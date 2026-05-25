Chuyên gia cảnh báo mối nguy 'tự tách ethanol' trong xăng E10

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, một số diễn đàn, website bán hàng quảng cáo, rao bán về sản phẩm phụ gia ổn định nhiên liệu đổ vào bình xăng để tự tách ethanol khỏi xăng E10.

Xăng E10 sẽ được bán thay xăng khoáng từ ngày 1.6 ẢNH: PVOIL

Theo thông tin trên các diễn đàn, xăng E10 có đặc tính hút ẩm mạnh. Khi đạt một giới hạn nào đấy, phần nước sẽ chìm xuống đáy bình xăng nên khi khởi động xe sẽ bị giật, máy rung, hoạt động không ổn định cần phải sử dụng phụ gia để tách bỏ ethanol, giúp xăng tinh khiết hơn. Còn trên mạng YouTube, nhiều video chia sẻ phương pháp tự tách ethanol khỏi xăng bằng muối, nước thu hút hàng nghìn lượt xem.

Chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu xăng E10, PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, cảnh báo việc sử dụng các phụ gia hoặc các chất hút nước để tách ethanaol trong xăng E10 là không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

PGS-TS Phạm Hữu Tuyến khẳng định, trước khi đưa xăng E10 ra thị trường, sản phẩm này đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá kỹ lưỡng.

Các loại chất dùng để tách ethanol có ảnh hưởng gì đến động cơ hay không, những sản phẩm này được kiểm chứng chất lượng hay không thì không ai đảm bảo được.

Theo đó, người dân nếu tự ý sử dụng các hóa chất, phụ gia để tách ethanol, sau đó lấy xăng này tiếp tục sử dụng phương tiện nguy cơ gây ảnh hưởng đến động cơ và an toàn vận hành.

"Người dân không nên làm theo các video hướng dẫn tách ethanol khỏi xăng E10, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện cũng như mất an toàn trong quá trình sử dụng nhiên liệu", ông Tuyến nói.

Nhiều người hiểu chưa đúng về xăng E10

Cũng theo PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, dư luận vừa qua có nhiều tranh luận liên quan đến chất lượng xăng E10 như: gây hao xăng, hỏng động cơ, giảm công suất... và có những thông tin mang tính suy diễn, chưa phản ánh đúng bản chất, chất lượng xăng E10.

PGS-TS Phạm Hữu Tuyến cho rằng, nhiều người nói xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên tiêu hao nhiều hơn thì cách hiểu này chưa đầy đủ. Dù năng lượng của E10 thấp hơn xăng khoáng khoảng 3,4% nhưng ethanol lại có khả năng hỗ trợ quá trình cháy hiệu quả hơn sẽ bù lại một phần mức chênh lệch này.

Ngoài ra, xăng E10 có trị số octan cao hơn, giúp nhiên liệu cháy sạch hơn, hạn chế đóng cặn trong động cơ và hỗ trợ vận hành ổn định. Theo đó, trong điều kiện thực tế, mức tiêu hao xăng E10 và xăng khoáng gần như chênh lệch không đáng kể, thậm chí có trường hợp E10 còn cho kết quả tốt hơn.

Trong các cuộc tranh luận vừa qua, có một yếu tố khác thường ít được nhắc tới là khối lượng riêng của E10 lớn hơn xăng khoáng khoảng 1%. Điều này đồng nghĩa cùng 1 lít xăng, lượng nhiên liệu thực tế người dùng nhận được với E10 sẽ nhiều hơn.

PGS-TS Phạm Hữu Tuyến cũng cho rằng, việc đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu trên thực tế rất khó tuyệt đối chính xác vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại xe, điều kiện giao thông, tải trọng, thời tiết, kỹ thuật vận hành; sự khác biệt về đường sá hoặc tình trạng tắc đường cũng có thể tạo ra chênh lệch tiêu hao lớn hơn mức khác biệt giữa xăng E10 và xăng khoáng.

Theo đó, nếu chỉ dựa vào chênh lệch nhiệt trị để khẳng định xăng E10 hao xăng hơn là chưa đúng và thiếu cơ sở thực tế.