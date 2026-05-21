Xe máy điện Honda ICON e: lại ưu đãi, giá thực tế giảm gần một nửa

Chỉ hơn một năm sau khi chính thức gia nhập thị trường xe máy điện tại Việt Nam, Honda đã liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng dành cho mẫu xe máy điện "tiên phong" ICON e:. Nếu ở giai đoạn đầu mở bán (tháng 4.2025), mẫu xe này từng gây chú ý bởi mức giá khá cao so với nhóm khách hàng mục tiêu, đến nay chi phí sở hữu thực tế đã giảm mạnh nhờ hàng loạt chương trình ưu đãi từ hãng.

Cụ thể, theo chương trình khuyến mãi mới nhất Honda Việt Nam áp dụng từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7.2026, khách mua Honda ICON e: được hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng tiền mặt, đi kèm gói trả góp với lãi suất từ 0,55%/tháng. Với mức ưu đãi này, giá thực tế của mẫu xe điện phổ thông của Honda hiện chỉ còn quanh mức 16 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt.

Với chương trình ưu đãi mới nhất, giá thực tế của Honda ICON e: chỉ quanh mức 16 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sở dĩ có mức giá thực tế này là bởi, trước đó hồi đầu tháng 4.2026, hãng xe máy Nhật đã điều chỉnh giảm giá bán niêm yết của ICON e:. Cụ thể, mức giảm lên đến gần 6 triệu đồng, áp dụng cho toàn bộ phiên bản đưa giá ICON e: từ khoảng 26 - 27 triệu đồng xuống còn hơn khởi điểm chỉ 20 triệu đồng. Đồng thời, Honda cũng thay đổi chính sách liên quan đến pin nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu cho người dùng.

Nếu cộng dồn cả hai đợt điều chỉnh, mức tiền thực tế người dùng cần bỏ ra để tiếp cận Honda ICON e: hiện đã giảm rất sâu so với giai đoạn đầu mở bán. Trong bối cảnh thị trường xe máy điện cạnh tranh ngày càng quyết liệt, động thái liên tục "xuống nước" của Honda được xem là tín hiệu cho thấy hãng xe Nhật Bản đang phải thay đổi cách tiếp cận với phân khúc xe máy điện phổ thông.

Thực tế, dù sở hữu lợi thế thương hiệu và hệ thống đại lý rộng khắp, Honda ICON e: vẫn gặp không ít rào cản khi bước vào thị trường xe máy điện Việt Nam. Mẫu xe này được định vị hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người dùng đô thị cần phương tiện di chuyển ngắn. Tuy nhiên, ở thời điểm ra mắt, mức giá của ICON e: bị đánh giá là chưa thực sự hấp dẫn nếu đặt cạnh nhiều đối thủ đang có mặt trên thị trường.

So với giai đoạn đầu mở bán, giá Honda ICON e: đã giảm đến gần một nửa ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ vấn đề giá bán, mô hình thuê pin cũng là yếu tố khiến không ít người dùng cân nhắc. Trong nhiều năm qua, phần lớn khách hàng Việt đã quen với việc "mua đứt" xe và pin thay vì trả thêm chi phí hàng tháng. Điều này khiến tâm lý e ngại phát sinh chi phí dài hạn vẫn tồn tại, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ hoặc phụ huynh mua xe cho con đi học.

Trong khi đó, thị trường xe máy điện phổ thông hiện không còn là "sân chơi thử nghiệm" như vài năm trước. Nhiều thương hiệu đã đẩy mạnh cạnh tranh bằng giá bán dễ tiếp cận hơn, đi kèm chính sách bán pin trực tiếp hoặc ưu đãi mạnh tay. Điều này tạo áp lực không nhỏ lên các hãng xe mới tham gia cuộc đua, kể cả những thương hiệu lớn như Honda.

Bên cạnh đó, người dùng xe máy điện tại Việt Nam cũng ngày càng thực dụng hơn. Ngoài thương hiệu, khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều đến tổng chi phí sử dụng, khả năng thay pin cũng như mức độ thuận tiện trong quá trình sạc. Đây là lý do khiến nhiều hãng xe phải liên tục tung ưu đãi nhằm kích cầu, thay vì chỉ cạnh tranh bằng công nghệ hoặc thiết kế.

Honda ICON là mẫu xe điện tiên phong được Honda mở bán tại thị trường Việt Nam, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở góc độ thị trường, việc Honda liên tiếp điều chỉnh giá bán và chính sách cho ICON e: cho thấy hãng xe Nhật Bản dường như đang ưu tiên mở rộng tệp khách hàng hơn là duy trì biên lợi nhuận trong giai đoạn đầu. Đây cũng là chiến lược từng được nhiều thương hiệu xe điện áp dụng nhằm nhanh chóng tăng độ phủ sản phẩm trước khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn.

Honda ICON e: sử dụng động cơ điện công suất 1,5 kW. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/giờ và có thể di chuyển hơn 70 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất. Mẫu xe này dùng pin lithium-ion, hỗ trợ sạc đầy trong khoảng 8 giờ, đồng thời được trang bị một số tiện ích như cổng sạc USB, cốp chứa đồ và hệ thống phanh CBS.