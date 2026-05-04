Mua Toyota Vios 3 năm trước, hiện chủ xe lỗ bao nhiêu?

Trong nhóm sedan cỡ nhỏ được mệnh danh "nồi đồng cối đá", "ăn chắc mặc bền"… Toyota Vios là cái tên không quá xa lạ. Đối với nhiều người, đây là mẫu xe khá lành, có tính thanh khoản cao và giữ giá tốt. Tuy nhiên, trước thực tế biến động thị trường và thị hiếu người tiêu dùng ô tô ngày một thay đổi, mức độ khấu hao của Vios sau khoảng 3 năm sử dụng nhiều hơn trước đây.

Mỗi năm, chủ xe Toyota Vios lỗ gần 80 triệu đồng

Nhìn lại thời điểm 2023, người mua Toyota Vios phiên bản E MT (số sàn) phải chi trả khoảng 570 triệu đồng để xe lăn bánh. Với Vios phiên bản E CVT dùng hộp số tự động, số tiền bỏ ra để hoàn tất thủ tục lăn bánh khoảng 630 triệu đồng và với Vios phiên bản G CVT sẽ rơi vào khoảng 670 triệu đồng.

Toyota Vios đời 2023 hiện có giá bán 340 - 435 triệu đồng trên thị trường xe cũ ẢNH: C.T

Sau 3 năm sử dụng, giá trị của xe Toyota Vios đời 2023 trên thị trường xe cũ đã giảm đi đáng kể, tùy từng phiên bản và tình trạng xe. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, một chiếc Vios phiên bản E MT đời 2023 hiện giao dịch ở mức giá 340 triệu đồng. Phiên bản E CVT giao dịch cao hơn, ở mức giá khoảng 400 triệu đồng và bản G CVT giữ giá tốt nhất cũng chỉ ở mức 435 triệu đồng.

Như vậy, sau 3 năm sử dụng, chủ xe Toyota Vios đã phải chịu lỗ khoảng 230 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng xe. Đáng chú ý, nếu xét về tỉ lệ khấu hao, phiên bản Vios E MT đời 2023 có mức độ rớt giá mạnh nhất với khoảng 40,3% giá trị. Phiên bản Vios G CVT có tỉ lệ khấu hao thấp nhất, khoảng 35,1% giá trị sau 3 năm sử dụng. Như vậy, tính trung bình mỗi năm, chủ xe Toyota Vios mất khoảng 77 triệu đồng tiền khấu hao giá trị xe, chưa tính đến chi phí bảo dưỡng, vận hành…

Người dùng hiện nay ưu tiên xe điện để chạy dịch vụ, sedan hạng B số sàn như Vios không còn được nhiều người Việt ưa chuộng như trước ẢNH: C.T

Lý giải về vấn đề này, anh N.T.H, nhân viên bán xe cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết: "Trước đây dòng Vios số sàn được khách hàng ưa chuộng mua chạy dịch vụ nhưng xu hướng hiện nay đều chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, khách mua xe cũ cũng ưa chuộng ô tô gầm cao thay vì gầm thấp… phần nào khiến Toyota Vios không giữ giá như trước đây".

Vận hành bền bỉ, thiết kế dần lỗi thời

Về khả năng vận hành, Toyota Vios sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, công suất 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số sàn 5 cấp (bản số sàn MT) hoặc hộp số tự động vô cấp (bản CVT) đến hệ dẫn động cầu trước. Đến thời điểm này, động cơ, hộp số của Vios vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá cao về độ bền, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên xét về kiểu dáng thiết kế… Toyota Vios đã có phần lỗi thời hơn so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc như Honda City, Hyundai Accent, Skoda Slavia… Điều này cũng khá dễ hiểu bởi hầu hết các mẫu xe kể trên đều đã bước sang thế hệ mới. Riêng Vios vẫn thuộc thế hệ cũ, Toyota Việt Nam hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc đưa Vios đời mới về Việt Nam phân phối.

Nội thất Toyota Vios đời 2023 khá lỗi thời, không "theo" kịp các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B ẢNH: C.T

Dù vậy, ở góc độ trang bị tiện nghi, mẫu xe sedan hạng B của Toyota cũng không thua kém đối thủ cùng phân khúc khi được trang bị đèn pha LED, tích hợp cảm biến đèn tự động (trên bản G CVT)… Nội thất xe bọc da ở một số phiên bản cao cấp, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số và điều hòa tự động. Điểm cộng đáng giá trên Vios nằm ở hàng ghế thứ 2 khá rộng rãi nhờ thiết kế tối ưu không gian, thoải mái cho 2 - 3 người ngồi ở phía sau.

Nhận định xe

Ở góc độ người mua xe cũ hiện nay, Toyota Vios đời 2023 có giá khoảng 340 - 435 triệu đồng khá phù hợp với gia đình có 4 - 5 thành viên hoặc người mua xe lần đầu. Xe được đánh giá cao về chất lượng, ổn định, tiết kiệm đối với nhóm khách hàng thực dụng.

Dù vậy, Vios từng là dòng xe khá được ưa chuộng để kinh doanh dịch vụ, công-tơ-mét có thể lên đến hơn 100.000 km sau 3 năm sử dụng, nhiều chi tiết bị nhão, xuống cấp nếu sử dụng với tần suất quá cao. Do đó khi mua xe cũ, người dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố liên quan tới động cơ, hộp số, khung gầm… để yên tâm trong quá trình sử dụng.