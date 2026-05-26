Xăng E10 có thực sự làm xe ì máy yếu, 'ngốn' nhiên liệu?

Thời gian gần đây nhiều người dùng ô tô xe máy tại Việt Nam bắt đầu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10, sau khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối xăng, dầu tại Việt Nam chuyển sang bán xăng E10 thay cho xăng RON 95. Bước đầu sử dụng xăng E10, một số người dùng ô tô, xe máy bắt đầu có những cảm nhận khác nhau về sự tác động của loại nhiên liệu này đến phương tiện họ đang dùng.

Sử dụng chiếc Honda SH 150i để di chuyển hàng ngày, anh Hoàng Công Minh, ngụ ở phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Đã hai lần đổ xăng E10 cho xe, cảm nhận không có khác biệt nhiều so với loại xăng RON 95-V vẫn thường đổ cho xe trước đây. Đến nay đã gần 2 tuần sử dụng xăng E10, xe vẫn vận hành ổn định, cảm giác ga vẫn khá nhạy khi tăng tốc".

Trong khi đó, anh Trần Thanh Hùng, ngụ ở phường An Khánh, TP.HCM sau khi đổ xăng E10 cho chiếc Mazda3 đời 2024 để sử dụng trong một tuần qua cho biết: "Ở chế độ bình thường (Normal) xe vẫn vận hành ổn định nhưng khi chuyển sang chế độ lái thể thao (Sport) cảm giác động cơ phản ứng chậm, có độ ỳ mỗi khi đạp ga. Bên cạnh đó, tiêu hao nhiên liệu dường như cũng nhiều hơn so với xăng RON 95 trước đây vẫn thường sử dụng".

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Ethanol thường được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc thực vật như mía, sắn, ngô… Đây được xem là giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm lượng khí thải CO 2 . So với xăng khoáng truyền thống, ethanol có hàm lượng oxy cao hơn nên quá trình đốt cháy trong buồng đốt diễn ra sạch hơn. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Brazil hay Thái Lan đã phổ biến xăng sinh học từ nhiều năm nay.

Hàm lượng năng lượng trong xăng E10 chứa ethanol thấp hơn khoảng 33% so với xăng khoáng thông thường, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA)

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, cảm giác xe yếu hay ì hơn khi chuyển sang dùng xăng E10 chủ yếu đến từ sự khác biệt về nhiệt trị nhiên liệu. PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM cho biết, cảm giác xe kém bốc hoặc hao nhiên liệu khi dùng xăng E10 là "điều hiển nhiên". Lý do, ethanol có chứa ô xy nên khi đốt cháy sẽ làm giảm lượng carbon và hydro tham gia phản ứng, khiến nhiệt lượng sinh ra thấp hơn, từ đó công suất động cơ giảm nhẹ, khoảng 2 - 3%.

Hàm lượng năng lượng trong xăng E10 chứa ethanol thấp hơn khoảng 33% so với xăng khoáng thông thường, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA). Điều này đồng nghĩa, về lý thuyết, nếu tỷ lệ ethanol càng cao thì lượng nhiên liệu cần tiêu thụ để tạo ra cùng công suất vận hành cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, với xăng E10, tỷ lệ ethanol chỉ chiếm 10%, nên mức chênh lệch thực tế không quá lớn như nhiều người cho biết.

"Động cơ sử dụng xăng E10 có thể giảm nhẹ công suất, mức tiêu hao nhiên liệu tăng nhẹ, nhưng thường chỉ dao động khoảng 1 - 3% tùy loại động cơ, điều kiện vận hành và cách lái xe, người dùng xe phổ thông gần như khó cảm nhận rõ trong quá trình vận hành hàng ngày", anh Nguyễn Minh Tân, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM cho biết.

Dù vậy, theo anh Tân, tâm lý "đổi nhiên liệu là xe yếu và hao xăng" thường xuất hiện trong giai đoạn đầu chuyển đổi. Ngoài yếu tố cảm giác lái, một số nguyên nhân khác cũng có thể khiến người dùng hiểu nhầm là do xăng E10, chẳng hạn như xe sử dụng lâu ngày chưa vệ sinh kim phun, bugi hoặc lọc gió, áp suất lốp không đạt chuẩn hay chạy xe trong điều kiện kẹt xe, tải nặng thường xuyên…

Thực tế, các mẫu ô tô, xe máy đời mới hiện nay đều được nhà sản xuất thiết kế để tương thích với nhiên liệu pha ethanol như xăng E5 hoặc E10. Hệ thống phun xăng điện tử cùng bộ điều khiển động cơ ECU có khả năng tự điều chỉnh tỷ lệ hòa khí phù hợp với từng loại nhiên liệu.

Một số nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy, khi sử dụng xăng E10 trên xe đời mới, mức chênh lệch tiêu hao nhiên liệu thường rất nhỏ, chủ yếu xuất hiện trong điều kiện vận hành tải nặng hoặc chạy tốc độ cao liên tục.

Xăng E10 có thể khiến ô tô, xe máy tiêu thụ nhiên liệu nhỉnh hơn đôi chút do đặc tính năng lượng thấp hơn xăng khoáng, tuy nhiên mức chênh lệch này không lớn

Thực tế, xăng E10 có thể khiến ô tô, xe máy tiêu thụ nhiên liệu nhỉnh hơn đôi chút do đặc tính năng lượng thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này không lớn, bù lại xăng E10 giúp giảm phát thải khí độc hại, góp phần bảo vệ môi trường và hướng đến xu hướng sử dụng nhiên liệu sạch đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu.