Ô tô, xe máy còn xăng A95, có cần đi cạn trước khi đổ xăng E10?

Cùng với xu hướng chuyển đổi từ xe máy xăng sang sử dụng xe điện đang diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố; việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu từ xăng khoáng sang xăng sinh học như xăng E10 cũng đang được triển khai nhằm giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Theo Thông tư 50/2025, kể từ ngày 1.6.2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho các phương tiện dùng động cơ xăng trên cả nước. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu của các dòng xe máy đời cũ. Như vậy, từ tháng 6.2026 tới đây, xăng sinh học E10 sẽ chính thức phân phối trên toàn quốc theo quy định mới của Bộ Công Thương.

Dù vậy, thực tế cho thấy đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã đưa xăng E10 vào phân phối. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo ngày 15.5, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu của Petrolimex kinh doanh xăng E10, dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20.5.

Việc nhiều cây xăng bắt đầu cung cấp xăng sinh học E10 thay thế xăng A95 đang khiến không ít người dùng ô tô, xe máy băn khoăn về việc liệu có cần đi cạn hoặc xả hết xăng A95 trong bình, trước khi chuyển sang đổ xăng E10 để tránh ảnh hưởng động cơ?

Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công thương, xăng sinh học là hỗn hợp của xăng truyền thống và cồn sinh học (bioethanol) được sử dụng cho các loại động cơ xăng đốt trong như ô tô và xe gắn máy. Trong đó, xăng E10 là loại xăng sinh học có chứa 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng thông thường. Tên gọi E10 của loại xăng này được hiểu với ký tự E là viết tắt của Ethanol, 10 là tỷ lệ phần trăm ethanol pha trộn trong xăng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, xe máy, người dùng không cần phải đi cạn hoàn toàn bình xăng A95 hay tháo xả bình nhiên liệu trước khi đổ xăng E10. Lý do bởi cả xăng A95 và xăng E10 đều là nhiên liệu dành cho động cơ xăng, có thể hòa trộn với nhau trong quá trình sử dụng. Khi đổ E10 vào bình còn xăng A95, nhiên liệu sẽ tự hòa lẫn và động cơ vẫn vận hành bình thường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Giám đốc một Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM cho biết: "Việc ô tô, xe máy còn xăng A95 rồi tiếp tục đổ thêm xăng E10 nhìn chung không phải vấn đề đáng lo ngại. Khi đổ trộn các loại xăng khác nhau vào bình, kết quả cuối cùng chỉ là một hỗn hợp nhiên liệu trung gian với chỉ số octane và tỷ lệ ethanol nằm giữa hai loại ban đầu. Do đó, người dùng không cần đi cạn hay xả sạch bình nhiên liệu trước khi chuyển đổi. Thay vào đó, cần chú ý chất lượng nhiên liệu, tình trạng hệ thống nhiên liệu của xe và tuân thủ khuyến cáo từ nhà sản xuất để đảm bảo động cơ vận hành ổn định, bền bỉ khi sử dụng xăng sinh học E10".

Trong khi đó, hầu hết các hãng xe hiện nay cũng đã thiết kế hệ thống nhiên liệu đủ khả năng tương thích với tỷ lệ ethanol nhất định, phổ biến là E5 hoặc E10. Vì vậy, việc còn lượng xăng A95 trong bình trước khi đổ E10 thường không gây ảnh hưởng.

Hầu hết xe đời mới khoảng 10 năm trở lại đây đều có hướng dẫn sử dụng xăng E10 mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và hiệu suất của xe Ảnh: Bá Hùng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hầu hết các xe đời mới khoảng 10 năm trở lại đây đều có hướng dẫn sử dụng xăng E10 mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và hiệu suất của xe. Tuy nhiên, với các dòng xe cổ, xe đời sâu hoặc xe độ chế hệ thống nhiên liệu, người dùng nên tham khảo khuyến cáo từ nhà sản xuất trước khi sử dụng lâu dài.

Ethanol trong xăng E10 được sản xuất từ các nguyên liệu sinh học như mía, sắn, ngô… giúp nâng chỉ số octan và giảm phát thải CO, HC độc hại so với xăng khoáng thông thường. Khác với xăng không chì thông thường, ethanol được xem là phần nào trung tính với carbon, vì trong quá trình sinh trưởng, cây trồng hấp thụ nhiều CO₂ hơn lượng được thải ra khi sản xuất và đốt cháy nhiên liệu. Ở nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu phổ biến, thậm chí được nâng lên E15 hoặc E20 nhằm tối ưu hiệu quả bảo vệ môi trường.