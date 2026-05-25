Ô tô, xe máy đổ xăng E10 nhưng ít sử dụng, cần bảo quản thế nào?

Việc chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 đang được triển khai rầm rộ trên cả nước nhằm giảm phát thải khí độc hại ra môi trường. Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 1.6 tới đây, các trạm xăng, dầu trên cả nước sẽ ngừng bán xăng khoáng RON 95 và chuyển sang xăng E10. Tuy nhiên, thực tế từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối xăng, dầu tại Việt Nam đã triển khai thí điểm; thậm chí đến thời điểm này nhiều cây xăng đã chính chuyển sang bán xăng E10 thay cho xăng RON 95. Điều này đồng nghĩa với việc, người dùng ô tô xe máy sẽ phải chuyển đổi về lựa chọn nhiên liệu sử dụng cho xe.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối xăng, dầu tại Việt Nam đã triển khai bán xăng E10 thay cho xăng RON 95 Ảnh: Bá Hùng

Thực tế cho thấy, bên cạnh những băn khoăn xoay quanh việc chiếc xe đang sử dụng có phù hợp để sử dụng xăng E10 hay không? Nhiều người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm đến cách sử dụng và bảo quản phương tiện khi dùng loại nhiên liệu mới này, đặc biệt với những xe ít vận hành, thường xuyên "đắp chiếu" trong thời gian dài. Bởi như đã biết, xăng E10 có những đặc tính khác biệt so với xăng khoáng truyền thống, do đó nếu xe ít sử dụng nhưng đổ xăng E10 có thể phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống nhiên liệu.

Vì sao ô tô, xe máy ít sử dụng dễ gặp vấn đề khi dùng xăng E10?

Xăng E10 là loại xăng sinh học có chứa 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng thông thường. Tên gọi E10 của loại xăng này được hiểu với ký tự E là viết tắt của Ethanol, 10 là tỷ lệ phần trăm ethanol pha trộn trong xăng. Ethanol có ưu điểm giúp giảm khí thải, tăng khả năng cháy sạch nhưng lại có tính hút ẩm cao hơn xăng khoáng thông thường.

Với ô tô, xe máy ít sử dụng và hay "đắp chiếu"lâu ngày, nhiên liệu xăng E10 tồn đọng lâu trong bình chứa dễ hấp thụ hơi nước từ không khí. Khi lượng nước tích tụ vượt ngưỡng cho phép, hỗn hợp ethanol và nước có thể tách khỏi xăng, gây hiện tượng phân lớp nhiên liệu. Điều này làm giảm chất lượng xăng, ảnh hưởng đến khả năng đốt cháy và vận hành động cơ.

Với ô tô, xe máy ít sử dụng và hay "đắp chiếu"lâu ngày, nhiên liệu xăng E10 tồn đọng lâu trong bình chứa dễ hấp thụ hơi nước từ không khí Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, ethanol cũng có tính tẩy rửa mạnh hơn, có thể cuốn cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình nhiên liệu hoặc đường ống dẫn xăng. Với xe đã sử dụng nhiều năm nhưng ít bảo dưỡng, nguy cơ nghẹt lọc xăng hoặc kim phun sẽ cao hơn. Một số chuyên gia kỹ thuật ô tô cho biết, nếu xe để lâu không vận hành, xăng E10 còn có thể khiến gioăng cao su, ron hoặc các chi tiết nhựa trong hệ thống nhiên liệu bị lão hóa nhanh hơn nếu vật liệu không tương thích tốt với ethanol.

Do đó, với ô tô, xe máy đổ xăng E10 nhưng ít sử dụng, người dùng cần đặc biệt chú ý đến việc bảo quản xe, để hạn chế ảnh hưởng.

Hạn chế đổ xăng E10 đầy bình nếu xe để lâu ngày không sử dụng

Nhiều người có thói quen đổ đầy bình xăng trước khi cất xe lâu ngày để tránh hơi nước ngưng tụ trong bình nhiên liệu. Tuy nhiên, với xăng E10, điều này không hẳn luôn phù hợp. Theo khuyến cáo của các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, nếu xác định ô tô xe máy sẽ không sử dụng trong vài tuần hoặc cả tháng, người dùng chỉ nên đổ lượng xăng vừa đủ thay vì đổ đầy bình. Việc để quá nhiều nhiên liệu tồn đọng lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ xăng bị giảm chất lượng.

