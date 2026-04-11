Doanh số bán hầu hết các mẫu mã đều tăng trưởng, cuộc đua vào danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026 có nhiều sự xáo trộn khi Toyota Yaris Cross chiếm vị trí số 1 từ tay Mazda CX-5. Bộ đôi Mitsubishi Xpander, Destinator trở lại mạnh mẽ và góp mặt ở nhóm dẫn đầu.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026 Nguồn: VAMA

Xét theo thương hiệu, lần đầu tiên cả Toyota, Ford và Mitsubishi đều có ít nhất 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026:

1. Toyota Yaris Cross: 2.378 xe

Với 2.378 xe bán ra trong tháng 3.2026, tăng 1.740 xe so với tháng trước đó, Toyota Yaris Cross là mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026. Đây cũng là mẫu ô tô Toyota bán chạy Việt Nam tháng vừa qua. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng Ảnh: T.M.V

2. Mitsubishi Xpander: 1.763 xe

Mitsubishi Xpander trở lại danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam sau một tháng vắng bóng. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.763 xe, tăng 1.233 xe so với tháng 2.2026. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: C.T

3. Mitsubishi Destinator: 1.663

Mitsubishi Destinator xếp thứ ba trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026 với 1.663 xe bán ra, tăng 1.150 xe so với tháng 2.2026. Mẫu Crossover 7 chỗ của Mitsubishi gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm và lập tức cho thấy sức hút nhờ thiết kế hiện đại, thực dụng cùng mức giá khá hấp dẫn. Mitsubishi Destinator được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối 2 phiên bản, giá bán từ 780 - 855 triệu đồng Ảnh: C.T

4. Toyota Innova Cross: 1.576 xe

Lần đầu tiên trong năm 2026, Toyota Innova Cross góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.576 xe, tăng 1.179 xe so với tháng trước đó. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Mazda CX-5: 1.531 xe

Mazda CX-5 bán được 1.531 xe trong tháng 3.2026, tăng 532 xe so với tháng trước đó nhưng bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trong danh sách 10 ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 3.2026. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

6. Ford Ranger: 1.449 xe

Ford Ranger xếp thứ 6 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng vừa qua. Doanh số Ford Ranger chỉ đạt 1.449 xe trong tháng 3.2026, tăng 640 xe xe so với tháng 2.2026. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

7. Ford Everest: 1.443 xe

Chỉ bán ít hơn Ranger 3 xe, Ford Everest cũng góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số Ford Everest trong tháng 3.2026 đạt 1.443 xe bán ra, tăng 747 xe so với tháng trước đó. Sau ba tháng đầu năm, Ford Everest vẫn đang là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam với tổng doanh số đạt 3.580 xe. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: B.H

8. Ford Territory: 1.136 xe

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Trong bối cảnh sức mua hồi phục, doanh số Ford Territory trong tháng 3.2026 cũng được cải thiện đáng kể với 1.136 xe bán ra, tăng 406 xe so với tháng 2.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng Ảnh: P.M

9. Mitsubishi Xforce: 1.050 xe

Với xu hướng khách hàng mua ô tô đang chuyển từ dòng sedan hạng các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu xe này đạt doanh số bán 1.050 xe trong tháng 3.2026, tăng 505 xe so với tháng 2.2026. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

10. Toyota Vios: 1.004 xe

Sức mua trên thị trường ô tô hồi phục công với nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía Toyota Việt Nam (TMV) giúp doanh số Toyota Vios đạt 1.004 xe bán ra, tăng gần 390 xe so với tháng trước đó. Kết quả này vẫn giúp Vios góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 3.2026. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng Ảnh: T.T.C



