Ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu: Toyota Vios bán chạy nhất, Mazda2 vượt Honda City

Sức mua trên thị trường ô tô hồi phục sau bước chạy đà không mấy khả quan góp phần kéo doanh số bán ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 3.2025. Trong đó, sức hút từ các chương trình ưu đãi, giảm giá giúp Toyota Vios tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu, tuy nhiên thế "tam mã" trong cuộc đua đến ngôi vương ô tô sedan hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2026 bị phá vỡ khi Honda City, Hyundai Accent đều hụt hơi trước Mazda2.

Phân khúc sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Doanh số tăng trưởng, ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu liệu đã tìm lại sức hút?

Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam với 7 mẫu mã góp mặt tiếp tục được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá bán hàng chục triệu đồng. Chính điều này kết hợp cùng sức mua có dấu hiệu hồi phục giúp doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam tìm lại được nhịp tăng trưởng.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2026 3115 Tháng 2.2026 1684 Tháng 3.2026 2347

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, trong tháng 3.2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.347 xe, tăng 28,3% tương đương 663 xe so với tháng 2.2026. Kết quả này chưa bao gồm doanh số bán một số mẫu xe như KIA Soluto, Nissan Almera hay Skoda Slavia khi nhà sản xuất, phân phối không công bố kết qủa bán hàng chi tiết.

Đây là tháng đầu tiên trong năm 2026, phân khúc này đạt mức tăng trưởng dương về mặt doanh số, đồng thời cũng là tháng thứ hai trong năm có lượng xe bán ra vượt mức 2.000 xe. Dù vậy, điều này vẫn chưa thể giúp sedan hạng B tìm lại sức hút vốn có, bởi so với cùng kỳ năm ngoái lượng xe sedan hạng B bán ra trong tháng 3.2026 vẫn thấp hơn 1.115 xe, tương đương mức giảm 32,2%. Cộng dồn quý 1/2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 7.146 xe, giảm 639 xe tương đương 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn ba tháng của quý 1/2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 7.146 xe, giảm 639 xe tương đương 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Thực tế, bước tăng trưởng của phân khúc này trong tháng 3 vừa qua chủ yếu đến từ sự hồi phục về sức mua trên toàn thị trường ô tô kết hợp nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà sản xuất phân phối.

Toyota Vios bán chạy nhất, Mazda2 vượt Honda City

Trong số 7 mẫu ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam, Toyota Vios đang cho thấy phong độ ổn định nhất. Mẫu xe của Toyota đạt doanh số bán hơn 1.000 xe trong tháng 3 vừa qua. Qua đó, nâng tổng doanh số sau quý 1/2026 lên 2.737 xe. Kết qủa này giúp Toyota Vios giữ vững vị trí dẫn đầu. Khi giá trị thương hiệu, độ bền bỉ, tính kinh tế và khả năng giữ giá... đã được chứng minh, việc Vios được Toyota ưu đãi giảm giá gần 30 triệu đồng góp phần giúp mẫu xe này vẫn giữ được sức hút.

Trái với Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent lại cho thấy sự chững lại. Honda City bán được 398 xe, giảm 60 xe so với tháng trước đó, trong khi doanh số Hyundai Accent dù tăng trưởng nhưng chỉ dừng lại ở mức 369 xe bán ra trong tháng 3.2026. Với kết quả này, Honda City và Hyundai Accent tiếp tục bị rớt lại phía sau, thậm chí còn bị Mazda2 vượt mặt. Mẫu xe Mazda nhập khẩu từ Thái Lan đạt doanh số bán 433 xe, tăng 147 xe so với tháng trước đó và chỉ xếp sau Toyota Vios. Dù vậy, kết thúc quý 1/2026, Mazda2 (đạt 1.047 xe) vẫn xếp sau Honda City (1.681 xe) và Hyundai Accent (1.311 xe).

Trong bối cảnh các mẫu mã còn lại không công bố doanh số, vị trí còn lại trong bảng xếp hạng doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam thuộc về Mitsubishi Attrage với 143 xe ban ra, tăng 91 xe, qua đó khép lại quý 1/2026 với 370 xe.

Với 7.146 xe bán ra sau ba tháng đầu năm 2026, ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 650 triệu đồng tại Việt Nam vẫn đang là một trong những dòng sedan hút khách nhất tại Việt Nam.