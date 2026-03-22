Bật điều hòa hết công suất khi ô tô mới khởi động có hao xăng nhiều hơn?

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, nhiều người dùng ô tô thường có thói quen bước vào xe, khởi động sau đó lập tức bật điều hòa hết công suất, tăng tốc độ quạt gió… để khoang nội thất nhanh chóng được làm mát. Thao tác này thực tế giúp cabin ô tô mát nhanh hơn, tuy nhiên lại đặt ra những tranh cãi về việc làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu của xe.

Không ít người cho rằng, thao tác bật điều hòa hết công suất, tăng tốc độ quạt gió… khi ô tô mới khởi động nhanh chóng mang lại hiệu quả làm mát nhưng sẽ khiến ô tô "ngốn" xăng hơn. Vậy quan niệm này thực sự có đúng như nhiều người vẫn nghĩ (!?)

Nhiều người dùng ô tô có thói quen bước vào xe, khởi động sau đó lập tức bật điều hòa hết công suất, tăng tốc độ quạt gió… để khoang nội thất nhanh được làm mát Ảnh: B.H

Trước hết, cần biết rằng hệ thống điều hòa ô tô vận hành dựa vào máy nén (lốc lạnh), được dẫn động bởi động cơ thông qua dây cu-roa. Khi bật điều hoà, máy nén sẽ tiêu tốn một phần công suất của động cơ để nén môi chất lạnh (gas lạnh), từ đó đưa vào làm mát không khí trong xe.

Ở thời điểm vừa ô tô khởi động, động cơ vẫn đang trong quá trình ổn định vòng tua và nhiệt độ. Do đó, nếu ngay lập tức bật điều hòa ở mức cao nhất, tải lên động cơ sẽ tăng đột ngột, buộc hệ thống phải tiêu hao thêm nhiên liệu để duy trì hoạt động ổn định.

Bật điều hòa hết công suất sau khi khởi động có làm ô tô ngốn nhiều nhiên liệu?

Với nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa trên các mẫu ô tô truyền thống chạy bằng xăng, dầu, theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa bảo dưỡng ô tô, việc bật điều hòa hết công suất ngay sau khi khởi động sẽ khiến mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tăng nhẹ.

Việc bật điều hòa hết công suất ngay sau khi khởi động sẽ khiến mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tăng nhẹ nhưng không đáng kể Ảnh: B.H

Nguyên nhân là do động cơ phải "gánh" thêm tải từ máy nén điều hoà, hệ thống phun nhiên liệu tự động tăng lượng xăng để bù công suất và vòng tua máy khi ô tô mới khởi động thường cao hơn bình thường.

Tuy nhiên, mức tiêu hao này thường chỉ tăng trong vài phút đầu và không quá lớn nếu xe ở trạng thái tốt. Việc người dùng vặn núm điều chỉnh nhiệt độ hệ thống điều hoà, quạt gió lên mức "cao nhất" hoặc "thấp nhất" ngay ban đầu không gây ra sự gia tăng đột ngột đáng kể về mức tiêu thụ nhiên liệu vì máy nén đã hoạt động theo nhu cầu làm mát của hệ thống.

Do đó, về lâu dài thói quen này không phải là nguyên nhân chính làm tăng đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu trên ô tô, nhưng theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa bảo dưỡng ô tô thói quen này sẽ ảnh hưởng đến độ bền của một số bộ phận. Thực tế, ô tô chỉ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khi người lái đạp ga cho xe tăng tốc ngay sau khi vừa khởi động hay bật điều hòa và tăng ga hết cỡ.

Sau khi vừa khởi động ô tô, nên chờ khoảng 30 giây đến 1 phút cho vòng tua máy ổn định rồi mới bật điều hoà Ảnh: B.H

Sử dụng điều hòa ô tô như thế nào cho hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu?

Theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa bảo dưỡng ô tô, để việc sử dụng điều hòa ô tô làm mát hiệu quả lại vừa tiết kiệm xăng và bảo vệ xe, người dùng ô tô nên chú ý thao tác. Theo đó, sau khi vừa khởi động ô tô, nên chờ khoảng 30 giây đến 1 phút cho vòng tua máy ổn định rồi mới bật điều hoà.

Nếu khoang nội thất quá nóng, nên hạ kính vài phút để thoát bớt khí nóng trong xe ra ngoài. Nên bật điều hòa ở mức vừa phải, sau đó tăng dần công suất. Ngoài ra, chú ý sử dụng chế độ lấy gió trong khi xe đã mát để giảm tải cho hệ thống.

Việc bật điều hòa hết công suất ngay sau khi khởi động sẽ làm tăng tiêu hao nhiên liệu, nhưng mức độ không quá lớn trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy vậy, để tối ưu hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ các bộ phận, người dùng nên điều chỉnh thói quen sử dụng điều hòa một cách hợp lý thay vì bật hết công suất ngay từ đầu.