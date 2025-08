Xăng E10 vừa mở bán tác động thế nào đến ô tô đời cũ?

Từ ngày 1.8.2025, xăng E10 chính thức bán thí điểm tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Trong giai đoạn đầu, loại nhiên liệu mới này sẽ do hai doanh nghiệp Petrolimex và PVOil triển khai phân phối. Theo kế hoạch, tổng cộng 42 cửa hàng xăng dầu tại 3 thành phố trên tham gia chương trình thí điểm, riêng TP.HCM có tới 36 điểm bán xăng E10.

Việc thí điểm xăng E10 được xem là bước đầu trong lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch dự kiến triển khai đại trà trên toàn quốc từ đầu năm 2026 theo định hướng của Bộ Công thương. Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhằm kiểm tra nhu cầu, phản ứng của người tiêu dùng và đánh giá kỹ thuật vận hành của phương tiện trước khi bán phổ biến.

Nhiều cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại TP.HCM bán xăng E10 từ ngày 1.8.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài tâm lý cởi mở về xăng E10, nhiều người dùng hiện nay vẫn còn băn khoăn về loại nhiên liệu này có tác động gì đến phương tiện, đặc biệt là ô tô đời cũ.

Tác động của xăng E10 đến ô tô đời cũ

Hiểu một cách đơn giản, xăng E10 thực chất là hỗn hợp giữa xăng không chì và ethanol biến tính, với tỉ lệ chiếm 9 - 10% thể tích. Trong đó, ethanol trong loại nhiên liệu này được sản xuất từ các nguyên liệu sinh học như mía, sắn, ngô... giúp nhiên liệu cháy sạch hơn, giảm lượng khí CO, HC và các chất ô nhiễm so với xăng khoáng thông thường. Trước đây, Việt Nam đã từng bán loại xăng sinh học E5, khác biệt so với xăng E10 ở tỉ lệ ethanol chiếm 4 - 5% thể tích.

Thách thức đặt ra nằm ở việc ethanol là chất có tính hấp thụ nước cao, có thể hấp thụ nước trong không khí nếu như bình nhiên liệu không kín hoàn toàn, dẫn đến hiện tượng tách pha. Hiện tượng này dễ bắt gặp nếu người dùng đổ xăng sinh học và không sử dụng phương tiện trong thời gian dài. Ngoài ra, chất này còn làm ăn mòn các chi tiết máy, bình chứa, đường dẫn xăng... và ảnh hưởng đến các vật liệu cao su. Do đó, không phải loại ô tô nào cũng sử dụng xăng E10 hiệu quả.

Các loại ô tô đời cũ, dùng chế hòa khí không phù hợp sử dụng xăng E10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo các tài liệu ngành và cơ sở dữ liệu châu Âu, phần lớn các mẫu ô tô đời cũ sản xuất trước năm 2000, sử dụng bộ chế hòa khí không được thiết kế để dùng xăng pha ethanol. Vì tính hút ẩm, ăn mòn cao nên nếu sử dụng xăng sinh học về lâu dài sẽ dẫn đến nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, hư hại động cơ.

Trong khi đó, phần lớn các ô tô sản xuất trong khoảng 10 năm trở lại đây đều trang bị hệ thống phun xăng điện tử, tương thích với xăng sinh học. Những dòng xe này hầu hết sử dụng vật liệu chống ăn mòn, cho phép tiếp xúc với ethanol mà không ảnh hưởng đến độ bền chi tiết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Bùi Thế Vinh - Cố vấn dịch vụ tại đại lý Ford Phú Mỹ cho biết: "Xăng E10 có ethanol nên sẽ cháy sạch hơn và giảm ô nhiễm hơn so với các loại xăng khoáng. Ngoài ra, chỉ số octane cao cũng góp phần giúp động cơ hoạt động êm ái, chống kích nổ tốt hơn".

Trong một số nghiên cứu, xăng sinh học (tùy tỉ lệ ethanol) giúp tăng công suất động cơ so với các loại xăng khoáng thông thường, đặc biệt là ở khả năng tăng tốc. Hơn nữa, một số loại xăng sinh học còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn ở dải tốc độ từ khoảng 90 km/giờ trở lên.

Mặc dù hầu hết ô tô đời mới đều tương thích với xăng sinh học nhưng mỗi hãng xe đều có những quy định về việc sử dụng nhiên liệu khác nhau. Việc sử dụng không đúng loại nhiên liệu khuyến cáo có thể ảnh hưởng đến chính sách bảo hành. Do đó, người dùng cần kiểm tra loại nhiên liệu phù hợp với ô tô thông qua sách hướng dẫn hoặc liên hệ trực tiếp với đại lý ủy quyền của hãng xe đó.