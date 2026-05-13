10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4.2026: Veloz Cross dẫn đầu

Sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại trong tháng 4.2026 khiến nhiều mẫu mã đứt mạch tăng trưởng doanh số. Tính riêng mảng ô tô động cơ xăng, dầu các hãng xe Nhật Bản tiếp tục áp đảo danh sách ô tô bán chạy nhất tháng. Trong đó, Toyota chiếm ưu thế khi có tới 3 cái tên góp mặt, trong đó bộ đôi Toyota Veloz Cross và Yaris Cross chia nhau hai vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4.2026.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026

Nguồn: VAMA, HTV

Danh sách này cũng cho thấy các mẫu Crossover máy xăng hạng B tầm giá dưới 750 triệu đồng đang dần lấn lướt khi có tới 3 mẫu xe góp mặt. Bên cạnh đó là xe MPV và SUV, Crossover 7 chỗ; trong khi xe sedan ngày càng lép vế.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4.2026:

1. Toyota Veloz Cross: 1.503 xe

Lần đầu tiên trong năm 2026 Toyota Veloz Cross vượt qua nhiều mẫu mã để dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026. Doanh số bán mẫu MPV này trong tháng 4.2026 đạt 1.503 xe, tăng 784 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Veloz Cross vượt Yaris Cross, Mazda CX-5 để trở thành mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Toyota Veloz Cross hiện đang được Toyota Việt Nam (TMV) phân phối hai phiên bản, giá bán từ 638 - 660 triệu đồng. Sau 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 3.678 xe Ảnh: Bá Hùng

2. Toyota Yaris Cross: 1.344 xe

Với 2.378 xe bán ra trong tháng 4.2026, giảm 1.034 xe so với tháng trước đó, Toyota Yaris Cross rơi xuống vị trí thứ hai trong danh sách ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng Ảnh: T.M.V

3. Mitsubishi Xpander: 1.273 xe

Mitsubishi Xpander xếp thứ 3 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.273 xe, giảm 490 xe so với tháng 3.2026. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

4. Mitsubishi Xforce: 1.250 xe

Với xu hướng khách hàng mua ô tô đang chuyển từ dòng sedan hạng các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu xe này đạt doanh số bán 1.250 xe trong tháng 4.2026, tăng 200 xe so với tháng 3.2026. Mẫu SUV đô thị này hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

5. Mazda CX-5: 1.177 xe

Mazda CX-5 tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 khi chỉ bán được 1.177 xe trong tháng 4.2026, giảm 354 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

6. Ford Territory: 934 xe

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường liên tục biến động, doanh số Ford Territory trong tháng 4.2026 cũng bị ảnh hưởng với 934 xe bán ra, giảm 202 xe so với tháng 3.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng Ảnh: P.M

7. Ford Ranger: 933 xe

Xếp ngay sau Territory là người anh em Ford Ranger với doanh số đạt 933 xe, giảm 202 xe so với tháng 3.2026. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương với nhiều phiên bản khác nhau. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị tính năng cùng khả năng vận hành mạnh mẽ… là những yếu tố giúp Ford Ranger tạo được sức hút. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng

8. Toyota Vios: 750 xe

Chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía Toyota Việt Nam (TMV) giúp doanh số Toyota Vios đạt 750 xe bán ra, dù thấp hơn tháng trước đó 254 xe nhưng kết quả này vẫn đủ giúp Vios góp mặt trong danh sách này. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Hiện tại, khách hàng mua Toyota Vios vẫn đang được hưởng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ảnh: T.M.V

9. KIA Seltos: 742 xe

KIA Seltos chỉ bán ít hơn 1 xe so với tháng trước đó. Cụ thể đã có 742 xe KIA Seltos đến tay khách hàng trong tháng 4.2026, giúp mẫu xe này lần đầu tiên chen chân vào nhóm ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tính theo tháng. Kiểu dáng thời trang, hiện đại lại tích hợp nhiều tính năng công nghệ giúp Seltos tạo được sức hút với khách hàng. Sau 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 3.067 xe. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 579 - 699 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

10. Honda CR-V: 706 xe

Vị trí "chốt sổ" danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026 thuộc về mẫu Crossover 7 chỗ - Honda CR-V. Mẫu xe này đang từng bước tìm lại sức hút với 706 xe bán ra trong tháng 4.2026, tăng 25 xe so với tháng trước đó. Honda CR-V hiện có cả bản động cơ đốt trong và hybrid lắp ráp tại Việt Nam. Mẫu xe này đang được phân phối với giá 1,099 - 1,25 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng



