sau nhiều năm vận hành. Với các phương tiện được sử dụng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ và đổ nhiên liệu tại những cây xăng uy tín, người dùng không cần quá lo ngại về chuyện hơi nước dễ dàng lọt vào bình xăng như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện nay, xăng E10 đã được sử dụng phổ biến tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu hay Thái Lan như một giải pháp giảm phát thải và từng bước thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Tại Việt Nam, nhiều hãng xe cũng xác nhận các mẫu ô tô hiện nay tương thích với loại nhiên liệu này.