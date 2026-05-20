4 trường hợp ô tô hao xăng không phải do người lái

Trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề ô tô hao xăng bất thường luôn thu hút sự quan tâm và bàn tán sôi nổi. Phần lớn ý kiến đều cho rằng nguyên nhân chính đến từ cách vận hành của người lái, đặc biệt là thói quen đạp thốc ga hoặc di chuyển liên tục trong đô thị.

Một số bộ phận hư hỏng theo thời gian có thể ảnh hưởng tới mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô ẢNH: C.T

Thực tế, vẫn có những trường hợp mức tiêu hao nhiên liệu tăng vọt không xuất phát từ yếu tố con người. Nhiều bộ phận, linh kiện trên xe khi hao mòn hoặc hư hỏng theo thời gian trực tiếp làm giảm hiệu suất đốt cháy nhiên liệu.

Dưới đây là 4 bộ phận đóng vai trò quyết định đến mức tiêu hao xăng trên ô tô:

Bu-gi mòn điện cực

Bu-gi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống đánh lửa của động cơ xăng, nhận nhiệm vụ phát tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp hòa khí. Quá trình đốt cháy tạo ra áp suất đẩy piston di chuyển, từ đó sinh công giúp xe vận hành.

Bu-gi đánh lửa đóng muội than là nguyên nhân khiến nhiên liệu không phun được dạng sương ẢNH: C.T

Sau thời gian dài hoạt động, các điện cực của bu-gi sẽ bị hao mòn hoặc bám muội carbon làm giảm khả năng đánh lửa. Tia lửa điện phát ra yếu khiến hỗn hợp xăng và không khí không được đốt cháy hoàn toàn trong buồng đốt.

Giải thích vấn đề này, anh Huỳnh Thanh Phong, kỹ thuật viên garage ô tô tại TP.HCM chia sẻ: "Tình trạng cháy sót làm giảm công suất động cơ, khiến xe vận hành ì ạch. Để bù đắp lượng công suất hao hụt, hệ thống điều khiển trung tâm (ECU) buộc phải bơm thêm nhiên liệu, dẫn đến xe hao xăng bất thường".

Cảm biến oxy lỗi

Cảm biến oxy được lắp đặt trên hệ thống ống xả để đo lượng oxy dư thừa trong khí thải của động cơ. Từ các thông số thu thập được, cảm biến sẽ truyền tín hiệu điện áp về bộ điều khiển trung tâm ECU để hệ thống tính toán.

Cảm biến oxy bị lỗi khiến ECU sai lệch, dẫn đến tiêu hao xăng bất thường ẢNH: BÁ HÙNG

Dựa vào dữ liệu này, ECU sẽ tinh chỉnh tỷ lệ hỗn hợp xăng và không khí sao cho đạt mức lý tưởng nhất ở các chu kỳ đốt kế tiếp. Do đó, khi cảm biến bị bám muội than hoặc hư hỏng, thiết bị này sẽ gửi tín hiệu sai lệch về trung tâm điều khiển.

Lúc này, ECU thường nhận định sai rằng động cơ đang trong tình trạng thiếu xăng và tự động tăng lượng nhiên liệu bơm vào buồng đốt. Việc điều chỉnh sai lệch này khiến mức tiêu thụ xăng tăng vọt so với bình thường.

Kim phun nhiên liệu tắc nghẽn

Kim phun nhiên liệu chịu trách nhiệm phun xăng trực tiếp vào buồng đốt hoặc đường ống nạp dưới dạng sương. Việc phun tơi nhiên liệu giúp xăng hòa trộn đều với không khí, tạo điều kiện lý tưởng cho quá trình cháy diễn ra trọn vẹn và tối ưu nhất.

Một trong những cách nhận diện xe hao xăng bất thường nằm ở thông số quãng đường di chuyển (áp dụng với cùng điều kiện vận hành) ẢNH: C.T

Khi sử dụng lâu ngày hoặc dùng nhiên liệu kém chất lượng, kim phun rất dễ bị đóng cặn bẩn, gây tắc nghẽn các lỗ phun siêu nhỏ. Xăng thay vì tơi dưới dạng sương sẽ tụ lại tạo thành những giọt lớn, làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí.

Nói về hậu quả của việc này, anh Phong cho biết thêm: "Khi kim phun tắc nghẽn, hỗn hợp hòa khí cháy không hết, sinh ra muội than và một lượng xăng chưa kịp cháy đã bị đẩy ra ngoài theo đường ống xả. Sự thất thoát trực này là nguyên nhân khiến ô tô ngốn xăng".

Lọc gió động cơ bẩn

Lọc gió động cơ được ví như lá phổi của ô tô, có chức năng ngăn chặn bụi bẩn và tạp chất lọt vào buồng đốt. Do đó, lọc gió sạch sẽ đảm bảo luồng không khí vào luôn thông suốt, đạt lưu lượng tiêu chuẩn.

Lọc gió động cơ bị tắc nghẽn cũng khiến ô tô hao xăng ẢNH: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, điều kiện giao thông tại Việt Nam khá nhiều bụi bặm, lọc gió động cơ nhanh bám bẩn chỉ sau khoảng 10.000 - 20.000 km, tùy điều kiện đường. Nếu không được vệ sinh hoặc thay thế định kỳ, màng lọc sẽ bị tắc, làm giảm lượng không khí được hút vào xi-lanh trong kỳ nạp.

Khi buồng đốt thiếu gió nhưng lượng xăng phun vào vẫn giữ nguyên, tỷ lệ hòa khí sẽ mất cân bằng và chuyển sang trạng thái dư xăng. Lượng xăng thừa không thể cháy hết sẽ bị lãng phí, đồng thời làm suy giảm hiệu suất động cơ.