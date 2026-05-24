Việc chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học như E10 đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo Thông tư 50/2025, kể từ ngày 1.6.2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho các phương tiện dùng động cơ xăng trên cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc các trạm xăng, dầu trên cả nước sẽ ngừng bán xăng khoáng và chuyển sang xăng sinh học từ ngày 1.6 tới đây.

Thực tế, sau thời gian triển khai thí điểm tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã đưa xăng E10 vào phân phối thay cho xăng khoáng RON 95. Với thành phần pha trộn 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng, xăng E10 được kỳ vọng giúp giảm phát thải khí độc hại, góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khác với xăng RON 95 mà đa số người dùng ô tô, xe máy Việt Nam đã quen sử dụng nhiều năm qua, xăng E10 có một số đặc tính riêng liên quan đến khả năng hút ẩm, bay hơi cũng như tính tương thích với hệ thống nhiên liệu. Vì vậy, khi chuyển sang dùng loại nhiên liệu này, người dùng cần thay đổi một số thói quen để tránh ảnh hưởng đến động cơ và độ bền của xe.

Dưới đây là 5 thói quen người dùng ô tô, xe máy nên thay đổi khi sử dụng xăng E10:

Không nên để ô tô, xe máy "đắp chiếu" quá lâu khi đổ đầy bình xăng E10

Một trong những đặc tính của ethanol trong xăng E10 là khả năng hút ẩm từ không khí cao hơn xăng khoáng thông thường. Nếu xe để lâu không vận hành, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam, hơi nước có thể tích tụ trong bình nhiên liệu, làm giảm chất lượng xăng.

Đối với ô tô, xe máy ít sử dụng, việc đổ đầy bình xăng E10 rồi để xe "đắp chiếu" nhiều tuần hoặc nhiều tháng có thể khiến nhiên liệu bị biến chất, khó cháy hơn, thậm chí tạo cặn trong hệ thống nhiên liệu. Theo anh Nguyễn Minh Tân, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM, xăng E10 không phù hợp với việc lưu trữ quá lâu trong bình xăng. "Nếu xe ít sử dụng, người dùng chỉ nên đổ lượng nhiên liệu vừa đủ và nên khởi động, vận hành xe định kỳ để nhiên liệu được lưu thông", anh Tân chia sẻ.

Bỏ thói quen đổ xăng tràn bình

Nhiều người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam có thói quen yêu cầu nhân viên cây xăng đổ đầy bình nhằm hạn chế việc ghé trạm nhiên liệu nhiều lần. Tuy nhiên, với xăng E10, đây không phải thói quen được khuyến khích. Ethanol trong xăng sinh học có khả năng giãn nở và bay hơi mạnh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao. Nếu đổ xăng quá đầy, nhiên liệu có thể tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng hoặc tạo áp suất lớn trong bình chứa.

Ngoài nguy cơ hao hụt nhiên liệu, việc đổ tràn bình lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát khí thải trên ô tô đời mới. Trong khi đó với xe máy, tình trạng trào xăng khi dựng chân chống hoặc đỗ dưới trời nắng nóng cũng dễ xảy ra hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên đổ xăng ở mức vừa đủ, dừng bơm khi vòi ngắt tự động thay vì cố "lắc bình, châm thêm" để đầy miệng bình như trước đây.

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu thường xuyên hơn

So với xăng khoáng truyền thống, xăng E10 có tính tẩy rửa mạnh hơn. Điều này giúp làm sạch cặn bẩn tồn đọng trong hệ thống nhiên liệu, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cặn bị bong ra và làm bẩn lọc xăng trong giai đoạn đầu sử dụng. Với những mẫu ô tô, xe máy đời cũ hoặc ít bảo dưỡng, người dùng nên chú ý kiểm tra các chi tiết như lọc nhiên liệu, ống dẫn xăng, ron cao su hay kim phun sau khi chuyển sang dùng E10.

Theo các kỹ thuật viên ô tô, ethanol có thể khiến một số gioăng cao su hoặc vật liệu nhựa cũ xuống cấp nhanh hơn nếu xe không được thiết kế tối ưu cho nhiên liệu pha cồn sinh học. Do đó, người dùng nên chủ động bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu định kỳ sớm hơn so với trước đây, nhất là với xe đã sử dụng nhiều năm.

Không nên mua xăng tích trữ trong can, chai quá lâu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, không ít người có thói quen mua xăng dự trữ trong can hoặc chai nhựa để dùng dần cho xe máy, máy phát điện hay các thiết bị dân dụng. Tuy nhiên, với xăng E10, việc lưu trữ kéo dài không được khuyến khích. Ethanol trong nhiên liệu có thể hấp thụ hơi nước từ môi trường, khiến chất lượng xăng giảm nhanh hơn so với xăng RON 95 thông thường.

Ngoài ra, nếu chứa trong chai nhựa hoặc can không đạt chuẩn, ethanol còn có thể phản ứng với vật liệu chứa, ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Các chuyên gia cho rằng người dùng chỉ nên mua lượng nhiên liệu vừa đủ sử dụng trong thời gian ngắn, đồng thời bảo quản trong bình chứa chuyên dụng, kín và đặt ở nơi thoáng mát.

Thay đổi thói quen chọn cây xăng

Trước đây khi sử dụng xăng khoáng RON 92 hoặc RON 95 nhiều người dùng ô tô, xe máy khi xe gần hết xăng thường tiện đâu đổ đó. Tuy nhiên, khi sử dụng xăng E10, việc lựa chọn cây xăng uy tín càng trở nên quan trọng hơn. Do đặc tính của ethanol dễ hấp thụ nước, khâu bảo quản nhiên liệu tại trạm xăng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh lẫn tạp chất hoặc hơi ẩm.

Người dùng nên ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng lớn, có lượng khách ổn định để nhiên liệu được luân chuyển thường xuyên. Điều này giúp hạn chế nguy cơ xăng tồn lâu trong bồn chứa. Bên cạnh đó, việc chọn các hệ thống phân phối uy tín cũng giúp đảm bảo chất lượng xăng E10 đúng tiêu chuẩn pha trộn, tránh tình trạng nhiên liệu kém chất lượng gây ảnh hưởng đến động cơ.

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 đang dần phổ biến tại Việt Nam, việc thay đổi một số thói quen sử dụng ô tô, xe máy không chỉ giúp phương tiện vận hành ổn định hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ động cơ và tối ưu hiệu quả nhiên liệu.