Trong trường hợp phải cất xe dài hạn, chủ xe nên sử dụng gần hết lượng nhiên liệu cũ trước khi tiếp tục đổ mới để hạn chế tình trạng xăng tồn lưu quá lâu trong hệ thống Ảnh: Bá Hùng

Trong trường hợp phải cất xe dài hạn, chủ xe nên sử dụng gần hết lượng nhiên liệu cũ trước khi tiếp tục đổ mới để hạn chế tình trạng xăng tồn lưu quá lâu trong hệ thống. Ngoài ra, có thể kết hợp dùng phụ gia ổn định nhiên liệu: áp dụng cho xe phun xăng điện tử, bình xăng kín tương đối tốt, xe còn mới hoặc hệ thống nhiên liệu tốt.

Khởi động xe định kỳ

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo quản ô tô, xe máy sử dụng xăng E10 nhưng ít sử dụng là khởi động và vận hành xe định kỳ. Theo anh Nguyễn Minh Tân, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM, chủ xe nên khởi động và cho xe vận hành khoảng 10 - 15 phút mỗi tuần. Việc này giúp nhiên liệu được lưu thông qua bơm xăng, kim phun và buồng đốt, hạn chế tình trạng xăng bị ứ đọng lâu ngày trong đường ống.

Nếu có điều kiện, thời gian chủ xe nên lái xe di chuyển quãng ngắn thay vì chỉ nổ máy tại chỗ. Điều này giúp động cơ đạt nhiệt độ vận hành tiêu chuẩn, đồng thời hỗ trợ bôi trơn các chi tiết cơ khí hiệu quả hơn.

Với ô tô ít sử dụng, nên khởi động và cho xe vận hành khoảng 10 - 15 phút mỗi tuần Ảnh: Bá Hùng

Không để xăng tồn quá lâu trong bình

So với xăng khoáng truyền thống, xăng E10 có xu hướng giảm chất lượng nhanh hơn nếu bảo quản trong thời gian dài. Do đó, người dùng không nên để xăng E10 tồn trong bình quá 1 - 2 tháng mà không sử dụng. Nếu xe ít đi lại, nên duy trì lượng nhiên liệu vừa phải và thường xuyên bổ sung nhiên liệu mới để đảm bảo chất lượng. Đối với xe để lâu 3 - 4 tuần hoặc hơn 1 tháng, chủ xe nên cân nhắc hút bỏ nhiên liệu cũ trước khi sử dụng trở lại nhằm tránh nguy cơ động cơ khó nổ, hụt ga hoặc phát sinh cặn bẩn trong hệ thống phun nhiên liệu.

Giữ bình nhiên liệu và khu vực nắp bình đổ xăng sạch sẽ

Khi sử dụng xăng E10, việc giữ sạch khu vực nắp bình nhiên liệu cũng khá quan trọng. Trong điều kiện ô tô đỗ lâu ngày tại các khu vực không có mái che, bụi bẩn hoặc nước mưa lọt vào bình xăng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm ẩm cho nhiên liệu.

Cần tránh để nước đọng quanh khu vực nắp bình nhiên liệu sau khi rửa xe hoặc đi mưa lớn Ảnh: Bá Hùng

Người dùng nên kiểm tra nắp bình xăng thường xuyên, đảm bảo gioăng cao su còn kín khít. Với ô tô, cần tránh để nước đọng quanh khu vực nắp bình nhiên liệu sau khi rửa xe hoặc đi mưa lớn. Ngoài ra, nên ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng uy tín để hạn chế nguy cơ nhiên liệu lẫn tạp chất hoặc chứa hàm lượng nước cao hơn mức cho phép.

Chú ý các dấu hiệu bất thường khi khởi động xe

Khi sử dụng xăng E10 trên các xe ít vận hành, người dùng cần chú ý một số dấu hiệu bất thường như xe khó khởi động, động cơ rung giật, hụt ga, đèn check engine bật sáng hoặc xe có mùi xăng mạnh hơn bình thường. Đây có thể là dấu hiệu nhiên liệu đã giảm chất lượng hoặc hệ thống nhiên liệu xuất hiện cặn bẩn, hơi ẩm. Các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo chủ xe nên kiểm tra lọc nhiên liệu, kim phun và vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ nếu thường xuyên sử dụng xăng E10 nhưng ít vận hành xe.